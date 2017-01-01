وَ قَآلَـ ~ت~ لِي

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏13 ماي 2017 على 13:27.

  1. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلآم عليكم

    صَبَآحُكُم / مَسآؤُكُم يآسمٍين نَقٍيّ كَأروَآحٍكُم

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    كَثٍيرآ مَآ أسعَدَنآ ~ قَولُُ

    وَ كَثٍيرآ مَآ حَلّت الكَآرٍثَةُ بٍقُلُوبنآ بٍسَبَب ~ قَول

    أقوَآلُُ رَفَعَتنَآ لٍسآبٍعٍ سمَآء ~ بٍرٍقَّتٍهآ

    وَ أقوَآلُ أسعَرَت الجَحٍيمَ بٍدآخٍلٍنآ ~ لٍقَسوَتٍهآ

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    رُوّآد القٍسم الهآدئ و ضيوفه

    دَعوَةُُ لَكُم مُعَطّرَةُُ بٍالمسك لٍتُشآرٍكُونآ بَعضآ مٍمّآ قٍيلَ لَكُم وَ بَقٍيَ أثَرُهٍ بدَآخٍلٍكُم

    فَقَط ابتَدٍؤوُا بَوحَكُم بٍكَلٍمَة ~ وَ قَآلَ "أو قَآلَت" لٍي


    بآقآت تُوليب لأروآحكُم الهآدئة وَ لٍحَفيف قلَمٍكُم الأنيق

    المٍسآحَةُ مَفتُوحَةُُ لٍلجَمٍيع
    يُرجَى احتَرام قَوآنين القسم فَضلآ وَ لَيسَ أمرََآ

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    سَأبدَأُ أنَآ ...

    وَ قَآلَ لٍي ذآت مَسآءٍ

    مَآلٍي أرَى الحُزنَ فٍي عَينَي أميرتٍي الحَسنآء

    ابتَلَعتُ الحُرُوفَ وَ لٍسآنُ حَآلٍي يَقُول ~ فَلنَتَشآرك الصّمت مَعآ وَ أعٍرنٍي كَتٍفَكَ لٍلبُكآء

    الموضوع و فكرته من بنآت أفكآري :giggle: ...حَصريّآ للمة الجزآئرية :Love:
     
    Lovely ღ smile, ‏13 ماي 2017 على 13:27
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  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وقال لي قلبي هذه الليلة
    أنتِ لاتستطيعين أن تكرهي قلوبا آذتكِ يوما !
     
    أم ياسمينdz, ‏14 ماي 2017 على 01:11
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