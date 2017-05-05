تَجربتي مع شامبو و سيروم ~ذيل الحصان~

إقتباس لمشاركة الورد الأحمر:



يعطيه الصحة باباك راه جابلك حل من حيث لا تحتسبين ههه .



جامي شفتو الشامبو هذا الصراحة وأنا تاني كان عندي مشكل تساقط الشعر حتى كرهت من شعري قلت كاش نهار يفضلي هههه مي استعملت وحد الماسك تاع الشعر يخي ريحلي شعري شوية.



شعرك أختي نور من النوع الجاف ولا الدهني ولا الشامبو هذا يليق لكل أنواع الشعر ويخي يتباع عادي في بوتيكات الكوسميتيك ؟



ويعطيك الصحة على مشاركتنا التجربة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيعطيه الصحة باباك راه جابلك حل من حيث لا تحتسبين ههه .جامي شفتو الشامبو هذا الصراحة وأنا تاني كان عندي مشكل تساقط الشعر حتى كرهت من شعري قلت كاش نهار يفضلي هههه مي استعملت وحد الماسك تاع الشعر يخي ريحلي شعري شوية.شعرك أختي نور من النوع الجاف ولا الدهني ولا الشامبو هذا يليق لكل أنواع الشعر ويخي يتباع عادي في بوتيكات الكوسميتيك ؟ويعطيك الصحة على مشاركتنا التجربة بارك الله فيك إضغط للتوسيع...

و عليكم السلآم أهلين نونورا عاش من شافك حبيبتي



هههه و الله غي تع الصح سلكني من الغبينة



مشكل تساقط الشعر راه هالك الدنيا كاملة الناس كاملين يشكو من هذ المشكل



شعري انا دهني و الشاامبو هاذا ماهمش دايرين واش من نوعية يطيح عليها تسما نورمالمو يوالم كامل أنواع الشعر



و تصيبيه وين ما رحتي في البوتيكات تع الكوسميتيك ♥



و فيك بارك الرحمان نورتيني حنونتي تسلمي