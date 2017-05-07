قصة مثل ⭐️ ( جَاؤُا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهمْ‏ ) ⭐️

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏7 ماي 2017.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    bou saada
    بسم الله الرحمن الرحيم



    قصة مثل :


    [​IMG]⭐️ ( جَاؤُا عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهمْ‏ ) [​IMG]⭐️

    قال أبو عبيد‏:‏

    أي جاؤا جميعاً لم يتخلَّف منهم أحد، وليس هناك بكرة في الحقيقة‏.‏
    وقال غيره‏:‏ البَكْرَة تأنيث البَكْر وهو الفتيُّ من الإبل، يصفهم بالقِلَّة، أي جاؤا بحيث تحملهم بكرة أبيهم قِلَّة
    وقال بعضهم‏:‏ البكرة ههنا التي يُسْتَقَى عليها، أي جاؤا بعضهم على أثَرِ بعضٍ كدَوَرَان البكرة على نَسَق واحد
    وقال قوم‏:‏ أرادوا بالبكرة الطريقَةَ، كأنهم قالوا‏:‏ جاؤا على طريقة أبيهم أي يَتَقَيَّلُون أثرَه
    وقال ابن الأعرابي‏:‏ البكرة جماعة الناس، يقال‏:‏ جاؤا على بَكْرتهم، وبَكْرة أبيهم، أي بأجمعهم
    قلت‏:‏ فعلى قول ابن الأعرابي يكون ‏”‏على‏”‏ في المثل بمعنى مع، أي جاؤا مع جماعة أبيهم أي مع قبيلته هذا الوارد فهم انتم مسعدى بحسن اضافة ؟
    [​IMG]
     
    rycerz معجب بهذا.
    mohamedfathi, ‏7 ماي 2017
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    شكرا
    استمتعت بقراة القصة
     
    مشاغب, ‏14 ماي 2017 على 05:52
    #2