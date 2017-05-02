تعزية الاخت سنايا sanaya

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة حلم كبير, ‏27 أفريل 2017.

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  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    تلقيت خبر وفاة جدة أختنا الكريمة @sanaya
    وقد تغيبت الايام الماضيه بسبب انشغالها بموت جدتها الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة .

    ندعو الله أن يصبر اهلها ويأجرهم في مصيبتهم ،ويلهمهم الصبر والسلوان .

    تقبلي اختي الفاضلة مني ابلغ التعازي في فقيدتكم رحمها الله


    اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر لها و ارحمها ، و عافها و اعف عنها ،و أكرم نزلها ، و وسع مدخلها ، و اغسلها بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّها من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس.


    اللهــــم .. عاملها بما أنت أهله ، و لا تعاملها بما هي أهله.

    اللهــــم .. اجزها عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً

    اللهــــم .. إن كانت محسنة فزد في حسناتها ، و إن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين

    اللهــــم .. آنسها في وحدتها ، و آنسها في وحشتها ، و آنسها في غربتها.

    اللهــــم .. أنزلها منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين

    آآآآآآآآآمين يا رب العالمين

    احترامي وتقديري اختي الفاضلة

     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله
    عظم الله أجركم ورزقكم الله الصبر وأجركم في مصيبة خيرًا منها
    ثبت الله أقدامها يوم الحساب ورزقها جنة الفردوس الأعلى . إن شاء الله
     
    Asseli Queen, sanaya, السحاب العابر و 3 آخرون معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏27 أفريل 2017
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    انا لله وانا اليه راجعون ،كل نفس ذائقة الموت كان مثواها الجنة والهم اهلها سلوان الصبر
    نسال الله حسن الخاتمة لنا ولكل المؤمنين ان شاء الله يارب

    عظم الله اجركم اختي الغالية سنايا
    بارك الله فيك وجاك كل خير اخي الكبير
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏27 أفريل 2017
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا اخي
    ربي يرحمها ويوسع عليها
    انا لله وانا اليه راجعون
     
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    Malika Tlm, ‏27 أفريل 2017
    #4
  5. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى
    عظَّم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر الله لميتك
    اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار
     
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    السحاب العابر, ‏27 أفريل 2017
    #5
  6. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم اعفو عنها و اغفر لها و ارحمها يا أرحم الراحمين
    اللهم ألهم ذويها الصبر و السلوان
     
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    rycerz, ‏27 أفريل 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    إن لله وانا اليه راجعون....

    بارك الله فيكم إخوتي وأخواتي على الوقفة الاخوية ،جعلها الله في ميزان حسناتكم.


    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #7
  8. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انا لله وانا اليه راجعون
    عظم الله أجر كم
    ورحم موتاكم
    اللهم لاتحرمنا أجرهم
    ولاتفتنا بعدهم
    واذا أردت لعبادك فتنة
    فقبضنا إليك غير مفتونين
    هى مواساة ونعى حسنة من حسناتك اخى حليم
     
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    (منير), ‏27 أفريل 2017
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    بشرى ملاك, ‏27 أفريل 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    إن لله وانا اليه راجعون
    ....
    أخي منير... اختي بشرى ملاك
    بارك الله فيكما على الروح الاخوية ،جعلها الله في ميزان حسناتكما.
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #10
  11. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    هذا أقل واجب في احبتنا
    وممن لك مرة أخرى اخى حليم على نعيك هذا
     
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    (منير), ‏27 أفريل 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها ويلهمكم الصبر والسلوان اخت @sanaya
    بارك الله فيك اخي @حلم كبير
     
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    أم ياسمينdz, ‏27 أفريل 2017
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    الله يرحم جدتك سنايا ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه
    وأسأل الله ان يعظم اجركم ويحسن عزاكم ويلهمكم الصبر والسلوان ..
    ان لله وان اليه راجعون ..

    لفته طيبه اخي حلم كبير ...
     
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    aljentel, ‏27 أفريل 2017
    #13
  14. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم
    إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم
    ربي يرحمها و يوسع عليها
     
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    Djaouida, ‏27 أفريل 2017
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    أخي الكريم أخواتي الكريمات بارك الله فيكم على الروح الاخوية والتضامنية....

    إن لله وانا اليه راجعون ....

    جزاكم الله كل الخير على مروركم الطيب
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    ان لله وان اليه راجعون الله يجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر اختنا ويلهم اهلها الصبر والسلوان
    شكرا لك اخي نجوك فالافراح ان شاء الله
     
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    ليليا مرام, ‏27 أفريل 2017
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    إن لله وانا اليه راجعون...

    بارك الله فيك اختي الكريمة على الروح الاخوية ،والاحاسيس الصادقة الطيبة
    جزاكي الله خيرا....

    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #17
  18. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي حلم كبير بارك الله فيك
    حقا و أنا أقرأ النعي فرحت بكوني وجدت إخوانا مخلصين جمعنا بهم حبنا للمعرفة و الثقافة
    أخي والله كل ما أقوله في حقك لا يكفي
    ألف شكر على التفاتتك الطيبة
    وعلى دعواتك
    وعلى تضامنك
    @حلم كبير @ليليا مرام @Djaouida @aljentel @(منير) @أم ياسمينdz @بشرى ملاك @السحاب العابر @Malika Tlm @missing heart @rycerz
    @العنقاء
    بارك الله فيكم و حفظكم و حفظ أحبابهم
    و ألف شكر لوقفتكم التضامنية الأخوية
    و أجدد شكري للأخ حلم كبير ربي يحفظك ياأخ والله أنت مثال لكل شخص صادق هدفه الأخوة و الوحدة
    ربي بارك فيك يا أخ
    و آمين يارب
    سلام
     
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    sanaya, ‏2 ماي 2017
    #18
  19. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ان لله و ان اليه راجعون
    اسال الله ان يرزقكم الصبر و السلوان
    ويرزق جدتك الجنة
     
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    ميلينا, ‏2 ماي 2017
    #19
  20. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الله يرحمها و يوسع عليها
    اختنا مريم ...كان الله في عونكم
    و الله يصبركم
    انا لله و انا اليه راجعون
     
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    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #20
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