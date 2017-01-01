الحمد لله الرزق ماشي بيد العباد

ولو انو تفريغ غضب الا انو موضوع جيل ايضاا

يجهله كثير من النااس وهو الرزق

كانت تسئلني الوالدة كيفاه طبيب بالشرف نتاعو الراتب نتاعو ما يفوتش عشر ملاين واذا كثر 15 مليون ولاعب كرة قدم يجري 90 دقيقة يخلصوه اكثر من 300 مليون

قلتلها هذا ربي سبحانو ذواحد يخدم 12 ساعة يلخص 700 دج وواحد يخدم 2 سوايع يخلص 2000 دج هذا ربي سبحاانو

ساعات ولله العزة نحس انو ربي يمتحن فيناا منين ذا تجيني افكار سيئة نقول وعلاه وعلاه ؟

مي صراحة لما نفتش عليها نلقى العديد من الاجابات والرزق الحقيقي هو الحلال

الناس تنسى انو ربي هو الرزااق لهذا يحسدو بعضاهم يبيعو بعضاهم لاسباب تاافهة وهذا كله مصدره ضعف ايمان شكرا ختي وربي يفرج ​