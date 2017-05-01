ضربة الليكيدايشن .. دراغون بول Z

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة قرصان الساحل, ‏29 أفريل 2017.

  1. قرصان الساحل

    قرصان الساحل :: عضو مُتميز ::

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    هلاو .. تحيتي لكم سكان البقعة المنبوذة في العالم .. بقعة الفقر والاوبئة بالصح ديما زاهيين ... محظوظون انتم لانتمائكم لشعوب العالم الثالث فهنيئا لي ولكم على تفوقنا على شعوب العالم الرابع ... واااااوو حقا انجاز رائع لازم نحتافلو بيه ...
    اعععع بعد هادي المقدمة المقتبسة من كلمتي الافتتاحية بدولة سيراليون في اطار الاحتفالات الرسمية لتفوقنا على دول العالم المختلف وكوننا صرنا بامتياز العالم المتخلف وبعدما شبعنا تبهدايل من لزناش قررنا نردو اسمنا الدول "النامية" ولا في طريق النمو لكن السؤال المحير ..
    اما طريق طويلة ما تخلاصش والمصيبة الاعظم اذا رانا في طريق الخطأ

    نرجع لموضوعي عارف تفلسفت كثر على كارل ماركس .. ولي نتكلم فيه على كيفاه تعرف ان صاحبك يليكيدي فيك بالصح بلباقة متناهية ..

    او التلفون بيناتنا ... ها وجهي ادا شفت لابال تاعو او ليكيداك وكمل ومكان لاه تزيد تتلقاه وتستفسر علاه ما عيطتليش علخاطر هادي الجلمة زادوها في القاموس ومعناتها الحقيقي "بدل وجهك عييت منك"

    متهني . . كلمة واحدة من خمس احرف تخليك تامن بالقضية ويليكيديك حبيبنا .. بينك بين روحك انسى حكايتك هادي ودير روحك بلي سمعتو قالك "سفيان هني" مهاجم الخضر

    المهم كاش جديد نعيطلك .. ايه استنى كاش جديد ربما العام الجاي ولا على خمس سنوات هو لم يحدد الفترة خلاها مفتوحة .. هنا او ليكيداك قانونيا

    كنت نخمم فيك انت عيطت .. بزاف هوما لي عندهم سيزيام سونس غير يخمم فيك انت تعيطلو وفي الواقع هو نساك وانت فكرتو بلي راك موجود "اني نعيطلك ادن انا موجود" ولا كان حاب يليكيدي وانت اثبت الوجود

    انا لازم نروح دوك لأن ..... هنا فعل امر يستوجب يروح حالا اما صح لازم يروح .. واما يستوجب يعملك عملية ليكيدايشن الزامية.

    ...... وهناك طرق كثيرة باه يعملك اي واحد عملية الليكيدايشن انتوما تعرفوها وتعملو رواحكم لالا وكاين لي يقولك واش كتبت انا ونيتو صافية هههه باه ما يوليش كلامي قانون ظالم ل الناس الصافية نيتهم اخخخخ ...

     
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    قرصان الساحل, ‏29 أفريل 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    صح هاذو اساليب يستعملهم الجزايري باه يليكيدي ههه ويمد الريح لرجليه
    مي مرات ينفعو
    نكون في مجمع ماش عاجبني كلامهم نقولهم لازم نروح عندي صوالح نقضيهم
    يعني نروح خير من نقعد نسمع في الكلام الفارغ تاع فلانة قالت وفلانة عملت ويضيعولي وقتي معاهم
    أما تاع التيليفون صدقني
    عندي يما وبابا وراجلي وخاوتي
    نكلمهم ونطفيه
    باقيها ندير معاهم غير الواجبة
    خطراكش معنديش الوقت تاع الصح وبعد فكرتني واش نكره نهدر في البورتابل
    عجبتني مقدمة التفلسيف لي درتها ههه
    هيا تقبل مروري ايها البائس الافريقي


     
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    أم ياسمينdz, ‏30 أفريل 2017
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم قرصان اللمة واش راك وانت من مواليد ماي هارانا كامل ربايعية فالربيع ههه
    وغدوة عيد الشوامرة كل عام وانت بخير
    والله يا اخويا ضحكتني ايه صح الجزائري معروف بالليكيدايشن ههه انا فالحق قليل اتصالاتي ونعرف شكون يليديكي وشكون لالا مي اذا حسيت انسان لكيداني كون هاني لو يقعد غير هو ما يزيد يلقى رقمي عندو الله غالب عندي عزة نفس ولو يعيط يلقى رقمو فالمحذوفات انا هاكا ديركت ما نحبش العوج
    اما انا نليكيدي انسان والله مرات وين يعيطولي نكون مع الطبيب نكوبي او عندي ظرف مي نرجع نبعث رسالة نعتذر او نتصل لازم الواحد يواجه ويكون قد كلمتو مي مع من تهدر يا خويا
    شعبنا نتاع استناني 5 دقايق يولي على 5سنين ههه
    مشكور قرصان اللمة
     
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    ليليا مرام, ‏30 أفريل 2017
    #3
  4. ysf bkcm

    ysf bkcm :: عضو منتسِب ::

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    ههههه لوكان يقولهالي واحد نفهم روحي و مبعد نقولك صح وتبسيمة باش انا تاني نليكيديه
     
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    ysf bkcm, ‏30 أفريل 2017
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    ههه مرات حتّي كلمة إن شاء الله لكيداج كيما نقولوا : إن شاء الله نجيك ،.. هذيك الطريق !
    في وقتنا هذا كن ما تكونش تهف ما تنجحش :censored: المشكلة كلنا في الهوى سوا عارفين وراضين بها
    كنت نخمم فيك انت عيطت .. بزاف هوما لي عندهم سيزيام سونس غير يخمم فيك انت تعيطلو وفي الواقع هو نساك وانت فكرتو بلي راك موجود "اني نعيطلك ادن انا موجود" ولا كان حاب يليكيدي وانت اثبت الوجود
    هاذو جماعة الدين وشحال واحد نساله دين نهار كي نتلقا به صدفة ولا نبعثله على حاجة أخرى يقولهالي كلي زعما راني خانقه أنا ناسيه أصلا ، فيلم رعب :geek:
    علبالك مرات فيه بعض الناس من هؤلاء كي نمر عليه في الجامع كي نشوفه يتنشع يحسب روحه راح يولي دجاجة مشوية
    يقلي الله يتقبل ..وأهلا فلان وشراك بخير والله قبيل كنت نهدر عليك ، وصالحتنا راها قريب إن شاء الله :unsure: هذا ولا دراغون بول سوبر ساياجين
    كالعادة هايل موضوعك يعطيك الصحة . (y)
     
    التعديل الأخير: ‏30 أفريل 2017
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    العَنْقَاءُ, ‏30 أفريل 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    واش حوالك اخيب راك تغيب بزاف وناس لافريك راهم ملاح نتمني يتهلاو فيك ههه
    نوليلك للموضوع ديالك
    تعرف واعرة بزاف كي تحس بلي راهم يليكيديو فيك
    والصعيبة والليكيدايشن باينه ههه كي تكتب ميساج وميردوش عليك بالمعني خطيوني ههههه
    مي في بعض المرات والله يليق طريقة باش تليكيديهم
    انا وحدة حيبتي تعيط فالدار وتبقي حاكمتني حتي نكره لوكان غي علي فايدة ماعليش غي الشكيل هههه
    منعيا نمعنيلها باش نليكيديها وهي والوا ايا كي طول نقولها سمحيلي راهم يعيطولي ههه
    الله يهدينا ويغفرلنا
    موضوع طوب
    شكرا اخي ومرة علي مرة بان اوك
    تحياتي
     
    بشرى ملاك, missing heart و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏1 ماي 2017
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم

    اي وي كاينة هذو الكل عبارات ليكيداسيون بالدرجة الأولى وكاين لي يقولوها مي يقصدو معناها الحقيقي مش معناها تاع الليكيداسيون.

    ولا تلقى بنادم تبدا تحكي معاه يقولك نقولك حاجة هذي لحكايات يلزمها قعدة أو حتى نشوفو نهار ونقعدو ونحكو مليح وطبعا يقصد واش دخلني في حكاياتك اخطيني من المواضيع هذي رح تكسرلي راسي بيها مالا يليكيديك بحكاية القعدة وطبعا لا قعدة لا زوج ليكيداك للأبد.

    تفكرت جارتي علابالك تقلقني تقلبلي راسي كي نلقاها مالا مرة لقيتها ديجا قلبي تنفض وليت ركبت الماسك تاع الفرحة ولعبتها فرحت بلقياها ههه وبدات بعد تثورنيلي في راسي مالا كوم علابالي طريقي وطريقها كيف كيف وتغمني حتى نوصل للبيغو قلت لازم نليكيدها قبل مالا قلتلها أنا أو رايحة لاجونس موبيليس نسقسي على لافاكتيغ تاع لابونمون تاعي خلصتها وزادو بعتولي بلي ما خلصتيش وطبعا لاجونس موبيليس طريقها طريق خلاف قلت باه تخطي جرتي هيا نلقاها قالتلي واااا أنا تاني هيا مالا نتهاودو :( وليت ندمت ع الارتجال هذا قلت كون كملت طريق الخدمة تجيني أقصر ونتهنا منها ع البكري من لي كنت نتحملها نص ساعة وليت رح نتحملها ساعة ونص :mad:.

    هيا مشيت معاها شوية وشفت للساعة قلتلها اووو راح الحال ما يكفينيش الوقت نروخ لموبيليس ومبعد نروح للخدمة هيا نخليك برك وطبعا كبيتها على وجها هي سي بون نوات وما فيهاش رجعة مالا ليه ليه بقيتها بخير وهربت ما شفتش ورايا.

    كي يليكيدك عبد اعرف بلي يشوفك سامط :ROFLMAO:
     
    missing heart و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #7
  8. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    كاين لي يستعمل معاك عبارات الإختصار تسأله يجاوبك باختصار معناه مارانيش حاب نحكي معاك
    كاين لي يقولك ماشفتش ميصاجك وهي في الحقيقة كان في جهة أخرى
    ربما لأنك ماعجبتهش
    المهم الليكيداش له أشكال وأحوال
    مي الشخص عليه بالصراحة
     
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    السحاب العابر, ‏1 ماي 2017
    #8
  9. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    مازالك تهدر على الميسيو ماركس ههههه
    وانت مكانش لي يقرا موضوعك ويليكيديك ولابد يدير تعليق
    يعطيك الصحة والمقدمة مليحة بزااف واصل واصل
     
    Only me, ‏7 ماي 2017 على 23:52
    #9