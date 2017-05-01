ضربة الليكيدايشن .. دراغون بول Z

هلاو .. تحيتي لكم سكان البقعة المنبوذة في العالم .. بقعة الفقر والاوبئة بالصح ديما زاهيين ... محظوظون انتم لانتمائكم لشعوب العالم الثالث فهنيئا لي ولكم على تفوقنا على شعوب العالم الرابع ... واااااوو حقا انجاز رائع لازم نحتافلو بيه ...

اعععع بعد هادي المقدمة المقتبسة من كلمتي الافتتاحية بدولة سيراليون في اطار الاحتفالات الرسمية لتفوقنا على دول العالم المختلف وكوننا صرنا بامتياز العالم المتخلف وبعدما شبعنا تبهدايل من لزناش قررنا نردو اسمنا الدول "النامية" ولا في طريق النمو لكن السؤال المحير ..

اما طريق طويلة ما تخلاصش والمصيبة الاعظم اذا رانا في طريق الخطأ

نرجع لموضوعي عارف تفلسفت كثر على كارل ماركس .. ولي نتكلم فيه على كيفاه تعرف ان صاحبك يليكيدي فيك بالصح بلباقة متناهية ..



او التلفون بيناتنا ...

ها وجهي ادا شفت لابال تاعو او ليكيداك وكمل ومكان لاه تزيد تتلقاه وتستفسر علاه ما عيطتليش علخاطر هادي الجلمة زادوها في القاموس ومعناتها الحقيقي "بدل وجهك عييت منك"



متهني . . كلمة واحدة من خمس احرف تخليك تامن بالقضية ويليكيديك حبيبنا .. بينك بين روحك انسى حكايتك هادي ودير روحك بلي سمعتو قالك "سفيان هني" مهاجم الخضر



المهم كاش جديد نعيطلك .. ايه استنى كاش جديد ربما العام الجاي ولا على خمس سنوات هو لم يحدد الفترة خلاها مفتوحة .. هنا او ليكيداك قانونيا



كنت نخمم فيك انت عيطت .. بزاف هوما لي عندهم سيزيام سونس غير يخمم فيك انت تعيطلو وفي الواقع هو نساك وانت فكرتو بلي راك موجود "اني نعيطلك ادن انا موجود" ولا كان حاب يليكيدي وانت اثبت الوجود



انا لازم نروح دوك لأن ..... هنا فعل امر يستوجب يروح حالا اما صح لازم يروح .. واما يستوجب يعملك عملية ليكيدايشن الزامية.

