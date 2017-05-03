تفسير قوله تعالى (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا )

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏3 ماي 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    7,997
    الإعجابات المتلقاة:
    6,097
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30))
    قال الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره النافع الماتع ما نصه؛
    { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا } أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة، كما قال تعالى: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره } والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها { وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا } أي: مسافة بعيدة، لعظم أسفها وشدة حزنها، فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن، وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول { يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله } { يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض } { ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلا } { حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين } فوالله لترك كل شهوة ولذة وان عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح، ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر، فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا، ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلا، ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب، فقال { ويحذركم الله نفسه والله رءوفٌ بالعباد } فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه.
     
    دعاء الجنات و المتفآئلة معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏3 ماي 2017
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    11,340
    الإعجابات المتلقاة:
    27,520
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله
    شكرا لك اخي ابو ليث بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
    أسأل الله لي ولكم أن نكون من اصحاب الخير يا رب العالمين
    و نسأل الله أن يبعدنا عن الأعمال السيئة التي تغضب الله​
     
    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    7,997
    الإعجابات المتلقاة:
    6,097
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    اللهم أمين، لنا و لجميع المسلمين.
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏3 ماي 2017
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,075
    الإعجابات المتلقاة:
    5,259
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    موضوع قيم بارك الله فيك، للرفع
     
    دعاء الجنات, ‏14 ماي 2017 على 12:52
    #4