خطأ شائع عن البعض في الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من الأخطاء الشائعة عند البعض في الصلاة:

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قولهم عند الرفع من الركوع ، "ربنا ولك الحمد والشكر" .

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ولفظة الشكر هذه لم تثبت في أي رواية صحيحة.

• السؤال/ بعض الناس يزيد كلمة: "والشكر" بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟

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الإجابة:

لا شك أن التقيّد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: "ربنا ولك الحمد"، ولا يزد والشكر لعدم ورودها.

وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع:

1 - ربنا ولك الحمد.

2 - ربنا لك الحمد.

3 - اللهم ربنا لك الحمد.

4 - اللهم ربنا ولك الحمد.

فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول: ربنا ولك الحمد، وفي بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد.

وأما "الشكر" فليست واردة فالأولى تركها.

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مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - صفة الركوع. ​