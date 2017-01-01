تاجر الصباط و الرقابة اللي مكانش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ان شاء الله ناس اللمة راهم لا باس

على بالي الحال سخون و النعاس أداهم و في الحقيقة عندهم بزاف و هما نعسانين و الصيف يكمل عليهم

رانا مستعدين للصيف كامل نجبدوا قش الصيف و نخبوا انتاع الشتاء والي معندوش ايروح يشري و الي معندوش يسلف

شريت بشماق لابني من خدمة الشناوة اللي راهم مصيطرين على سوق الصباط و لما لبسوا ولات رجله حمراء يا لطيف و حكمه التهاب الله يستر عليه و راح يبكي و انا مرعوبة و عرفت انهةسام منيش عارفة منين صنعوه

تاجر الصباط ميهموش النوع انما الثمن الرخيس يشري ب50 دج و يبيع ب300 دج و هاكا راه رابح

الرقابة وين راه من هذا الاجرام ،المفروض السلعة متتوزعش في الاسواق حتى يتاكدوا من سلامتها و شروط الصحة

بصح الشكارة دارت رايها هي الرقابة و هي كل شيئ

ولينا نشريو المرض لاولادنا بسواردنا

هذي دولة رقابة مكانش صول و جول كما حبيت و القانون يطبق على الفقراء

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