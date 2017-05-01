معكرونة بالحليب والجبن والخضر

السلام عليكم احبتي في الله



الحمد لله على نعمة الاسلام لولا العبد كان مؤمنا متمسكا بالله لذهب العقل في ظل الف والفين خبولات

الحمد لله الذي رزقنا من فضله ، اللهم بارك لنا فيما اطعمتنا واطعمنا خيرا منه وبارك لنا فيما سقيتنا وزدنا منه



معكرونة بالخضر والحليب والجبن ؛



من أسهل ما يكون وألذ معكرونة لعشاق العجائن

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نحتاج الى طنجرة الضغط ،

من الاحسن استعمال صدر الدجاج ـ يتقلى فالزبدة او زيت زيتون غلقي عليه الطنجرة قليلا ثم انزعيه



قومي بوضع الخضر المقطعة الى مكعبات في الطنجر / انا افضلها طويلة كما في الصورة / جزر بصل فلفل اخضر واحمر حلو فلفل حار ثوم طماطم ، ملح وفلفل اسود و زعتر خليهم يتقلو و اذا استعملتي طنجرة الضغط مديريش الماء برك النار خليها هااادئة

وادا استعملتي طنجرة عادية ديري شوي ماء المهم حتى تتليين الخضر ثم رجعي فوقها الدجاج



انا درت 2 كوب معكرونة مع 4 ونص كوب حليب ومرة مرة حركي

كي تطيب طفي النار ، زيديلها الجبن وحركي ​