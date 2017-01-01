سيدة الأحلام مهلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



استمتعت بقراءة سطورك أخي فليت سيدة أحلامك تستحوذ عليك ولا تجعلك تستيقظ حتى تتواصل كلماتك معنا ولا تنتهي .



مشكور أخي وبالتوفيق .

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