ما هو العنبر ؟ ومن أين يأتي ؟

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مشاركتي هذه بخصوص معرفة العنبر ومن اين يستخرج .. وإن شاء الله سأقوم بتنويع مواضيعي حتى أجعل منها رائعة وشيقة إن شاء الله هل رأيت "العنبر" من قبل ؟ - العنبر هو قئ الحوت - لا يُقدر بثمن -يستخدم في أجود وأغلى العطور العنبـر مادة تخرج من جوف الحوت المعروف باسم حوت العنبر ويعرف علميا باسم (Bilaenopetra musculus). والعنبر مادة رمادية أو بيضاء أو صفراء أو سوداء يستخدم في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور. يعيش حوت العنبر في المحيطات بأكل ما شاء من المخلوقات البحرية. يتميز حوت العنبر برأسه الضخم، وقد يبلغ طول الذكر 20 مترًا. أنثى الحوت أصغر حجما حيث يبلغ حجمها تقريبا نصف حجم الذكر. والعنبر هو قيء الحوت الذي يخرج من جوفه. أجود أنواع العنبر هو الأشهب القوي ثم الأزرق ثم الأصفر وأقل الأنواع جودة هو الأسود. يكثر غش العنبر عادة بإضافة مادة الجص والشمع له. وفي الأخير إن شاء الله إستفدتم من هذه المعلومة البسيطة وأنتظروني في أشياء أخرى أكثر متعة سلااااااااام