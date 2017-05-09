نفسي .. أبتعدي

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏9 ماي 2017.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    صبرا على كل شيء قد يربكك او يقيدك ...
    لم اعد اهتم .. لم اعد اسعى للكمال ..
    همي الان أن اعيش بمفردي ..
    بعيدا عن النقد .. بعيد عن فلسفات الحياة المملة ..
    قليل من يفهم توجهك ...
    قليل من يراك على حقيقتك ..
    لكن لا اهتم ...
    امممم .. لكن مرات اهتم ..
    توجعني نظرات الغير لي ...
    أحقا استحق كل هذا العتاب والنظرات الحقيرة من البعض ؟؟
    هل حقا قصرت في حقهم يوما ..
    قال لي احدهم : انني متكبر ..
    هل فعلا انا متكبر ؟؟
    والله لما اجلس لوحدي .. وأجعل اخيك تلك الافكار الممزقة في ذهني
    حتى استطيع التطلع لها ...
    حتى اصنع من ذاتي أنموذجا يقتدى به ..
    ياما أفكار قد تبعثرت بسبب نقد هدمها وهدمني
    لكن .....
    لا استطيع التركيز فيما سياتي ، أو ماذا سيحل بي
    أود أن أبتعد وفقط ....

     
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    mohamedfathi, ‏9 ماي 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    كلماتك أخي الكريم رائعة لا عجب ذاك الشبل من ذاك الاسد ما شاء الله

    النسيان أحيانا يساعد الروح على الهدوء ويجعلها ترتااااااح
    نعم هو عالمنا بداخلنا نسأله فلا يجيب
    ونظراتنا دليلنا الى المستور من المشاعر
    نتحين الفرص لنفهم غيرنا لكن دون جدوى
    ......

    اخي الكريم بارك الله فيك
    تقبل مروري المتواضع مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏16 ماي 2017 على 12:09
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    نفس الحالة التي أمر بها
    ولكن الوضع مختلف
    لدي أخ أصغر مني كثيرا ماأعاتبه
    وكثيرا ماأقول له لم كل هذا الغضب من المجتمع ومن الناس؟
    وكان كثيرا مايقول : أريد أن أبتعد و أريح نفسي
    كنت أستغرب تصرفاته وأقول لماذا هو غاضب بهذه الطريقة؟
    علما أني أخته وصديقته
    ومرت الأيام وأصبحت أعيش ظروفا جعلتني أحمل الكثير من الغضب بداخلي لأناس لم أتوقع يوما أن أغضب منهم ولا أن يخذلوني بتلك الطريقة
    فأصبحت أمنيتي الأخيرة:
    هي أن أبتعد
    وبعدها أصبحت أتفهم حالة أخي :
    عندما تغضب ولا أحد يهتم
    و لاتستطيع أن تدافع عن حقوقك
    ولا تستطيع أن تحدد أنت مصير حياتك
    و تعيش ظروفا تجعلك تتمنى الموت
    حينها تتمنى أن تبتعد
    ولاترى كل هؤلاء
    نصك حرك بالقلب أوجاعا نائمة
    فكتبت من دون إرادتي
    المهم ياأخي لاتكترث لنظرة الناس لك
    كن أنت
    المهم أن يكون ماتفعله يرضي الله
     
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    sanaya, ‏16 ماي 2017 على 12:17
    #3
  4. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    bou saada
    الله يبارك فيك اخي الحبيب
    يسعدني حقا ان تكون هنا
    نعم اخي الصمت احسن والابتعاد احسن واحسن
    وانا متقبل مرورك الطيب متى حللت فانت فوق العين والراس
    شكرا حليم ;)
     
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    mohamedfathi, ‏16 ماي 2017 على 13:06
    #4
  5. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    نعم اختي ..
    الابتعاد دائما ياتي عندما يخيب ضنك في الكثير مما حولك ومما وثقت فيهم
    وهو بصراحة احسن ...
    فالأهم بالطبع هو إعادة رسكلت ما تحطم
    والمضي قدما بإذن الله
    فشكرا لك على التواجد
    :)(y)
     
    mohamedfathi, ‏16 ماي 2017 على 13:09
    #5