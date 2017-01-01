وسام ليكم كااامل ..

واش من شاعرة هدي

واك النسق ماكاينش واش من بحر نتاع الشعر نتاعها واك حتى البحر الميت وماجاش عليه

انا نقول وسام .....صبري نفكر ومن بعد نقوللكم إن شاء الله

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