دعوتي شفاعة لأمتي

: هذه الشفاعة العامة

ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود

: و اختلف الناس في المقام المحمود على خمسة أقوال

الأولى

لثانية

لثالثة

الرابعة

الخامسة

و شفاعة سادسة

من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه و سلم

ومن الترهيب والترغيب ( فصل في الشفاعة )