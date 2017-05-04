قصتي مع المرض

ارجووووكم أفيدوني حكايتي طويلة ورح نختصرها كنت نخدم بسرعة يوم كامل ومبعد قعدت جاني احساس غريب سخانة كامل في جسمي وضربات في قلبي بسرعة وضيق في النفس حسيت روحي الموت جاتني وخفت وغدوة رحت لطبيب وأكدلي أنو عندي القولون العصبي وكتبيلي أدوية واكلتهم بدون فائدة ورحت لعجوزة داوي بلأعشاب قاتلي عندك عرق الخباط وعطاتني دواء وكواتني شوية ريحت ومبعد رجعت حالتي لم أترك طبيب أو عشاب بصح مبريتش لحد الان أنا أعاني ليعرف كاش دواء عشبي أو دكتور يوريهلي وأجركم على الله راني نعاني بزاااااف خصوصا بعد الاكل وديما خايفة ومقلقة ارجووووووكم لا تبخلو عليا.ادعو ربي يشافيني