اختي في الله هده تفيدكم

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة نعمات, ‏8 ماي 2017 على 20:55.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    أختى المسلمة إن البعض منا تريد أن تتذكر القران و تتأثر به ،وهي لم تهيئ الأسباب و الوسائل المساعدة على فهمه وفقهه، حتى أدنى درجات التركز و الهدوء لا توجدها حين قراءتها للقران لأنها قصرت همتها على نطق الألفاظ
    فمن تواظب على القراءة كما تم بيانه من حال السلف سيحيي قلبها وتقوى ذاكرنها وتصلح نفسها وتعلو همتها وتقوي إرادتها وهده هي مرتكزات النجاح الحقيقية ،ذالكم النجاح الشامل المتكامل الثابت في حال الشدة كما في هو حاصل في حال الرخاء
    إن من تطبق المفاتيح العشر فسترى بأم قلبها نور القران وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهن ولا هم يحزنون
    نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا منهم ،والله الموفق و الهادى الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    نعمات, ‏8 ماي 2017 على 20:55
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  2. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    تسلمي غاليتي على الافادة و ارجو ان نصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهن و لا هم يحزنون
    مشكورة اخيتي و صلى الله على سيدنا و حبيبنا المصطفى ..
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    ميمي مرام, ‏10 ماي 2017 على 13:24
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