انتخابات الجزائر 2017

والشكر موصولا لكِ يا طيبه ...

في كل دول العالم الثالث الانتخابات يشوبها كثيرا من اللغط وعدم الشفافيه لكن ذلك كان ايضا يشوب الانتخابات في الدول المتقدمه في بداياتها ثم مع مرور الزمن ومعرفة الشعب اهمية مخرجات تلك الانتخابات عادت الامور للإصلاح بشكل منتظم وبشفافية متناهيه بعد ان كانت شبيهة الى حد ما فيما يحصل بعالمنا .. نحن نقول ان وتيرة الانتخابات بحد ذاتها حتى وان كان الفائزون معروفون سلفا تكفي لإتخاذ خطوات الاصلاح في المستقبل فلا يمكن ان يركن الشعب لتلك اللخبطه الحاصله بل سيكون هناك تذمر مما يحصل اليوم ويعمل على تلافيه مستقبلا .. نحن لانتحدث عن مخرجات اليوم لانها كعدمها انما نتحدث عن ثقافة الانتخاب والركون لمخرجات صندوق الاقتراع على ان يعمل على اصلاح الخلل مستقبلا ....

ميلينا .. شكرا .

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