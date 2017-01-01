موعد إعلان النتائج النهائية لتشريعيات 04 ماي 2017

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الجزائرية' نشر بواسطة Fethi.dz, ‏12 ماي 2017 على 09:39.

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    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    شرع المجلس الدستوري في دراسة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مباشرة بعد انقضاء المدة المحددة لإيداعها، مساء أمس الأربعاء.

    وتدوم مدة دراسة الطعون أربعة أيام قبل الإعلان عن النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل.

    وقد سارعت أغلب الأحزاب السياسية لتقديم طعونها على مستوى المجلس الدستوري. مع العلم أن أغلب الطعون التي أودعتها الأحزاب تتمثل في "شكاوى حشو الصناديق بأظرفه لصالح تشكيلات سياسية"، بالإضافة لفيديوهات تم تداوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المحاضر "المتناقضة".

    وبعد صدور نتائج الطعون ينشرها المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، ثم يعلن عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني و هي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون و التي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري.

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    Fethi.dz, ‏12 ماي 2017 على 09:39
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