السلام عليكم

صحيتو جماعة الخير ...اليوم ان شاء الله حاجة جديدة

على طريقة المرحوم الهاشمي قروابي

نقدم لكم...

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بسم الله

برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب

الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان

الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو

من فضلك وجديلي الشكارة ..الو الو ...واش حالك يا ذي الحصانة ..الو الو ....

وش راهي بحذاك القبة ...وش راهو حال جيب فلان ؟

وش راهي بحذاك القبة ...وش راهو حال جيب فلان ؟

قوليلهم راني في غمة ...من وحشهم شعلت نيران ...من وحشهم شعلت...نيرااااان

برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب

الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان

الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو

من فضلك ديريلي مزية ..الو الو ...كلميلي الحالة المدنية ...الو الو

راه الضغط كثر عليا ...من ذا الشعب كثير لاشان

راه الضغط كثر عليا ...من ذا الشعب كثير لاشان

سرقتلهم كل المالية ...حتى حبابي و ناسي و الجيران ...حبابي ناسي ...و الجيراااان

برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب

الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان

الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو

خلعتيني و شني هذا ؟؟...الو الو ...ندي في دراهم الشُهدا ..الو الو ...

لها للجيب استفادة ...وعندو ما قال الفنان

لها للجيب استفادة ...وعندو ما قال الفنان

المشاريع الزينة قاعدة ...ومقابلها سان جيرمان ...و مقابلها سان جرماااااان

برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب

الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان

الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو

من فضلك راني نستنا ..الو الو ...الانتخابات طالت عنا ...الو الو ...

نتمنى نشوف ذيك الجنة ...البرلمان كثير الامحان ...

نتمنى نشوف ذيك الجنة ...البرلمان كثير الامحان ...

الي ما بغى يعيطلنا ...ضرب النح وبقى غفلان ..ضرب النح و بقى غفلاااان

برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب

الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان

ههه

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انتهى

ايا جماعة بالعافية .. لنا نقسرو شوي برك ...ههه

ايا السلا عليكم











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