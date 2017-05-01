معكرونة بالحليب والجبن والخضر

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏8 ماي 2017 على 08:29.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم احبتي في الله

    الحمد لله على نعمة الاسلام لولا العبد كان مؤمنا متمسكا بالله لذهب العقل في ظل الف والفين خبولات
    الحمد لله الذي رزقنا من فضله ، اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا منه وبارك لنا فيما سقيتنا وزدنا منه

    معكرونة بالخضر والحليب والجبن ؛

    من أسهل ما يكون وألذ معكرونة لعشاق العجائن
    نحتاج الى طنجرة الضغط ،
    من الاحسن استعمال صدر الدجاج ـ يتقلى فالزبدة او زيت زيتون غلقي عليه الطنجرة قليلا ثم انزعيه

    قومي بوضع الخضر المقطعة الى مكعبات في الطنجر / انا افضلها طويلة كما في الصورة / جزر بصل فلفل اخضر واحمر حلو فلفل حار ثوم طماطم ، ملح وفلفل اسود و زعتر خليهم يتقلو و اذا استعملتي طنجرة الضغط مديريش الماء برك النار خليها هااادئة
    وادا استعملتي طنجرة عادية ديري شوي ماء المهم حتى تتليين الخضر ثم رجعي فوقها الدجاج

    انا درت 2 كوب معكرونة مع 4 ونص كوب حليب ومرة مرة حركي
    كي تطيب طفي النار ، زيديلها الجبن وحركي

    بالصحة والعافية

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    Soumia hadj mohammed, ‏8 ماي 2017 على 08:29
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