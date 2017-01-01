تاجر الصباط و الرقابة اللي مكانش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ان شاء الله ناس اللمة راهم لا باس على بالي الحال سخون و النعاس أداهم و في الحقيقة عندهم بزاف و هما نعسانين و الصيف يكمل عليهم رانا مستعدين للصيف كامل نجبدوا قش الصيف و نخبوا انتاع الشتاء والي معندوش ايروح يشري و الي معندوش يسلف شريت بشماق لابني من خدمة الشناوة اللي راهم مصيطرين على سوق الصباط و لما لبسوا ولات رجله حمراء يا لطيف و حكمه التهاب الله يستر عليه و راح يبكي و انا مرعوبة و عرفت انهةسام منيش عارفة منين صنعوه تاجر الصباط ميهموش النوع انما الثمن الرخيس يشري ب50 دج و يبيع ب300 دج و هاكا راه رابح الرقابة وين راه من هذا الاجرام ،المفروض السلعة متتوزعش في الاسواق حتى يتاكدوا من سلامتها و شروط الصحة بصح الشكارة دارت رايها هي الرقابة و هي كل شيئ ولينا نشريو المرض لاولادنا بسواردنا هذي دولة رقابة مكانش صول و جول كما حبيت و القانون يطبق على الفقراء