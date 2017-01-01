موعد إعلان النتائج النهائية لتشريعيات 04 ماي 2017

شرع المجلس الدستوري في دراسة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مباشرة بعد انقضاء المدة المحددة لإيداعها، مساء أمس الأربعاء. وتدوم مدة دراسة الطعون أربعة أيام قبل الإعلان عن النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل. وقد سارعت أغلب الأحزاب السياسية لتقديم طعونها على مستوى المجلس الدستوري. مع العلم أن أغلب الطعون التي أودعتها الأحزاب تتمثل في "شكاوى حشو الصناديق بأظرفه لصالح تشكيلات سياسية"، بالإضافة لفيديوهات تم تداوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المحاضر "المتناقضة". وبعد صدور نتائج الطعون ينشرها المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، ثم يعلن عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني و هي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون و التي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري. مصدر الخبر: هنا