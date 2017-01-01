غيرة الرجال

بسم الله الرحمن الرحيم

غيــرة الرجــالالزبير بن العوام رضي الله عنهتزوج امرأة اشترطت عليه أن لا يمنعها من صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلمفلما أرادت أن تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير،فلما رأت ذلكقالت: ما شئت أتريد أن تمنعني؟!فلما عيل صبرُه خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراهفلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزهافنفرت من ذلك ومضتفلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحركفقال لها الزبير: ما لك؟! هذا الأذان قد جاء!فقالت: والله لقد فسد الناس في هذا الزمان.[التمهيد ٢٣/٤٠٦-٤٠٧].