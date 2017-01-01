سيدة الأحلام مهلا

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏9 ماي 2017 على 16:20.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 فيفري 2017
    المشاركات:
    90
    الإعجابات المتلقاة:
    183
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة
    @الصحافية الساخرة
    @ميسم منصور
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    أيا سيدة الأحلام هلا
    أيقظتني بصفعة
    بدمعة
    أيا سيدة الأحلام هلا
    أوقفت هذا الحلم
    خبّري صديقي :
    سمعت كلام
    من رصدتها عيناي
    عشيقة ولا تنام
    ما ذنبي ؟
    فالهوى لا تحدده
    الرصاصة
    لا ذنب لي لست الملام
    لاغرق فيه لغني
    و من به خصاصة
    لست من اللئام
    بجواز سهرِِ
    لعذراء هيام
    أيا سيدة الأحلام هلا
    أبعدتني عنها أحلامها
    ألا يأبى قلبها عني
    الصيام ؟
    و مازال رفيقي لي
    يبتسم
    يقلب دفاتري
    ويعبث بالقلم
    يكاد يساير ظلي
    أيا سيدة الأحلام هل
    أجرمت في حقه ؟
    جعلته لا ينام؟
    صار يتقلب ليله
    و تعذبه الشكوك
    متيهم هو بها ...
    أيا سيدة الأحلام هلا
    أخرجتني من أوهامها
    من شكوكه
    اصفعيني لاستفيق
    لأنام بعيدا
    عن هوامش الإشتياق
    أيا سيدة الأحلام هلا
    توقفت عن سرد
    الذكريات
    ...فأكوابي امتلأت

    من أرشيفي : عواطف الفجر
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    ضحية قلب, ‏9 ماي 2017 على 16:20
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,620
    الإعجابات المتلقاة:
    11,742
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استمتعت بقراءة سطورك أخي فليت سيدة أحلامك تستحوذ عليك ولا تجعلك تستيقظ حتى تتواصل كلماتك معنا ولا تنتهي .

    مشكور أخي وبالتوفيق .
     
    ضحية قلب معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏9 ماي 2017 على 23:07
    #2
  3. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 فيفري 2017
    المشاركات:
    90
    الإعجابات المتلقاة:
    183
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة
    لك كل العفو والشكر مني أختي
    يا ليتها تستحوذ علي فلا أستيقظ ولكن غيري يتألم و أنا لا أعلم ... وحروفي معكم باقية راقية ان شاء الله
    و ستستمتعون بأسلوبي بإذن الله .
     
    ضحية قلب, ‏9 ماي 2017 على 23:18
    #3