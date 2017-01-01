وسام ليكم كااامل ..

سلام شو هالحلا كلو أوسمة و الله راكم جدد ما شاء الله حتى حشمت العضوية تاعي بانت قديمة ها وسام باهي ما عطيتونيش و أنا كل مرة نجبد ما قيّمتونيش منا ما نبوجيش واش هي المناسبة ما فهمتونيش ؟ دخلت لقيت أوسمة , حبيت ندي واحد ما عداليش وسام الإدارة المميزة ما يعنينيش وسام المشرف المميز ما نتاعيش وسام المواهب ما تصلحليش وسام المثقف ما قريتش وسام بنت اللمة لاكونكسيون ما خلاتنيش وسام الشخصيات ما تليقليش وسام 5000 مشاركة ما لحقتليش وسام الألفية العاشرة ما وصلتليش وسام الألفية الثلاثون ما كملتليش وسام الشكر و التقدير ما مديتش وسام ديني , تاريخي , تعليمي ما يعرفنيش وسام شاعر اللمة ما يوالمنيش وسام الإبداع الأدبي ما نماجينيش وسام من أجلك يا وطني أكتب ما قالوليش وسام ملتقى الأمسيات الثقافية ما عرضونيش وسام بوح القلم .. تميز و إبداع ما يوافقونيش وسام الحضور المميز ما دخلونيش وسام القلم الذهبي ما يقراوليش وسام غزة الصمود ما احتلّونيش وسام مسابقة أقلام مبدعة ما ربحونيش وسام التميز الأدبي ما تابعونيش وسام التميز - فن القصص و الروايات ما قرعجوليش وسام المدونة الذهبية ما يجمجموليش وسام الفائز في المسابقة الأدبية ما شاركتيش وسام مسابقات الصحة و الطفولة ما يسقسونيش وسام الأقسام الفنية و التقنية ما يجدبونيش وسام مطبخ اللمة باش نطبق ما عنديش وسام حواء اللمة ما شكيتش وسام الأقسام النقاشية ما يفهمونيش وسام الرياضة ما نسيبورتيش وسام المجموعات و الفرق ما عيطوليش وسام رمضانيات ما لحقتيش جوائز الأوسكار الذهبية ما تفكرونيش وسام "بمناسبة شو ما فهمتونيش " حبيت نضحك ما تسمطوليش ههههه بالمناسبة أنا أمنح بعض الأوسمة من عندي لبعض الأعضاء وسام الضاحك ل @Skor m@k وسام الهبال @ليليا مرام وسام الحشاشيم @لؤلؤة قسنطينة وسام العصا و الصرامة @الورد الأحمر وسام السيريو @hakim story وسام البخل و الشح @السحاب العابر وسام الأنميات @missing heart وسام هنا و مايطلش @Fethi.dz وسام وين تحطو يصلح @الامين محمد و أخيرا "وسام شكر لكم جميعا نحبكم بزااف يا خاوتي و خياتي و في بالي كاامل ملحقتش نذكركم كامل نتمنى لكم كل خير .." فطيطمة