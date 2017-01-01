موعظة القيل والقال

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏7 ماي 2017 على 09:53.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    جاء رجل لخالد بن الوليد فقال له ان فلانا شتمك فقال: "تلك صحيفته فليملأها بماشاء
    قال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك! قال: "أما وجد الشيطان رسولا غيرك ؟!".
    جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلانًا قد آذاك، ووقع فيك. قال: "إن كان ما قال فيّ حقًا، فغفر الله لي، وإن كان ما قال فيَّ باطلاً، فغفَر الله له."
    قال أحدهم لرجل: فلان شتمك فقال: "هو رماني بسهم ولم يصبني فلماذا حملت السهم وغرسته في قلبي؟".
    جاء رجل بنميمةٍ إلى أحد الصالحين فقال له : "جئتني بثلاث جِنايات ؛ باعدتَ بيني وبين أخي وشغلتَ قلبي الخالي وأفسدتَ مكان نفسك في نفسي!"‏‎.
    جاء رجل إلى الشافعي فقال له فلان يذكرك بسوء فأجابه: "إذا صدقت فأنت نمام و إذا كذبت فأنت فاسق" فخجل وانصرف.
    حفظنا الله واياكم من القيل والقال

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    mohamedfathi, ‏7 ماي 2017 على 09:53
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