سيدة الأحلام مهلا

@الصحافية الساخرة @ميسم منصور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيا سيدة الأحلام هلا أيقظتني بصفعة بدمعة أيا سيدة الأحلام هلا أوقفت هذا الحلم خبّري صديقي : سمعت كلام من رصدتها عيناي عشيقة ولا تنام ما ذنبي ؟ فالهوى لا تحدده الرصاصة لا ذنب لي لست الملام لاغرق فيه لغني و من به خصاصة لست من اللئام بجواز سهرِِ لعذراء هيام أيا سيدة الأحلام هلا أبعدتني عنها أحلامها ألا يأبى قلبها عني الصيام ؟ و مازال رفيقي لي يبتسم يقلب دفاتري ويعبث بالقلم يكاد يساير ظلي أيا سيدة الأحلام هل أجرمت في حقه ؟ جعلته لا ينام؟ صار يتقلب ليله و تعذبه الشكوك متيهم هو بها ... أيا سيدة الأحلام هلا أخرجتني من أوهامها من شكوكه اصفعيني لاستفيق لأنام بعيدا عن هوامش الإشتياق أيا سيدة الأحلام هلا توقفت عن سرد الذكريات ...فأكوابي امتلأت من أرشيفي : عواطف الفجر