الحمد لله الرزق ماشي بيد العباد

السلام عليكم اهنا فرغ واش كاين في قلبك وهاذي حاجة في قلبي حبيت نفرغها ليكم وهي الحمد لله الكريم لي ماعطاتش رزق العباد للعباد ، وتركها بيدو سبحانو حتى الأنبياء ليه والمقربين اختصهم بأفضل الخصائص هكذاك وماعطاهومش الحرية باه يرزقو عباد آخرين لأنو في النهاية نحن عبادو وهو يرزقنا حتى ولو كنا مقصرين وننساوه ولكن هنا ماينساناش والحمد لله لي واحد مايقدر يمنع رزق وحد آخر هو المعطي وهو المانع ولوكان خلاها بيد العباد لوكان أنا مانيش معاكم الآن بالاك راني نسيا منسيا احمدو ربي لأنو هاذي أكبر نعمة حتى أن الانسان مايقدرش يأذيك بحاجة لو ربي مايأذنش ليها ---- فلك الحمد ياربي لأنك الإله الواحد الأحد- ترزق من تشاء بغير حساب - وأنا أنام قريرة العين والحساد سهرانين يحسدوني ويحسبولي.....