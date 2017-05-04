قصتي مع المرض

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة صفاءdz, ‏4 ماي 2017.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ارجووووكم أفيدوني حكايتي طويلة ورح نختصرها كنت نخدم بسرعة يوم كامل ومبعد قعدت جاني احساس غريب سخانة كامل في جسمي وضربات في قلبي بسرعة وضيق في النفس حسيت روحي الموت جاتني وخفت وغدوة رحت لطبيب وأكدلي أنو عندي القولون العصبي وكتبيلي أدوية واكلتهم بدون فائدة ورحت لعجوزة داوي بلأعشاب قاتلي عندك عرق الخباط وعطاتني دواء وكواتني شوية ريحت ومبعد رجعت حالتي لم أترك طبيب أو عشاب بصح مبريتش لحد الان أنا أعاني ليعرف كاش دواء عشبي أو دكتور يوريهلي وأجركم على الله راني نعاني بزاااااف خصوصا بعد الاكل وديما خايفة ومقلقة ارجووووووكم لا تبخلو عليا.ادعو ربي يشافيني
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي
    اول شي الله يشافيك يا رب ويشفيني
    شوفي نقولك نصيحة لانو عندي 20 سنة مع المرض القلقة وانو تخمي بواش راني مريضة هذي اول حاجة تزيد تمرضك انت حتى تقعطي الشك باليقين روحي لطبيب يمدلك ديري سكانيير او روحي مختص مليح نتاع القلب ما تروحيش لبزاف اطباء لانو رجعو يمدو راي وخلاص ودوا وخلاص شوفي طبيب كبير والسكانيير هو الصح لما كانت تتلفلي نروح ندير سكانيير وانت لما شاكة فالخباط روحي لطبيب القلب وارقي ممكن مش من المرض العضوي ببلاك مقلقة نفسيا
    انت شوفي ما تبقايش تخمي وتمرضي فروحك وخليك من اطباء الاعشاب صدقيني والله ما يفيدو
    ربي يشافيك وما تتقلقيش خليها على ربي راني عانيت ونعاني من المرض مي من رجعت نضحك ونقسر على الاقل نفسيتي تحسنت وليت ما نتقلقش من المرض
    ربي يشافيك يا رب
     
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    ليليا مرام, ‏4 ماي 2017
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    الله يحفظك ريحتيني ،تعرفي عندي عامين وأنا نعاني ان شاء الله ربي يشافيني ويشفي جميع مرض المسلمين وأنا عارفة أنو قلق لأنو نفسيتي تعبت قدام هاذ المرض
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ايه نعرف قيمة واش تقولي لانو راني عايشتها مي تعلمت انو مش انا برك مريضة نشوف اطفال سرطان انا نسكت ما نحكي والو رغم انو انا مرضي صعيب وكبير مي الحمد لله وين نبان انا مع الذراري الصغار وعرفت انو النفسية تعاون لو تعمري راسك بالمرض نصو اللي تعاني منو هو نفسي نحي على خاطرك وخليها على ربي تشوفي تتحسني انت نظمي روحك شوفي طبيب واحد وحتى تقطعي الشك باليقين ما عليك غير بالسكانيير وانت اطلبيه روحي لطبيب يمدلك ديريه لانو هو الصح وديري نتاع الجسم كلو راه كاين النوع هذاك هكذا تهني راسك واقطعي اطباء الاعشاب هوما مرضى يجيبلك ورقة معدنوس ورطل عسل ويقولك تبراي كلو خرطي
    ربي يشافيك ولازم نظل وراك حتى نشوفك تحسنتي نفسيا وما تتقلقيش
    ربي يشافيك يا رب
     
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    ليليا مرام, ‏4 ماي 2017
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    عندك الحق أختي شكراااااااااا
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #5
  6. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم اخيتي
    ان شاء الله ربي يشفيكم و يشفي جميع مرضى المسلمين
    جوهرتي صفاءكيما قالتلك الاخت الفاضلة ليليا ديري سكانير و شوفي شكاين و شوفي طبيب مختص
    مرة أخرى ربي يرزقكم الشفاء العاجل ..
     
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    ميمي مرام, ‏6 ماي 2017
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ربي يخليك حنونتي مي درت كااامل التحاليل ومعندي واالو قالي عندك غير شويه برد
     
    صفاءdz, ‏6 ماي 2017
    #7
  8. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    ربي يجيبلك الشفاء
     
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    Only me, ‏7 ماي 2017
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مش عارفة إذا تشخيصك القولون العصبي ولا شي ثاني بصح الأعراض لي حكيتي عليهم من أعراض القولون وعندو قدرة عجيبة غريبة يخليك تحسي بالموت ببساطة وتيأسي من الدنيا.

    الكولون يلعب بزاف ع النفسية ويدير القلقة ومشكلتو هو يدير القلقة والقلقة تديرو وارواحي حليها.

    نصف علاج القولون أنك ما تعمرش راسك بيه وما تبقاش تقول نو كون ناكل هذي يصرالي هك وهك وهك مي مش معناها تاكلي كلش.

    كاين مأكولات معروف ع مرضى القولون أنهم ما يقدروش ياكلوهم وإذا كلاوهم لازم يتحملو النتائج منهم الفلفل لحلو والمأكولات الحارة والكثيرة الدسم والعجائن.

    عاوني روحك بلي تيزان تاني يساعدو بزاف وحاولي تعملي ريجيم بأكل صحي أكثر.

    تحكي معاك وحدة مندوبة بالقولون لدرجة وصلت بيها لأقصى تأثيراتو السلبية ووصلت للوسواس القهري من الموت وسع فقت بلي عندي قولون والحمد لله لقيتلو الحل.

    ربي يشفي كل مصاب وكل مريض.
     
    الورد الأحمر, ‏16 ماي 2017 على 03:10
    #9