الحمد لله الرزق ماشي بيد العباد

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏7 ماي 2017 على 19:48.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    اهنا فرغ واش كاين في قلبك
    وهاذي حاجة في قلبي حبيت نفرغها ليكم وهي
    الحمد لله الكريم لي ماعطاتش رزق العباد للعباد ، وتركها بيدو سبحانو
    حتى الأنبياء ليه والمقربين اختصهم بأفضل الخصائص هكذاك وماعطاهومش الحرية باه يرزقو عباد آخرين
    لأنو في النهاية نحن عبادو وهو يرزقنا حتى ولو كنا مقصرين وننساوه ولكن هنا ماينساناش والحمد لله لي واحد مايقدر يمنع رزق وحد آخر     هو المعطي وهو المانع ولوكان خلاها بيد العباد لوكان أنا مانيش معاكم الآن بالاك راني نسيا منسيا
    احمدو ربي لأنو هاذي أكبر نعمة حتى أن الانسان مايقدرش يأذيك بحاجة لو ربي مايأذنش ليها
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    فلك الحمد ياربي لأنك الإله الواحد الأحد- ترزق من تشاء بغير حساب -     وأنا أنام قريرة العين والحساد سهرانين يحسدوني ويحسبولي.....

     
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    دعاء الجنات, ‏7 ماي 2017 على 19:48
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    سلااام، الرزق إسم من أسماء الله الحسنى وهو الرزاق ،لذلك لا يخشى العبد فالله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب
     
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    صفاءdz, ‏8 ماي 2017 على 21:22
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    ولو انو تفريغ غضب الا انو موضوع جيل ايضاا
    يجهله كثير من النااس وهو الرزق
    كانت تسئلني الوالدة كيفاه طبيب بالشرف نتاعو الراتب نتاعو ما يفوتش عشر ملاين واذا كثر 15 مليون ولاعب كرة قدم يجري 90 دقيقة يخلصوه اكثر من 300 مليون
    قلتلها هذا ربي سبحانو ذواحد يخدم 12 ساعة يلخص 700 دج وواحد يخدم 2 سوايع يخلص 2000 دج هذا ربي سبحاانو
    ساعات ولله العزة نحس انو ربي يمتحن فيناا منين ذا تجيني افكار سيئة نقول وعلاه وعلاه ؟
    مي صراحة لما نفتش عليها نلقى العديد من الاجابات والرزق الحقيقي هو الحلال
    الناس تنسى انو ربي هو الرزااق لهذا يحسدو بعضاهم يبيعو بعضاهم لاسباب تاافهة وهذا كله مصدره ضعف ايمان شكرا ختي وربي يفرج
     
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    hakim story, ‏8 ماي 2017 على 21:36
    #2
  4. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏8 ماي 2017 على 21:38
    #3
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    نعم اختي الرزاق اسم من اسماء الله الحسنى ، ولهذا لواحد مالازمش يخاف على رزقو شكرا على مرورك الطيب
     
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    دعاء الجنات, ‏8 ماي 2017 على 22:14
    #4
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    صح اخي واش حكيت دليل بلي الدنيا مافيهاش عدل.. بصح ربي مدايرها لحكمة مايعلمها غير هو.. وكل واحد عندو رزق محدد في الدنيا ويجيه بأي طريقة كانت حتى يستوفى ،بصح ترجع لربي هو لي يعطي وهو لي يمنع وكل واحد ونصيبو
    شكرا على الاعتماد والمشاركة
     
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    دعاء الجنات, ‏8 ماي 2017 على 22:16
    #5
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    دعاء الجنات, ‏8 ماي 2017 على 22:17
    #6
  8. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    صح كلامك ، ربي يرزق من يشاء بغير حساااب والصبر هو مفتاح الفرج ، وعلاااش نحسدو بعضانا إذا ربي سبحانو أعطى الواحد رزق وأنت ماعطاكش ،أعطاك شيئا لم يعطيه لهذا الشخص ،لأنو كاين ناس لاتحمد الله عز وجل وليس لديها قناعه ، القناااعه كنز لايفنى
     
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    صفاءdz, ‏8 ماي 2017 على 22:53
    #7