وسام ليكم كااامل ..

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏5 ماي 2017 على 18:17.

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  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    سلام شو هالحلا كلو أوسمة و الله راكم جدد ما شاء الله حتى حشمت العضوية تاعي بانت قديمة :LOL:

    ها وسام باهي ما عطيتونيش

    و أنا كل مرة نجبد ما قيّمتونيش

    منا ما نبوجيش ;)

    واش هي المناسبة ما فهمتونيش ؟

    دخلت لقيت أوسمة , حبيت ندي واحد ما عداليش

    وسام الإدارة المميزة ما يعنينيش

    وسام المشرف المميز ما نتاعيش

    وسام المواهب ما تصلحليش

    وسام المثقف ما قريتش

    وسام بنت اللمة لاكونكسيون ما خلاتنيش

    وسام الشخصيات ما تليقليش

    وسام 5000 مشاركة ما لحقتليش

    وسام الألفية العاشرة ما وصلتليش

    وسام الألفية الثلاثون ما كملتليش

    وسام الشكر و التقدير ما مديتش

    وسام ديني , تاريخي , تعليمي ما يعرفنيش:p

    وسام شاعر اللمة ما يوالمنيش

    وسام الإبداع الأدبي ما نماجينيش

    وسام من أجلك يا وطني أكتب ما قالوليش

    وسام ملتقى الأمسيات الثقافية ما عرضونيش

    وسام بوح القلم .. تميز و إبداع ما يوافقونيش

    وسام الحضور المميز ما دخلونيش

    وسام القلم الذهبي ما يقراوليش

    وسام غزة الصمود ما احتلّونيش

    وسام مسابقة أقلام مبدعة ما ربحونيش

    وسام التميز الأدبي ما تابعونيش

    وسام التميز - فن القصص و الروايات ما قرعجوليش

    وسام المدونة الذهبية ما يجمجموليش

    وسام الفائز في المسابقة الأدبية ما شاركتيش

    وسام مسابقات الصحة و الطفولة ما يسقسونيش

    وسام الأقسام الفنية و التقنية ما يجدبونيش

    وسام مطبخ اللمة باش نطبق ما عنديش

    وسام حواء اللمة ما شكيتش

    وسام الأقسام النقاشية ما يفهمونيش

    وسام الرياضة ما نسيبورتيش

    وسام المجموعات و الفرق ما عيطوليش

    وسام رمضانيات ما لحقتيش

    جوائز الأوسكار الذهبية ما تفكرونيش


    وسام "بمناسبة شو ما فهمتونيش "

    :LOL: حبيت نضحك ما تسمطوليش ههههه

    بالمناسبة أنا أمنح بعض الأوسمة من عندي لبعض الأعضاء

    وسام الضاحك ل @Skor m@k

    وسام الهبال @ليليا مرام

    وسام الحشاشيم @لؤلؤة قسنطينة

    وسام العصا و الصرامة @الورد الأحمر

    وسام السيريو @hakim story

    وسام البخل و الشح @السحاب العابر

    وسام الأنميات @missing heart

    وسام هنا و مايطلش @Fethi.dz

    وسام وين تحطو يصلح @الامين محمد


    و أخيرا "وسام شكر لكم جميعا نحبكم بزااف يا خاوتي و خياتي :) و في بالي كاامل ملحقتش نذكركم كامل

    نتمنى لكم كل خير .."

    index.jpg
    فطيطمة ;)(y)

     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 ماي 2017 على 18:17
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    هههههه معليش ضرك يجي رمضان نولو نمدو الأوسمة وتفرحي بيهم ههه
    علبالك شحال نفرح نهار ندي وسام تقول بوتفليقة لي مدولي ههه
    وسورتو كي دخلت ليوم لقيتهم عاودو رجعوهم هههه
    فيهم بنة وحدهم الاوسمة
    بصح انا راهم غابنيني من نهار وليت مشرف مايحبوش يمدولي الوسام واع واع واع
    خلاص أصبري ضرك يبداو المسابقات ونحطو الاوسمة
    حقا علبالك فكرتيني عندك وسام ربحتيه هنا فواش راك تهدر
    ممبعد نقوللهم يمدوهولك وتفرحي بيه
    علبالك مزيا فكرتيني ياجدك ههههه
    لو هكذاك يروح غلاط وننساوك ههههههههه
     
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    Skor m@k, ‏5 ماي 2017 على 18:37
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    وعليكم السلام ورحمة الله
    هههههههههههههههه معلييش ندير اضراب هههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 ماي 2017 على 18:49
    #3
  4. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    السلاام عليكم
    هههه عجبتني بزااااااف نتاع نيش نيش في التالي قصيدة شعرية
    و شكرا كي ما مديتيلش
    خصني وسام و ما فرحتينيش
    هههههه تحيااااتي
     
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    miss victoria, ‏5 ماي 2017 على 19:00
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    مساء الخير فطومة واش احوالك؟
    والله كنت قلقانة ضحكتيني ههههه عجبتني وسام الحشاشيم على وزن فقاقير ههههه
    اصلا كي دخلت ولقيت اوسمتي رجعت مت بالفرحة كلي رجعولي ذهبي هههه
    خاطر الاوسمة هادوك تعبنا عليهم باه جبناهم واستحقيناهم صح بالتفاعلات والمشاركات
    ولكن هادا مايعنيش بلي رانا نشاركو في اللمة على وجه الاوسمة يعني حتى ولو مارجعوش الاوسمة
    رانا مستعدين نشاركو اكتر ونثبتو قدرتنا على الحصول على هاد الاوسمة بجدارة ان شاء الله
    المهم قوليلهم يصممولي وسام الحشاشيم يكون مصور فيه طفلة خدودها احمر كي الطماطم :LOL:
    شكرا حبيبتي ربي يهنيك
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 ماي 2017 على 19:08
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليك
    راحو عند الخياط باه يقيسوا علا حسابك مالقاوش قدك[ههههههه] الخياط وغابتله الحسابات
    انا بروحي مافهمتش علاه
    ماعييت نحسب بالرياضيات الحسابات كلها فوا
    هههههههه
    هدي دعوة السحاب العابر راها لاحقاتك ههههههه[وين تروحي وراك والزمن طويل وعريض]
    أفتخر بزاف بوسام الشح والبخل شكرا لك بصح ماقلتيليش الكولار نتاعه كي داير أنا نحب الأحمر والأخضر ماضابيك تلونيه بهادو اللونين
    ههههههههههههههههه..............................................إلخ
     
    التعديل الأخير: ‏5 ماي 2017 على 19:20
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    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 19:13
    #6
  7. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    هههه موضوع هايل على شكل ديزاد جوكر انا ما نسوطيش هههه
    معليه يااختي عطيتيلي وسام السيريو ومكانش واحد في اللمة يستهزا كيفي ههه
    رربي يهنيك ختي
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 19:14
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

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    ميلة
    hhhhh mehboula
    ma3lich khti m3a lwa9t charki fmousaba9at yjouk awsima :p:p
     
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    Twinkle Stars, ‏5 ماي 2017 على 19:16
    #8
  9. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ههههههه أنا نعطيك وسام شاعرة المنتدي التي حيرت الأدباءههههه
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 19:23
    #9
  10. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    واش من شاعرة هدي
    واك النسق ماكاينش واش من بحر نتاع الشعر نتاعها واك حتى البحر الميت وماجاش عليه
    انا نقول وسام .....صبري نفكر ومن بعد نقوللكم إن شاء الله
     
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    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 19:39
    #10
  11. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    هههههه أنا حرت من شعرها القوي ههههه
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 19:42
    #11
  12. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    خلصت الكونتيطي تاع الأوسمة أنا نسالهم زوج ربحتهم في المسابقات نسنتنى حتى العيد يفرج ربي

    لا شتى يعطونا وسام مكتوب فيه وسام و خلاص خخخخخ المهم لجاست كي كونت

    حقرونا صديقي المجاهدين القدما يقلشوا فيهم و الجنود الجدد في دكة الإحتياط

    لا مكانش نشتكيو لأمم المتحدة و نديروا مناورات في كوريا الشمالية ونزدموا على شواطيء سكيكدة :D
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 19:42
    #12
  13. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    تعرفي علاه حرتي
    لانه ماكنش له نسق ولابحر ولاأنهار ولاتلال ولا سطور ولالا
    وكان قريت المعلقات السبع تعرفي الشعر
    وكان قريت نتاع الشنفرا ولانتاع تأبط شرا مخك يطير تنخلعي
    انا ماخلعنيش
     
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    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 19:45
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    أنا لي تجي تخلعني هههههههه
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 19:49
    #14
  15. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    قري الشعر نتاع الشنفرا وتابط شرا
    تهبلي
    هههههه
     
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    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 20:00
    #15
  16. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    انا بعثوا لي اوسمتي الي اختفت و زينت الصفحة.انتاعي في الحقيقة ترفع المعنويات و تشجع على المشاركة أكثر ،صراحة حاجة مليحة تساهم في المنافسة الثقافية بكل انواعها
    قالت لي ليليا أنا اوسمتي نديرها في العراس في بلاصة.الذهب
    اهم قريب يوصلوك الاوسمة انتاعك
     
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    ميلينا, ‏5 ماي 2017 على 20:08
    #16
  17. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 20:17
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    جماعة الخير
    انا فزت في مسابقة اوسكار اللمة و ما كرموني م والو
    او ؟؟؟
    لازم يعطوني وسام اخر
    الوسام الي عندي راه قديم
    هههههههههههههههههههههه
    ضروك ندير اضراب ...@Fethi.dz ...حاسبني بالوسام و لا ندير اضراب شامل
    و راه عندي اتباع هنا في اللمة
    نبلوكولها جدها كومبلي
    ههههههههههههههههههه
     
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    habchisalaheddin, ‏5 ماي 2017 على 20:28
    #18
  19. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    واش منتدى كاتبة شعر الشنفرا؟؟!
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 20:30
    #19
  20. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    الجلفة
    واش خويا الازرق
    على الاقل راك تفكرتني بوسام .....
    هههه
    بصح شني جلفوف ؟؟؟
     
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    habchisalaheddin, ‏5 ماي 2017 على 20:32
    #20
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