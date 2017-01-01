موعظة القيل والقال

بسم الله الرحمن الرحيم ​

جاء رجل لخالد بن الوليد فقال له ان فلانا شتمك فقال: "تلك صحيفته فليملأها بماشاء

قال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك! قال: "أما وجد الشيطان رسولا غيرك ؟!".

جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلانًا قد آذاك، ووقع فيك. قال: "إن كان ما قال فيّ حقًا، فغفر الله لي، وإن كان ما قال فيَّ باطلاً، فغفَر الله له."

قال أحدهم لرجل: فلان شتمك فقال: "هو رماني بسهم ولم يصبني فلماذا حملت السهم وغرسته في قلبي؟".

جاء رجل بنميمةٍ إلى أحد الصالحين فقال له : "جئتني بثلاث جِنايات ؛ باعدتَ بيني وبين أخي وشغلتَ قلبي الخالي وأفسدتَ مكان نفسك في نفسي!"‏‎.

جاء رجل إلى الشافعي فقال له فلان يذكرك بسوء فأجابه: "إذا صدقت فأنت نمام و إذا كذبت فأنت فاسق" فخجل وانصرف.

حفظنا الله واياكم من القيل والقال

