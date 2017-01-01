غيرة الرجال

بسم الله الرحمن الرحيم غيــرة الرجــال الزبير بن العوام رضي الله عنه تزوج امرأة اشترطت عليه أن لا يمنعها من صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادت أن تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير، فلما رأت ذلك قالت: ما شئت أتريد أن تمنعني؟! فلما عيل صبرُه خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك ومضت فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك فقال لها الزبير: ما لك؟! هذا الأذان قد جاء! فقالت: والله لقد فسد الناس في هذا الزمان. [التمهيد ٢٣/٤٠٦-٤٠٧].