خطأ شائع عن البعض في الصلاة

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏26 أفريل 2017.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من الأخطاء الشائعة عند البعض في الصلاة:
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    قولهم عند الرفع من الركوع ، "ربنا ولك الحمد والشكر" .
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    ولفظة الشكر هذه لم تثبت في أي رواية صحيحة.
    • السؤال/ بعض الناس يزيد كلمة: "والشكر" بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟
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    الإجابة:
    لا شك أن التقيّد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: "ربنا ولك الحمد"، ولا يزد والشكر لعدم ورودها.
    وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع:
    1 - ربنا ولك الحمد.
    2 - ربنا لك الحمد.
    3 - اللهم ربنا لك الحمد.
    4 - اللهم ربنا ولك الحمد.
    فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول: ربنا ولك الحمد، وفي بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد.
    وأما "الشكر" فليست واردة فالأولى تركها.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - صفة الركوع.
     
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    أم ياسمينdz, ‏26 أفريل 2017
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
    شكرا على التنبيه غاليتي
    صحيح هناك من ليس على علم باركان و شروط الصلاة الصحيحة فيدخل اشياءا لا أساس لها

    نسأل الله أن يزيدنا علما نافعا و يغفر لنا ذنوبنا و يتجاوز عنا اخطاءنا
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏26 أفريل 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    جميل ما تفضلتي به اختي ام ياسمين فهناك اشياء كثيرة يجهلها البعض ويقوم بها في الصلاة مثل ما قلتي وأيضا عند الرفع من الركوع هناك من يبالغ في الرفع الى الوراء وهذا خطأ كبير ، بارك الله فيك
     
    Only me و المتفآئلة معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏26 أفريل 2017
    #3
  4. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    بارك اله فيك على التنبيه
    أنا شخصيا نزيد كلمة والشكر ومانيش عارفة منين جبتها
    ربي يجازيك الخير
     
    Only me, ‏26 أفريل 2017
    #4
  5. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    ميمي مرام, ‏10 ماي 2017 على 20:24
    #5