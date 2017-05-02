تعزية الاخت سنايا sanaya

اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر لها و ارحمها ، و عافها و اعف عنها ،و أكرم نزلها ، و وسع مدخلها ، و اغسلها بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّها من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس.





اللهــــم .. عاملها بما أنت أهله ، و لا تعاملها بما هي أهله.



اللهــــم .. اجزها عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً



اللهــــم .. إن كانت محسنة فزد في حسناتها ، و إن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين



اللهــــم .. آنسها في وحدتها ، و آنسها في وحشتها ، و آنسها في غربتها.



اللهــــم .. أنزلها منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين



آآآآآآآآآمين يا رب العالمين



احترامي وتقديري اختي الفاضلة

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاتهتلقيت خبر وفاة جدة أختنا الكريمة @sanaya وقد تغيبت الايام الماضيه بسبب انشغالها بموت جدتها الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة .ندعو الله أن يصبر اهلها ويأجرهم في مصيبتهم ،ويلهمهم الصبر والسلوان .تقبلي اختي الفاضلة مني ابلغ التعازي في فقيدتكم رحمها الله