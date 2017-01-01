وَ قَآلَـ ~ت~ لِي





صَبَآحُكُم / مَسآؤُكُم يآسمٍين نَقٍيّ كَأروَآحٍكُم









كَثٍيرآ مَآ أسعَدَنآ ~ قَولُُ



وَ كَثٍيرآ مَآ حَلّت الكَآرٍثَةُ بٍقُلُوبنآ بٍسَبَب ~ قَول



أقوَآلُُ رَفَعَتنَآ لٍسآبٍعٍ سمَآء ~ بٍرٍقَّتٍهآ



وَ أقوَآلُ أسعَرَت الجَحٍيمَ بٍدآخٍلٍنآ ~ لٍقَسوَتٍهآ









رُوّآد القٍسم الهآدئ و ضيوفه



دَعوَةُُ لَكُم مُعَطّرَةُُ بٍالمسك لٍتُشآرٍكُونآ بَعضآ مٍمّآ قٍيلَ لَكُم وَ بَقٍيَ أثَرُهٍ بدَآخٍلٍكُم



فَقَط ابتَدٍؤوُا بَوحَكُم بٍكَلٍمَة ~ وَ قَآلَ "أو قَآلَت" لٍي





بآقآت تُوليب لأروآحكُم الهآدئة وَ لٍحَفيف قلَمٍكُم الأنيق



المٍسآحَةُ مَفتُوحَةُُ لٍلجَمٍيع

السلآم عليكمصَبَآحُكُم / مَسآؤُكُم يآسمٍين نَقٍيّ كَأروَآحٍكُمكَثٍيرآ مَآ أسعَدَنآ ~وَ كَثٍيرآ مَآ حَلّت الكَآرٍثَةُ بٍقُلُوبنآ بٍسَبَب ~أقوَآلُُ رَفَعَتنَآ لٍسآبٍعٍ سمَآء ~وَ أقوَآلُ أسعَرَت الجَحٍيمَ بٍدآخٍلٍنآ ~دَعوَةُُ لَكُم مُعَطّرَةُُلٍتُشآرٍكُونآ بَعضآ مٍمّآ قٍيلَ لَكُم وَ بَقٍيَ أثَرُهٍ بدَآخٍلٍكُمفَقَط ابتَدٍؤوُا بَوحَكُم بٍكَلٍمَة ~بآقآت تُوليب لأروآحكُم الهآدئة وَ لٍحَفيف قلَمٍكُم الأنيقالمٍسآحَةُ مَفتُوحَةُُ لٍلجَمٍيع

يُرجَى احتَرام قَوآنين القسم فَضلآ وَ لَيسَ أمرََآ ​







سَأبدَأُ أنَآ ...



وَ قَآلَ لٍي ذآت مَسآءٍ



مَآلٍي أرَى الحُزنَ فٍي عَينَي أميرتٍي الحَسنآء



ابتَلَعتُ الحُرُوفَ وَ لٍسآنُ حَآلٍي يَقُول ~ فَلنَتَشآرك الصّمت مَعآ وَ أعٍرنٍي كَتٍفَكَ لٍلبُكآء

سَأبدَأُ أنَآ ...وَ قَآلَ لٍي ذآت مَسآءٍمَآلٍي أرَى الحُزنَ فٍي عَينَي أميرتٍي الحَسنآءابتَلَعتُ الحُرُوفَ وَ لٍسآنُ حَآلٍي يَقُول ~ فَلنَتَشآرك الصّمت مَعآ وَ أعٍرنٍي كَتٍفَكَ لٍلبُكآء