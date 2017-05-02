تعزية الاخت سنايا sanaya

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته تلقيت خبر وفاة جدة أختنا الكريمة @sanaya وقد تغيبت الايام الماضيه بسبب انشغالها بموت جدتها الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة . ندعو الله أن يصبر اهلها ويأجرهم في مصيبتهم ،ويلهمهم الصبر والسلوان . تقبلي اختي الفاضلة مني ابلغ التعازي في فقيدتكم رحمها الله اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر لها و ارحمها ، و عافها و اعف عنها ،و أكرم نزلها ، و وسع مدخلها ، و اغسلها بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّها من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس. اللهــــم .. عاملها بما أنت أهله ، و لا تعاملها بما هي أهله. اللهــــم .. اجزها عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً اللهــــم .. إن كانت محسنة فزد في حسناتها ، و إن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين اللهــــم .. آنسها في وحدتها ، و آنسها في وحشتها ، و آنسها في غربتها. اللهــــم .. أنزلها منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين آآآآآآآآآمين يا رب العالمين احترامي وتقديري اختي الفاضلة