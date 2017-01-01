تاجر الصباط و الرقابة اللي مكانش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 14:57.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ان شاء الله ناس اللمة راهم لا باس
    على بالي الحال سخون و النعاس أداهم و في الحقيقة عندهم بزاف و هما نعسانين و الصيف يكمل عليهم
    رانا مستعدين للصيف كامل نجبدوا قش الصيف و نخبوا انتاع الشتاء والي معندوش ايروح يشري و الي معندوش يسلف
    شريت بشماق لابني من خدمة الشناوة اللي راهم مصيطرين على سوق الصباط و لما لبسوا ولات رجله حمراء يا لطيف و حكمه التهاب الله يستر عليه و راح يبكي و انا مرعوبة و عرفت انهةسام منيش عارفة منين صنعوه
    تاجر الصباط ميهموش النوع انما الثمن الرخيس يشري ب50 دج و يبيع ب300 دج و هاكا راه رابح
    الرقابة وين راه من هذا الاجرام ،المفروض السلعة متتوزعش في الاسواق حتى يتاكدوا من سلامتها و شروط الصحة
    بصح الشكارة دارت رايها هي الرقابة و هي كل شيئ
    ولينا نشريو المرض لاولادنا بسواردنا
    هذي دولة رقابة مكانش صول و جول كما حبيت و القانون يطبق على الفقراء
     
    الصحافية الساخرة, صفاءdz, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 14:57
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,611
    الإعجابات المتلقاة:
    11,728
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ان شاء الله ابنك متحسن ؟ وسلامات ان شاء الله

    والله يا أختي السلعة تاع الشناوة راهي مكتسحة الحالة عندنا وتعرفيهم شاطرين في التقليد مالا شوفي دوك لمكلحين لي يبيعولهم حاجة تاع لاشين باسم الحاجة الأصلية ويخلصوها بحق الحاجة الأصلية وهي تقليد وكاليتي عيانة.

    علابيها الإنسان مش لازم يغرو السعر الرخيص واش الفايدة نشري حاجة تتقطعلي في فترة قصيرة !

    أما ع الرقابة يا اختي شكون يراقب شكون ؟ راه المراقب بالذات لازمتو رقابة والرقابة لي ع المراقب لازمتها رقابة حتى توصل لراس الهرم لي بحذ ذاتو لازمتو رقابة هذي الحالة نوصلولها كي نعودو ناسيين بلي كاين رقيب أعظم ونبطلو نخافو ربي نرجعو هكذا كل إنسان لازمتو رقابة في الوقت لي كون كل واحد يتفكر بلي كاين رب يحاسب ويراقب لوكان رانا بخير.

    ربي يشفي ولدك واتولهي قبل ما تشري حاجة شوفي ديما بلد الصنع والماتياغ لي مخدومة بيها.
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏6 ماي 2017 على 15:21
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    1,096
    الإعجابات المتلقاة:
    2,588
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم

    الرقابة في الألبسة غير موجودة و من يستورد لا يهمه النوعية لهذا يجب أن يحرص الفرد بنفسه على نوعية الألبسة خصوصا

    تجنب المنتوجات الصينية والتي تؤذي الأطفال لان لحمهم مازالت لينة ، في الغالب الأحذية الرخيصة مصنوعة بمواد سامة والتي قد تسبب

    السرطان لهذا من الأفضل شراء أحذية متوسطة السعر و تكون جلدية أو مصنوعة بالقماش و الإبتعاد عن النايلون

    أن تكون الرقيب لصحتك وصحتك أبناءك أفضل من وضع الثقة في الأخريين حتى في الأكل وليس في فقط في اللباس .

    بارك الله فيك
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏6 ماي 2017 على 16:27
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    الى متى تبقى الرقابة غاىبة نظن رانا في 2017والرقابة مكانش يعني دولة متخلفة صراحة الثمن الرخيس مرة على مرة تكون الاشكال جميلة و الاطفال ينبهروا بها و يطلبوها و الفقير كيفاش يدير المسكين وين راه المسؤول عليه
    حتى الصباط الغالي انا نشريه و نلقاه مضر بالارجل و عندك الحق الجلد هو الصحي و على هذا الي ميقدرش يشري جديد يشري المستعمل احسن من النيلون
    مع ذلك انا بغيت التجار يتعاقبه لانهم يستوردوا لنا مزبلة الصين و يجنيو المليارات
    شكرا لمرورك و لاثرائك للموضوع
     
    الصحافية الساخرة و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 16:49
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته شكرا لاعتمادك لموضوعي
    والف شكر لسؤالك على ابني و الحمد لله نقص الاحمرار بصح الاثر ما زال كاين و الكلاكيت خبيتها لاني ممكن نبعثها لصحافي الجريدة لان الصمت هو السبب في التمادي في الفساد
    اما التجار على بالهم بكل شيئ و هما يحكوا و يقولوا السلعة متنوعة و احنا نشريو الرخيسة .في اوروبا السلعة هذه ممنوع تدخل عندهم و يشترطوا الجودة و المقياس الصحي و الخونة أنتاعنا ميهمهمش حتى حاجة داىما نفكر في الفقير منين يجيب خاصة الاطفال
    وعندك الحق الله يهدي و يصلح حالنا و حال البلاد الي راه بلا رقيب الا الله
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 17:11
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    3,563
    الإعجابات المتلقاة:
    11,402
    نقاط الجوائز:
    391
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    صح ..لهيب الاسعار راه داير حالة
    بصح شكون الي يراقب
    الي من المفروض يراقب راه هو في روحو خاليها الرحمة تاعها الا من رحم ربك
    و لذلك السوق لعب
    الله يجعل الخير و خلاص
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏6 ماي 2017 على 18:37
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الخميس
    المشاركات:
    166
    الإعجابات المتلقاة:
    325
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    الشخص يمشي حااافي ومايشريش من عندهم الله يستر
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏7 ماي 2017 على 14:40
    #7
  8. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    4,639
    الإعجابات المتلقاة:
    1,236
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Incheon.SK
    وعليكم السلام اختي
    لاباس على وليدك ربي يصونو ويحميه
    مي مشكل صبابط هذا راه باغتو وماشي غير صنع صيني تاني اسباني
    شريت بالغين اسباني بحقو -_- ومتالي عظام رجلي خرجهملي ودارلي التهاب (n)(n):X3:
    زكارة فيه شريت شينوي :p:cool: وصدق خير منو
    هو الشينيوي ولا اي ماركة تصيبي لوريجينال والمغشوش مي لبروبلام فلي يبيع لاضمير لا قلب لا يديك لايردك
    مهم يبيع وبالسومة الي يحب هو وحنا ولينا نشيرو على حساب السومة :cautious::mad::mad:
    الله غالب انها الجزائر
    واذا تحبي تشري orthopédique شهريتك تكمليها على زوج صوالح
    ربي يجيب الخير :confused:
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    secret de coeur, ‏7 ماي 2017 على 14:49
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    و الله عندك حق حفيان و لا مريض و الرجلين واعرين
    ربي ينتقم منهم ،جيت نصيف له مرضته
     
    الصحافية الساخرة و صفاءdz معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 14:54
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السوق غالي و قلنا انجيو في النص لا الفوق لا التحت امالا جابوا لنا الي بعيد الشر يديرنا التحت التراب الله يهلكهم و يهلك الي مسهل لهم الشر
    امين
     
    habchisalaheddin, الصحافية الساخرة و صفاءdz معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 14:57
    #10
  11. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الخميس
    المشاركات:
    166
    الإعجابات المتلقاة:
    325
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ربي يشفيه ويعافيه وكي يبرا قوليلي بسكو نحب دراري الصغار غاضني بزاااف
     
    الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏7 ماي 2017 على 14:59
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرالك و صحيح م انا ايضا شريت للصيف صابوا غالي كل يوم رجلي تتقشر و تاكلني و انا صابرة على جال دراهمة و مبعد ارميته و قلت في نفسي راح طبقي المثل القائل في رجلي و لا في صباطي
    و الشناوة يخدموا المليح و الفاسد و التجار الحقراء انتاعنا هما الي يشريو الرخيس على جال الفاىدة و الشعب يشري الرخيس و الاولاد يحبوا جديد
    انا رايحة للملبوس جلد حر و صحي من صنع أوروبي و كي يسقسوني نقول منين جبته و اذا شفت المتكبرة نقولها جديد نعاملها بما تستحق
    شكرا لسؤالك على ابني و ربي يحفضك
     
    secret de coeur, الصحافية الساخرة و صفاءdz معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 15:09
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,761
    الإعجابات المتلقاة:
    4,934
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    وعليكم السلام
    ان شاء الله وليدك لاباس دوكا ؟
    يا اختي "ميلينا" ماجاتش غير فالدولة الناس تان هبلت "آخرتها مووت" وهوما شوطوا خاوتهم واونبليس قتلوا بعض
    الرقابة ههه ياو كي تتدخل الدولة يقولوا "حقارة ومنعرف واش , انت تهبط سلعة برك مهم تربح يااو الماكلة ويبيعو لبيريمي ياو شووف واش راك تبيع للناس "فرماج بيريمي وفرينة بيريمي وراسهم غير نعمر جيبي " كاينين اللي تبقاله بواطة فرماج يحطها مع السلعة الجديدة وهي قريب تتبيريما ومهموووش هذي الدولة قالتله اخدم هذي لخدمة وشحاال يراقبو وشوفي ديار اللي ريبوهم كاين واحد باني داره لاصق مع بوطو تاع تريسيتي وريبوله وقالك ظلمووني ياخيي عباد
    ياختي ياك راهم يشرو حاجة ب 10 الاف ويبيعوهالنا 100 الف ويقولك مساعدة بففف واللي معندوش مسكين يشري حاجة رخيسة معندو ما يدير
    واش تدير الناس بالحيلة و الضمير ميت واش تحب ؟ لافوت حتى فالشعب نروحو لحاجة بسيطة العسل و زيت الزيتون ومغشوش وهكاك يبيعوه غااالي ويقولك تعبي واش من تعبه بيع للناس غالي ومغشوش نقولك وي وديجا العسل وياكلها غير اللي يخدمها واشنو هذا ؟ كرهنا والله الشعب دمر روحو قبل ماتدمره الدولة لقاونا نلموا برك ومهمناش لاكاليتي والسومة كلاونا حتى هووما
    ربي يصلح حالنا وخلاص
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 ماي 2017 على 09:06
    #13
  14. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 مارس 2013
    المشاركات:
    1,548
    الإعجابات المتلقاة:
    1,856
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    BBA
    السلام عليكم
    ألف سلامة على ابنك، ان شاء الله ماتكونش حاجة كبيرة مي أنا نقولك لازم ماتستهزايش عليه وربي يشافيه ان شاء الله
    بالنسبة لموضوع السلع المقلدة والله أنا ديما نبقى حايرة ، كل شيء من لاشين غير العباد والعقلية لي جزائرية، والمشكل مكانش ضمانات على المنتجات الأخرى لي تلقايها غالية ، تروحي تشري يقولك هاذي تركية وهاذي طاليانية وهي في الحق شينوية والتيكي غير زايدينو من الفوق ،، المهم الانسان يدير بالو وربي هو الستير
    والرقابة يا أختي في المنتجات الغذائية ومكانش حبيتيها تكون في الألبسة والأحذية ،، والله ربي يجيب الخير في هاذ البلاد
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Only me, ‏8 ماي 2017 على 10:10
    #14
  15. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,101
    الإعجابات المتلقاة:
    3,172
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أهلا و سهلا بصحافيتنا الغالية
    الحمد لله ابني راه يتحسن و عندك بزاف مزرتنيش
    و راه عندك عقوبة كيعاد مكيش تخدمي في خدمتك يعني صحافية نائمة شفت الجرائم هذي كامل و ساكتة لازم اديري مقالات و مقالات على الغش و الفساد و واش راه يصرا و ماش غير الفرماج مرة اشريت ياوورت لوليدي عنده عام ميتة و لما رحنا للحانوت قال لنا راه كرتون كامل فاسد الموزع خبرني بلي الموزع الكبير قال لهم الميتة كل حانوت اعطوه كرتون
    صراحة مادام رانا داىما ساكتين نستاهله وش يصرا فينا
    اجبدي مقالاتك و الا نطلب توقيفك عن العمل 5سنين في المنتدي كي ترجعي باش تنتقمي مني تلقايني غادرت
    شكرا
     
    ميلينا, ‏8 ماي 2017 على 10:14
    #15