غيرة الرجال

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏13 ماي 2017 على 11:27.

  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    غيــرة الرجــال


    الزبير بن العوام رضي الله عنه
    تزوج امرأة اشترطت عليه أن لا يمنعها من صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

    فلما أرادت أن تخرج إلى العشاء شق ذلك على الزبير،

    فلما رأت ذلك
    قالت: ما شئت أتريد أن تمنعني؟!

    فلما عيل صبرُه خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه

    فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها
    فنفرت من ذلك ومضت

    فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك

    فقال لها الزبير: ما لك؟! هذا الأذان قد جاء!

    فقالت: والله لقد فسد الناس في هذا الزمان.

    [​IMG][التمهيد ٢٣/٤٠٦-٤٠٧].
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    mohamedfathi, ‏13 ماي 2017 على 11:27
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    قصة جميلةبارك الله فيك تحكي عن غيرة الرجال وكذلك شرف هذه المرأة الصالحة رضي الله عنهم جميعا
     
    mohamedfathi معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 11:37
    #2
  3. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    شكرا لك لك على المرور وفيك بورك الرحمان
     
    mohamedfathi, ‏13 ماي 2017 على 12:41
    #3