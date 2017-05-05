تَجربتي مع شامبو و سيروم ~ذيل الحصان~

السلآم عليكم كيراكم أخواتي ان شا الله بخير و أموركم تمام اليوم جيت و جبت معايا منتج راه عندي تقريبا شهر معاه و الي هو شامبو و سيروم ذيل الحصان من صنع شركة ~touch me ~ استعملته لأنه يمنع التساقط و هو شامبو ضد القشرة النتيجة : هايلة شعري ماراهش يطيح كيما كان بالنسبة للقشرة ما نعرف ماكانتش فيا من قبل باه نأكدلكم إذا صح مزيل للقشرة ولا لا + كي نغسل بيه يولي شعري خفييف و املس أما السيروم فريحته هايلة هايلة تهبل ♥ + طبقت نصيحة قريتهاا في الفيس هي أني ما نمشطش شعري و هو مبلول و صح كيما قالوا ملي بطلت هاذيك الطبيعة شعري رجعتله شوية الروح طريقة الإستعمال: الشامبو عادي نغسل بيه يعني كيما كامل الشامبوهات و كي نخرج من الدوش و ينشف شعري شوية نديرله السيروم هاذاك نخليه شوية مبعد نمشطه السعر : ما نعرف جابهلي بابا بلد الصنع : تايلندا صور المنتوج: هاذا الشامبو ، العبوة شفافة يعني هاذاك اللون الأسود هو لون السائل هاذي القارورة من االخلف اما السيروم فهذا هو من الخلف انتهى الموضوع ان شا الله نكون أفدت خواتاتي . . . نلتقي في فرصة أخرى مع موضوع آخر بإذن الله السلآم عليكم