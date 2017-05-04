قصتي مع المرض

السلام عليكم اختي

اول شي الله يشافيك يا رب ويشفيني

شوفي نقولك نصيحة لانو عندي 20 سنة مع المرض القلقة وانو تخمي بواش راني مريضة هذي اول حاجة تزيد تمرضك انت حتى تقعطي الشك باليقين روحي لطبيب يمدلك ديري سكانيير او روحي مختص مليح نتاع القلب ما تروحيش لبزاف اطباء لانو رجعو يمدو راي وخلاص ودوا وخلاص شوفي طبيب كبير والسكانيير هو الصح لما كانت تتلفلي نروح ندير سكانيير وانت لما شاكة فالخباط روحي لطبيب القلب وارقي ممكن مش من المرض العضوي ببلاك مقلقة نفسيا

انت شوفي ما تبقايش تخمي وتمرضي فروحك وخليك من اطباء الاعشاب صدقيني والله ما يفيدو

ربي يشافيك وما تتقلقيش خليها على ربي راني عانيت ونعاني من المرض مي من رجعت نضحك ونقسر على الاقل نفسيتي تحسنت وليت ما نتقلقش من المرض

ربي يشافيك يا رب

إضغط للتوسيع...