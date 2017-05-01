الو الو ...الو الو ...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏1 ماي 2017.

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  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    صحيتو جماعة الخير ...اليوم ان شاء الله حاجة جديدة
    على طريقة المرحوم الهاشمي قروابي
    نقدم لكم...
    ....
    بسم الله
    برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب
    الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان
    الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو
    من فضلك وجديلي الشكارة ..الو الو ...واش حالك يا ذي الحصانة ..الو الو ....
    وش راهي بحذاك القبة ...وش راهو حال جيب فلان ؟
    وش راهي بحذاك القبة ...وش راهو حال جيب فلان ؟
    قوليلهم راني في غمة ...من وحشهم شعلت نيران ...من وحشهم شعلت...نيرااااان
    برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب
    الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان
    الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو
    من فضلك ديريلي مزية ..الو الو ...كلميلي الحالة المدنية ...الو الو
    راه الضغط كثر عليا ...من ذا الشعب كثير لاشان
    راه الضغط كثر عليا ...من ذا الشعب كثير لاشان
    سرقتلهم كل المالية ...حتى حبابي و ناسي و الجيران ...حبابي ناسي ...و الجيراااان
    برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب
    الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان
    الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو
    خلعتيني و شني هذا ؟؟...الو الو ...ندي في دراهم الشُهدا ..الو الو ...
    لها للجيب استفادة ...وعندو ما قال الفنان
    لها للجيب استفادة ...وعندو ما قال الفنان
    المشاريع الزينة قاعدة ...ومقابلها سان جيرمان ...و مقابلها سان جرماااااان
    برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب
    الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان
    الو الو ...الو الو ...الو الو ...الو الو
    من فضلك راني نستنا ..الو الو ...الانتخابات طالت عنا ...الو الو ...
    نتمنى نشوف ذيك الجنة ...البرلمان كثير الامحان ...
    نتمنى نشوف ذيك الجنة ...البرلمان كثير الامحان ...
    الي ما بغى يعيطلنا ...ضرب النح وبقى غفلان ..ضرب النح و بقى غفلاااان
    برلماني الغريب ...انا عايز برلماني الغريب ...يا ناخب ليك العنوان ...قدملي الكرسي الحبيب ..الحبيب ..الحبيب
    الجزاير زينة البلدان ...الجزير زينة ..البلدااان
    ههه
    ...
    انتهى
    ايا جماعة بالعافية .. لنا نقسرو شوي برك ...ههه
    ايا السلا عليكم












     
    sanaya, الأزرق الملكي, missing heart و 11 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ماي 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    خويا صلاح جبتلنا الجديد تاعك هههه
    كلام موزون

    وصل الميساج

    سلام

     
    missing heart, habchisalaheddin, Hamasaki و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 ماي 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    لازم اللحن و الغناء باش توصل للجميع ،و الكرسي يبقى أنتاع اماليه و الشعب انساه او ليهم المهم بلادنا تبقى في امان الي حدث في سوريا غير تفكيري كركوا الشعب و كي ناضت هربوا مع العائلات انتاعهم للخارج و سلكها الشعب وحده
     
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    ميلينا, ‏2 ماي 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    مهبول والله مهبول، انا قعدت قاع نغني فيها...
     
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    بشرى ملاك, ‏2 ماي 2017
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    انا قلت راك تعيطلي كي شفت العنوان الو الو رحت نقولك وي صلاح بلاك الشوووو هههه ايه توحشنا كلمة الشوووو
    انا ضرك غنيتها على بالك الله يرحم الشيخ الهاشمي قروابي وانا نحب الغنية نتاع الو الو مي يا خويا لازملك تغنيها صلاح والا ابعثها للنوي لقاها مخروبة
    يا صلاح ياك من بكري سراقين ومن بكري الكرسي داوه ومن زمان ما نسالو والو فالبلاد ذي ياك الشعب راح يولي بريفي من كثرة كل واحد خدام عند روحو انت ماش نا عطاوك السياسيين كاش ما جاو للجلفة وشافو زوواله انا شفنهن فاثطريق مساكن الثلج والسخانه تاكل فيهم يديرو فالستوب باه يركبو بالساعات وهو واقف اقل شي النقل ماكاش للدور والارياف وين راه السياسي يمثل الجلفة هذوك زواولة شكون يهدر عليهم انا شفتهم وراوهم يمشو فالسوق يمدو الاوراق حلفت والله. وتجي نائبه والا تمدلي ورقة تقولي فوطي نضربها وكملوها حتى للجزامع الجامع في بلاصة فتاوى الدين كل جمعة نسمعو خطب على الفوط
    خليهم يا صلاح راهي ليهم يشبعو بيها جيبنا وحدة على فتحي القنلص خمن فكاش قنية ربي يسهل ىاه يعس فينا بالواحد هههه
    شكرا سجلهانا وانت تغني هههه
     
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    ليليا مرام, ‏2 ماي 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    ههههوالله ضحكت من قلبي وتعرف قريتها عاود غنيتها هههه
    الله يعطيك الخير وراحة البال
    شابة بزاف
    في انتظار الجديد
     
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    Malika Tlm, ‏2 ماي 2017
    #6
  7. Hamasaki

    Hamasaki :: عضو مُشارك ::

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    ام البواقي
    ههههههههههههههه يعطيك الصحة خويا والله شفيت فيهم
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, missing heart, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Hamasaki, ‏2 ماي 2017
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    صحيتو ...وش عجبتكم الفكرة ؟
    ههه
    اصبروا عليا و نرد عليكم واحد واحد
    ههه
     
    missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالخالة و السيد ام ياسمين
    امالا راه عجبك الجديد تاعي
    ههه
    ايا مليح لي لحقك الميساج
    امالا كيما يقول صاحبنا dz جوكر
    كومونتا ...جام ...ابوني
    هههه
     
    missing heart معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالاخت ميلينا
    هذاك هو صح ..لامزها اللحن تاعها باه تجي سوا سوا
    ههه
    صح ...الزم ناخذو العبرة من سوريا و البلدان الي اداها الربيع العربي
    حنا رانا نقسرو برك على السياسة تاعنا
    اما في ضرب الصح ..ديننا و .بلادنا فوق كل اعتبار
    شكرا على مرورك
     
    missing heart و ميلينا معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    هههه
    اهلا بالاخت بشرى

    ههههه
    امالا عجباتك
    خهههههههههه
    هذي راها من صنعي باه تكوني عارفة
    ههه​
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالاخت مرام
    هههه
    نتي راه قريب النهار لي نعيطلك فيه
    ههه
    و راني قلت نجيبها على طريقة الهاشمي قروابي ربي يرحمو
    هكذاك باه نعبرو شوي على حال السياسة في بلادنا
    و السوق من بكري خارب
    ههه
    شكرا يا اختي مرام على المشاركة و الدعم
    و وقيلا نسيي نبعثها للنوي
    بالاك كاشما نربح شوية صرف
    ههه
    الشكارة يا جدك
    ههه
     
    missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالاخت الوفية مليكة
    ايا مليح لي ضحكتي و نحيتي على روحك شوي
    ههه
    امال راني جايبها يا محاينك
    ههه
    الله يحفظك
    شكرا على مرورك
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالاخت اليابانية على حساب الاسم
    ههه
    شكرا على مرورك و دعمك
     
    missing heart معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ماي 2017
    #14
  15. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    مبدع راهي مفرطة فيك الدولة :p
     
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    بشرى ملاك, ‏2 ماي 2017
    #15
  16. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الجلفة
    ههه
    الله يحفظك
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏3 ماي 2017
    #16
  17. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    هههههههه
    شكرااا اخي صلاااح كلام في غاية الروعة
    تحياااااتي
     
    بشرى ملاك, missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    miss victoria, ‏3 ماي 2017
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا بالانسة كتوريا
    ههه
    شكرا على مرورك و دعمك
    بارك الله فيك
     
    بشرى ملاك, missing heart و miss victoria معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏3 ماي 2017
    #18
  19. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    العفوووو و فييييك باارك
     
    بشرى ملاك, missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    miss victoria, ‏3 ماي 2017
    #19
  20. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    هههههههههههه احسن اغنية في العالم هههههههههههه شكراااااااا على الطرح المبدع
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #20
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