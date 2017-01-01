خطأ شائع عن البعض في الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأخطاء الشائعة عند البعض في الصلاة: ـــــــــــــــــــــــــــــــ قولهم عند الرفع من الركوع ، "ربنا ولك الحمد والشكر" . ـــــــــــــــــــــــــــــــ ولفظة الشكر هذه لم تثبت في أي رواية صحيحة. • السؤال/ بعض الناس يزيد كلمة: "والشكر" بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟ ــــــــــــــــ الإجابة: لا شك أن التقيّد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: "ربنا ولك الحمد"، ولا يزد والشكر لعدم ورودها. وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع: 1 - ربنا ولك الحمد. 2 - ربنا لك الحمد. 3 - اللهم ربنا لك الحمد. 4 - اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول: ربنا ولك الحمد، وفي بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد. وأما "الشكر" فليست واردة فالأولى تركها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - صفة الركوع.