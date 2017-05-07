قصة مثل ⭐️ ( جَاؤُا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهمْ‏ ) ⭐️

بسم الله الرحمن الرحيم

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قصة مثل :

جَاؤُا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهمْ

قال أبو عبيد‏:‏



أي جاؤا جميعاً لم يتخلَّف منهم أحد، وليس هناك بكرة في الحقيقة‏.‏

وقال غيره‏:‏ البَكْرَة تأنيث البَكْر وهو الفتيُّ من الإبل، يصفهم بالقِلَّة، أي جاؤا بحيث تحملهم بكرة أبيهم قِلَّة

وقال بعضهم‏:‏ البكرة ههنا التي يُسْتَقَى عليها، أي جاؤا بعضهم على أثَرِ بعضٍ كدَوَرَان البكرة على نَسَق واحد

وقال قوم‏:‏ أرادوا بالبكرة الطريقَةَ، كأنهم قالوا‏:‏ جاؤا على طريقة أبيهم أي يَتَقَيَّلُون أثرَه

وقال ابن الأعرابي‏:‏ البكرة جماعة الناس، يقال‏:‏ جاؤا على بَكْرتهم، وبَكْرة أبيهم، أي بأجمعهم

قلت‏:‏ فعلى قول ابن الأعرابي يكون ‏”‏على‏”‏ في المثل بمعنى مع، أي جاؤا مع جماعة أبيهم أي مع قبيلته هذا الوارد فهم انتم مسعدى بحسن اضافة ؟