الفيلم الأمريكي الوردة السوداء

الموضوع في 'منتدى دعم ونصرة قضايا الأمة الإسلامية' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏6 ماي 2017 على 21:12.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسم الله الرحمن الرحيم


    الفيلم الأمريكي الوردة السوداء والذي تم إنتاجه عام 1950.. وأثناء تصوير بعض مشاهده في المغرب قام الماجور الفرنسي لويس مورين بإعدام اثنين من المقاومين المغاربة شنقا على الشجر لكي يتم استخدامهم ويظهروا في أحد مشاهد الفيلم عوضا عن استخدام الدمى ولكي يكون المشهد أكثر واقعية !!

    وكان ذلك كهدية من الضابط الفرنسي إلى مخرج الفيلم حيث أن الظابط الفرنسي كان من معجبي الممثل الأمريكي أريسون ويلز ( بطل الفيلم ) وبأفلامه . ويعتبر الفيلم الوحيد الذي صُور بلحوم حية و مشاهد لمشنوقين حقيقيين.

    ثم يتهموننا نحن بالإرهاب !
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    mohamedfathi, ‏6 ماي 2017 على 21:12
    #1
  2. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    Only me, ‏7 ماي 2017 على 23:29
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