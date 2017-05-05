تَجربتي مع شامبو و سيروم ~ذيل الحصان~

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏5 ماي 2017 على 19:36.

  1. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلآم عليكم كيراكم أخواتي

    [​IMG]
    ان شا الله بخير و أموركم تمام

    اليوم جيت و جبت معايا منتج راه عندي تقريبا شهر معاه و الي هو

    شامبو و سيروم ذيل الحصان من صنع شركة

    ~touch me ~

    استعملته لأنه يمنع التساقط و هو شامبو ضد القشرة

    النتيجة :

    هايلة شعري ماراهش يطيح كيما كان

    بالنسبة للقشرة ما نعرف ماكانتش فيا من قبل باه نأكدلكم إذا صح مزيل للقشرة ولا لا

    + كي نغسل بيه يولي شعري خفييف و املس

    أما السيروم فريحته هايلة هايلة تهبل ♥

    + طبقت نصيحة قريتهاا في الفيس هي أني ما نمشطش شعري و هو مبلول :Love: و صح كيما قالوا ملي بطلت هاذيك الطبيعة شعري رجعتله شوية الروح

    طريقة الإستعمال:

    الشامبو عادي نغسل بيه يعني كيما كامل الشامبوهات
    و كي نخرج من الدوش و ينشف شعري شوية نديرله السيروم هاذاك نخليه شوية مبعد نمشطه

    السعر :

    ما نعرف جابهلي بابا :giggle:

    بلد الصنع :

    تايلندا

    صور المنتوج:

    هاذا الشامبو ، العبوة شفافة يعني هاذاك اللون الأسود هو لون السائل

    [​IMG]

    هاذي القارورة من االخلف

    [​IMG]

    اما السيروم فهذا هو


    [​IMG]

    من الخلف

    [​IMG]


    انتهى الموضوع

    ان شا الله نكون أفدت خواتاتي . . .

    نلتقي في فرصة أخرى مع موضوع آخر بإذن الله

    السلآم عليكم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 ماي 2017 على 21:20
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    Lovely ღ smile, ‏5 ماي 2017 على 19:36
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    شكرا لك اختي هدى على الموضوع
    و الله رآني في حاجة ماسة لكاش عفسة نمنع بيها تساقط الشعر لانو شعري فرغ بزاف
    يعطيك الصحة حبيبتي
    و ان شاء الله نطبق نصائحك
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏5 ماي 2017 على 19:50
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يعطيه الصحة باباك راه جابلك حل من حيث لا تحتسبين ههه .

    جامي شفتو الشامبو هذا الصراحة وأنا تاني كان عندي مشكل تساقط الشعر حتى كرهت من شعري قلت كاش نهار يفضلي هههه مي استعملت وحد الماسك تاع الشعر يخي ريحلي شعري شوية.

    شعرك أختي نور من النوع الجاف ولا الدهني ولا الشامبو هذا يليق لكل أنواع الشعر ويخي يتباع عادي في بوتيكات الكوسميتيك ؟

    ويعطيك الصحة على مشاركتنا التجربة بارك الله فيك :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏5 ماي 2017 على 20:37
    #3
  4. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلآم اهلين اسومة

    بلا مزية حنونتي المهم تستفادي .. حتى انا كي كنت في الجامعة خلاص وليت نقول لوكان نزيد شوية نولي gـرعة بصح ضروك الحمد الله بدا شعري يخلف

    ان شا الله الزينة نورتي الموضوع حنونتي
     
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    Lovely ღ smile, ‏5 ماي 2017 على 21:36
    #4
  5. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلآم أهلين نونورا عاش من شافك حبيبتي

    هههه و الله غي تع الصح سلكني من الغبينة

    مشكل تساقط الشعر راه هالك الدنيا كاملة الناس كاملين يشكو من هذ المشكل

    شعري انا دهني و الشاامبو هاذا ماهمش دايرين واش من نوعية يطيح عليها تسما نورمالمو يوالم كامل أنواع الشعر

    و تصيبيه وين ما رحتي في البوتيكات تع الكوسميتيك ♥

    و فيك بارك الرحمان نورتيني حنونتي تسلمي
     
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    Lovely ღ smile, ‏5 ماي 2017 على 21:39
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    مشكورة حبيبتي
    انا سمعت بيه ولكن خفت منو مي كي جربتيه وخرج عليك نجربوه ان شاء الله
    مشكورة اختي
     
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    Malika Tlm, ‏5 ماي 2017 على 21:46
    #6
  7. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلآم أهلين بالهادئة ملّوكة ♥

    العفو الزينة ان شا الله تجربيه و يخرج عليك حنونتي

    تسلميلي على مرورك الزينون
     
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    Lovely ღ smile, ‏5 ماي 2017 على 21:50
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وي صح بزاف بنات يشكو من تساقط الشعر ...

    داكوغ رح نشوف عليه مالا في البوتيكات ونقرا واش مكتوب فيه بعناية :p ونقرر بالاك نجربو وندعيلك بالخير :LOL::kiss::kiss:

    مغسي حبيبتي :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏5 ماي 2017 على 22:57
    #8
  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    يعطيك الصحة
    كيما قلتي الكل راه يعاني من تساقط الشعر
     
    آمِيْرَتُه, ‏6 ماي 2017 على 21:18
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام

    بصحتك التجربة والشامبو الرائع

    الف شكر حبيبتي
     
    أم ياسمينdz, ‏7 ماي 2017 على 00:28
    #10