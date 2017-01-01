اختي في الله هده تفيدكم

السلام عليكم أختى المسلمة إن البعض منا تريد أن تتذكر القران و تتأثر به ،وهي لم تهيئ الأسباب و الوسائل المساعدة على فهمه وفقهه، حتى أدنى درجات التركز و الهدوء لا توجدها حين قراءتها للقران لأنها قصرت همتها على نطق الألفاظ فمن تواظب على القراءة كما تم بيانه من حال السلف سيحيي قلبها وتقوى ذاكرنها وتصلح نفسها وتعلو همتها وتقوي إرادتها وهده هي مرتكزات النجاح الحقيقية ،ذالكم النجاح الشامل المتكامل الثابت في حال الشدة كما في هو حاصل في حال الرخاء إن من تطبق المفاتيح العشر فسترى بأم قلبها نور القران وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهن ولا هم يحزنون نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا منهم ،والله الموفق و الهادى الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين