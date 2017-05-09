نفسي .. أبتعدي

بسم الله الرحمن الرحيم



صبرا على كل شيء قد يربكك او يقيدك ...

لم اعد اهتم .. لم اعد اسعى للكمال ..

همي الان أن اعيش بمفردي ..

بعيدا عن النقد .. بعيد عن فلسفات الحياة المملة ..

قليل من يفهم توجهك ...

قليل من يراك على حقيقتك ..

لكن لا اهتم ...

امممم .. لكن مرات اهتم ..

توجعني نظرات الغير لي ...

أحقا استحق كل هذا العتاب والنظرات الحقيرة من البعض ؟؟

هل حقا قصرت في حقهم يوما ..

قال لي احدهم : انني متكبر ..

هل فعلا انا متكبر ؟؟

والله لما اجلس لوحدي .. وأجعل اخيك تلك الافكار الممزقة في ذهني

حتى استطيع التطلع لها ...

حتى اصنع من ذاتي أنموذجا يقتدى به ..

ياما أفكار قد تبعثرت بسبب نقد هدمها وهدمني

لكن .....

لا استطيع التركيز فيما سياتي ، أو ماذا سيحل بي

أود أن أبتعد وفقط ....

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