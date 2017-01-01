هل ذنوبك تؤلمك؟؟ هل من ذنب يؤلمك وتتمنى أن تهجره قبل ان تلفك أكفان الرحيل وتتوارى خلف التراب......؟؟ هي قريبة منك......... ضع رأسك عليها...... وأســــجــــــد ودع عروقك التي امتزجت بالكبروالعصيان ...... تتذوق طعم التذلل والخضوع..... ودع عينيك تبكيان لآخرتك....... دعهما تغسلا ذنوبك... إقترب أكثر من خالق...... وأرسل روحك هناك لتلامس شفاف الحياة...... دع قلبك يبوح له بسرك ويشكوا ألمك........ صارح ربك بحبك لجنته....... وخوفك من ناره..... وتقطع قلبك شوقا الى لقائه......... واعترف له انك تحبه...... قلها من قلبك... أحبك ربي....... أحبك....... وحبك عانق بروحي عنان السماء..... ياربي.......... خالقي...... مولاي...... قد بكيت ولم يسمع بكائي أحد......... وتألمت ولم يشعر بألمي سواك....... يامن هو أرحم بي من نفسي........ خذني في عظيم رحمتك........ ولاتحرمني بجهلي وسوء عملي. اللهم حرم النار على جسد امتلأ خوفا منك وشوقا اليك ولاتعرض عني يوم تطلعني بما سلف من ظلمي وجرمي..... هلكت وعزتك ...إن لم تعفو عني سبحانك بأي وجه ألقاك بأي قدم أقف بين يديك بأي عين أنظر إليك سبحانك.... سبحانك... سبحانك....