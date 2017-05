peace be upon you dear students

فكرة الموضوع مسروقة من الأخت

The idea of this topic is the same of her topic and the aim is one

لاستفستـآرآتكُـم حول اللغة العربيـة + ~ مـرآجَـعـة ~ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبةpeace be upon you dear studentsفكرة الموضوع مسروقة من الأخت المتفآئلة ، لكن لافادتكم نديرو كل شيءThe idea of this topic is the same of her topic and the aim is one

أنا استاذة لغة انجليزية متحصلة على شهادة ماستر أكاديمي تخصص لغة انجليزية ، لم يسبق لي أن درست في الثانوي لكن يمكنني تقديم يد المساعدة لكل من يواجه صعوبات في هذه المادة لتخطي عقبة البكالوريا بنجاح.

I'am a teacher of English but i have never taught at the secondary school, I hv a banch of knowledge that can be helpful for you to succeed in your final exams .

لاستفساراتكم وأسئلتكم أنا في الخدمة

Any questions I'am in your service

وستجدون هنا أيضا مواضيع مقترحة لشهادة البكالوريا

you can also finde some relative topics

بالتوفيق للجميع

good luck