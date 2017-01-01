انتخابات الجزائر 2017

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aljentel, ‏4 ماي 2017 على 11:22.

الكلمات الدلالية:
  1. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    [​IMG]

    دعي 23 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني لولاية من خمسة أعوام.

    ويشارك في هذه الانتخابات 57 حزبا، بينهم حزبا الموالاة: جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 221 مقعدا في انتخابات 2012 (من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي حصل على سبعين مقعدا، في حين حصل الإسلاميون المتكتلون في إطار قائمة "الجزائر الخضراء" على 47 مقعدا. وتأمل الأحزاب والتحالفات الحزبية المشكلة قبيل الانتخابات -لا سيما كل من "حمس" و"النهضة والعدالة والبناء"- في أن تحدث خرقا في المشهد السياسي، وتعيد تشكيل الخارطة السياسية في البلاد من أجل تقليص هيمنة الأحزاب التقليدية الموالية للسلطة. وتخشى السلطات وكذلك الأحزاب الرئيسية من هاجس مقاطعة الانتخابات أو العزوف عنها بشكل واسع، مما قد يفقدها جزءا من مصداقيتها، ولذلك قامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت تحت شعار "سمع صوتك". وفي هذه الانتخابات، التي يقاطعها حزبا "جيل جديد" و"طلائع الحريات"، تبرز أيضا مشكلة توظيف المال السياسي لنيل مقاعد في البرلمان المقبل، وهي القضية المزمنة التي حذرت منها أطراف المعارضة، وتتضرر منها، خاصة الأحزاب الصغيرة. وضمن متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، تنشر الجزيرة نت تغطية شاملة تتضمن أخبارا وتقارير ومقالات تسلط الضوء على مجريات هذه الانتخابات والأحزاب المشاركة فيها وردود الأفعال حولها.

    [​IMG]

    المصدر قناة الجزيره ....

    نتمنى لاهلنا بالجزائر كل خير ...
    لاشك ان الانتخابات في اي بلد بالعالم تفرز طاقات وطنيه تستطيع من خلال عملها تغيير السائد من الامور وتعمل غربله للبرامج الوطنيه التي تحتاج للإصلاح .. حتى وان كانت هذه الانتخابات يشوبها شيء من اللخبطه او يكون للمال كلمة الفصل فيها الا انها في النهايه ستكون هي الاساس وهي المرجع الذي يعتاده الشعب ويتم اصلاح الخلل تدريجيا حتى تكون انتخابات نزيهه وشفافه .. لان وتيرة الاستمرار بحد ذاتها كافيه كي تكون اكثر شفافيه سنة بعد اخرى ويترتب عليه وضع كل بمكانه المستحق ...
     
    Malika Tlm, السحاب العابر, ليليا مرام و 4 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏4 ماي 2017 على 11:22
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,057
    الإعجابات المتلقاة:
    3,078
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا لك لمشاركتنا الانتخابات.و هذا دليل حبك لاهل الجزائر و نحن نبادلك المثل
    للاسف الناخبين يعدون على رؤوس الاصابو المنتخبين فازوا مسبقا.و العملية الانتخابية مسرحية لابد من تمثيليها لاقناع الشعب و العالم بان هناك انتخابات حقيقية و شفافة و نزيهة و ...
    و .....و تستمر المسخرة و الصعود على ظهر الشعب
    لا ندري الى متى

     
    السحاب العابر, حلم كبير, صفاءdz و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 ماي 2017 على 15:02
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    والشكر موصولا لكِ يا طيبه ...
    في كل دول العالم الثالث الانتخابات يشوبها كثيرا من اللغط وعدم الشفافيه لكن ذلك كان ايضا يشوب الانتخابات في الدول المتقدمه في بداياتها ثم مع مرور الزمن ومعرفة الشعب اهمية مخرجات تلك الانتخابات عادت الامور للإصلاح بشكل منتظم وبشفافية متناهيه بعد ان كانت شبيهة الى حد ما فيما يحصل بعالمنا .. نحن نقول ان وتيرة الانتخابات بحد ذاتها حتى وان كان الفائزون معروفون سلفا تكفي لإتخاذ خطوات الاصلاح في المستقبل فلا يمكن ان يركن الشعب لتلك اللخبطه الحاصله بل سيكون هناك تذمر مما يحصل اليوم ويعمل على تلافيه مستقبلا .. نحن لانتحدث عن مخرجات اليوم لانها كعدمها انما نتحدث عن ثقافة الانتخاب والركون لمخرجات صندوق الاقتراع على ان يعمل على اصلاح الخلل مستقبلا ....
    ميلينا .. شكرا .
     
    السحاب العابر, حلم كبير, الحق سلاحي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏4 ماي 2017 على 16:36
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,057
    الإعجابات المتلقاة:
    3,078
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    كلامك صحيح نحن في الاتجاه الصحيح للديمقراطية لكن لا يزال أمامنا قرابة عشرين سنة أو أكثر حتى نلتحق بالركب و عدم المشاركة في الانتخابات رسالة قوية لاصحاب السلطة مفهومها يكفي و يكفي للخداع و التزوير و الاحتكار
    الشكر موصول لك
     
    aljentel و حلم كبير معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 ماي 2017 على 19:35
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,188
    الإعجابات المتلقاة:
    3,651
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته


    اخي الكريم بارك الله فيك على الموضوع
    نحن هنا انتخبنا يوم الاحد الماضي واضطررت لوضع الرسالة فارغة في الصندوق :(لأنني لم اطلع للاسف على برامج المنتخبين ولو كانت وعود فارغة ،كان من واجبي الاطلاع على برامجهم على الاقل:confused: وقتي لم يسمح لي نهائيا ..... وضعتها فارغة ولم اعرف أحدا من الخمسين ورقة التي حملتها .....

    نأمل أن يحكم البلاد اناس شرفاء يخافون الله في العباد(y)

    بين قوسين
    (أما انتخابات فرنسا الرئاسية فهي يوم الاحد ،وأنا أضن أن ماكرو سينجح بفارق بسيط هذا إذا لم تربح لوبان :unsure: كلاهما مثل بعض على كل حال ....:sneaky:)
    اخي الكريم بارك الله فيك على الالتفاتة الاخوية والتضامنية

    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    السحاب العابر, Malika Tlm و aljentel معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏4 ماي 2017 على 20:41
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    3,551
    الإعجابات المتلقاة:
    11,338
    نقاط الجوائز:
    391
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    الله يجعل الخير و خلاص
    و ان شاء اله يحكموها الناس الي يخدمو البلاد
    مش الي ينهبوها
    قولوا آمين ...آمين
     
    aljentel, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 ماي 2017 على 20:44
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,219
    الإعجابات المتلقاة:
    12,150
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم اخي الكريم
    ايه راك جزائري وتعرف فيها خير مني
    في كل الاحوال فعلا الانتخاب واجب وطني ولو اني لا أؤديه هذا رايي الخاص ولي اسبابي ولكن في كل الاحوال بلبلة الانتخابات والاتهام بعدم الشفافية والتزوير موجودة منذ الزمن البعيد وانو فلان سيربح وحزب فلاني له مفاعد كذا معروفة ايضا الشعب مجرد خانة وفقط اللعبة لعبتهم والشعب بعضه يريد ان يبتعد عن المشاكل وبعضه له روح وطنية ظاهرية وفي قلبو يريد الهجرة والرحيل والبعض ينتظر الفتات ليشبع ويقولك تخطي راسي المهم فايدتي
    المهم احنا نحوسو السلم والامان اما سياسة ودراهم ومقاعد غير يروهم حتى يتشللو من القعاد ربي يسهل والفنا بمعيشتنا عايشين بيهم بلا بيهم
     
    السحاب العابر و aljentel معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏4 ماي 2017 على 21:04
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    مرحبا ..
    العشرين سنه في حساب زمن تطور البلد ليست مدة طويله .. فالدولة تضع خطط مستقبليه بمدد قد تتجاوز الـ 50 سنه .. مع انني اشوفها بالنسبة للجزائر اقل وبكثير ...
    وطالما ان الدولة بمكوناتها تسير وفق خط الاصلاح وتلتزم به فهي لاشك ستبلغه في النهايه " فمن سار على الدرب وصل "
    وفقهم الله لكل خير ...
     
    ميلينا معجب بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 05:19
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    مرحبا أخي الكريم حياك الله وبياك ...
    هي حريتك وخصوصيتك وحق من حقوقك ان تضع ورقة الانتخاب فارغه كي توصل رساله للمعنيين من ان عموم المترشحين غير مؤهلين ولايستحقوا الصوت وفقا لوجهة نظرك .. وتلك هي الطريقه التي اعتادها المصوتين بالاوراق الفارغه فهي تعبير واضح وجلي على الاعتراض للكل من ان يكونوا بواجهة الجزائر فيصبحوا ممثلين لشعبها ونحن نعلم ان مجرد حضورك هو محسوب مع نسبة الحاضرين للتصويت ..
    و لست معك في هذا التصرف لانك قدمت فرصه لمن لايستحق فصوتك قد يعدل الكفه لصالح من يكون اقرب لفعل الخير وفي النهاية الصوت امانه تؤتمن على تأديته لمن يستحق ..وفي تقديري حينما لا تجد من يستحق الصوت تعطيه لابن البلد الاصيل لأن ابن الارض وان كانت تشوبه بعض الشوائب فهو لن يفرط في حبها على اقل تقدير .. نسبة الحضور حسبما اعلن وزير الداخليه الجزائري هي 33% مع اني اشك انها لن تتجاوز الـ 20% لأن الناس سئمت الوعود الجوفاء ومللّت من رؤية وجوه اعتادت رؤيتهم لم يحدوا من الفساد المستشري الذي ارهق المواطن وزاد حنقه وهو يرى خيرات بلده بأم عينه ولا ينوله منها شيئا لكن ذلك لن يستمر ولن يدوم البته فالفاسد لن ينجوا بفساده مهما كان حذقا وفي التاريخ عبر يعتد بها ...فمجرد الابقاء وعلى وتيرة التصويت والانتخاب وما يصاحبها من برامج كفيلة بتغيير الوضع للأفضل بعون الله ... اما فرنسا وان كان امرها لايعنينا الا انني ارى نجاح ماكرو سيكون كارثه على فرنسا نفسها قبل ان يلحق ضرره غيرها من الحلفاء ..

    الحلم الكبير .. شكرا .
     
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 05:48
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    اللهم آمين ...
    سيكون بين الفائزين رجلا رشيد يخاف الله في بلده ومقدرات شعبه وسيكون محط غيرة الاخرين كي يحذوا حذوه ..
    وان لم يكن في هذه الفتره فالايام القادمة ستكون حبلى بالكثير من رجالات الوطن الذي يهمهم وطنهم ورقي شعبهم
    وعسى خير ...

    شكرا جزيلا .
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 05:56
    #10
  11. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    3,349
    الإعجابات المتلقاة:
    9,303
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    شكرا لك
    مسلسل بطله هوالمخرج له
     
    الأزرق الملكي و Malika Tlm معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 06:17
    #11
  12. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    وعليكِ السلام يا طيبه ..
    لاشك الجزائر تهمنا وهي محل فخرنا على الدوام ونتمنى لها ولشعبها المقدام كل خير ...
    لاادري ماهو مرد هذا التشاؤم حتى اصبح سمة الجميع .. انتِ مطالبه بإثبات وطنيتك من خلال مشاركتك فعاليات وطنك والتقوقع لايمكن ان يكون ملاذا آمنا وسليما ..
    فلو كل مواطن هز متونه كما لو كان الامر لايعنيه بحجة ان الانتخابات خاطيته وانها مزوره والناجحون معروفين سلفا لخرب البلد لان مثل هذه المواقف هي من يشجع
    نمو الفساد وديمومته لان الشعب لايهتم لامور يجب ان تكون على قمة اهتماماته فالإصلاح يبدأ من صندوق الاقتراع ولاثمة طريقة انجع واقرب لها منه ..
    فالأمن يجب ان يكون بمفهومه الشامل .. امن النفس .. والامن الاجتماعي .. الامن الغذائي .. الامن التعليمي .. الامن الزراعي .. امن المحافظه على المال العام .. وغيره ..
    فلا يجب ان نشد على جزئيه ونترك ماعداها سبهلله ... نحن يا طيبه نعلم يقينا ان المواطن اصبح في ذيل قائمة اهتمام الحكومات وهذا انعكاس طبيعي لعدم اهتمام المواطن
    باهمية وجوده .. كما اننا نعلم ان حكومات العرب جميعها ضد الديمقراطيه والشفافيه بل وتحارب الديمقراطيه فيما لو حاول بلد تطبيقها حتى لاتصل اليه ولنا بمصر ولبنان مثال حي ..
    ونعلم يقينا ان الحقوق لاتعطى بل تنتزع انتزاعا ... فلننظر بأنفسنا وما نحن عليه ....

    شكرا جزيلا ...
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 06:17
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    والشكر موصولا لك ياطيب
    ماهو الحل في تقديرك كي نغير في مشاهد المسلسل ...
    شكرا جزيلا
     
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 06:34
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,486
    الإعجابات المتلقاة:
    4,876
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    مبروك للفائزين ....
    حزب الرئيس فاز بنصيب الاسد ...
    موفقين .
     
    aljentel, ‏6 ماي 2017 على 10:53
    #14
  15. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    1,071
    الإعجابات المتلقاة:
    2,527
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم

    مسلسل الإنتخابات تعودنا عليه سلطة فاسدة تريد ان تبقى في الحكم سواء بالقتل او بالتزوير او بإلغاء المعارضة

    ولد عباس يقول جبهة التحرير ستحكم مائة سنة و الشعب يقول حسب الله ونعم الوكيل

    فكل متجبر ظالم في الأرض انتهى و سيكون مصير هؤلاء كمصير من سبقوهم

    الحمد لله ان الشعب أصبح أكثر وعي المقاطعة حصلت بشكل كبير و نسبة الانتخاب 38 بالمائة فيها مغالطة لان مكاتب التصويت فارغة

    و من صوت هم الشيوخ و العسكر و حاشية المترشحين و الرقصات مجموع النسبة لا تتعدى 20 بالمائة على الأكثر

    المهم شريط فيديو لا يتعدى أربع دقائق أدخل السلطة في حالة رعب هذا يبين أن هناك خلل في المنظومة الهشة

    لو ان 15 مليون جزائري المقاطعون للانتخابات يتم تأطيرهم وتجنيدهم في استحقاق الجزائر سيحدث التغيير المنشود.
     
    التعديل الأخير: ‏6 ماي 2017 على 12:07
    الأزرق الملكي, ‏6 ماي 2017 على 11:57
    #15