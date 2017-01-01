وَ قَآلَـ ~ت~ لِي

السلآم عليكم صَبَآحُكُم / مَسآؤُكُم يآسمٍين نَقٍيّ كَأروَآحٍكُم كَثٍيرآ مَآ أسعَدَنآ ~ قَولُُ وَ كَثٍيرآ مَآ حَلّت الكَآرٍثَةُ بٍقُلُوبنآ بٍسَبَب ~ قَول أقوَآلُُ رَفَعَتنَآ لٍسآبٍعٍ سمَآء ~ بٍرٍقَّتٍهآ وَ أقوَآلُ أسعَرَت الجَحٍيمَ بٍدآخٍلٍنآ ~ لٍقَسوَتٍهآ رُوّآد القٍسم الهآدئ و ضيوفه دَعوَةُُ لَكُم مُعَطّرَةُُ بٍالمسك لٍتُشآرٍكُونآ بَعضآ مٍمّآ قٍيلَ لَكُم وَ بَقٍيَ أثَرُهٍ بدَآخٍلٍكُم فَقَط ابتَدٍؤوُا بَوحَكُم بٍكَلٍمَة ~ وَ قَآلَ "أو قَآلَت" لٍي بآقآت تُوليب لأروآحكُم الهآدئة وَ لٍحَفيف قلَمٍكُم الأنيق المٍسآحَةُ مَفتُوحَةُُ لٍلجَمٍيع يُرجَى احتَرام قَوآنين القسم فَضلآ وَ لَيسَ أمرََآ سَأبدَأُ أنَآ ... وَ قَآلَ لٍي ذآت مَسآءٍ مَآلٍي أرَى الحُزنَ فٍي عَينَي أميرتٍي الحَسنآء ابتَلَعتُ الحُرُوفَ وَ لٍسآنُ حَآلٍي يَقُول ~ فَلنَتَشآرك الصّمت مَعآ وَ أعٍرنٍي كَتٍفَكَ لٍلبُكآء الموضوع و فكرته من بنآت أفكآري ...حَصريّآ للمة الجزآئرية