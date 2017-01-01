لا أحد يعرف عني شيئا لذا فل يصمت ..



بدواخلي مسائل معقدة لا تصفها كلماتي



مشاعر يتوقف فيها قلمي أخرجها مع أنفاسي



لم يكن يوما العتاب جزءا من كلامي



فكل التحديات واجهتها بطاقتي



لم يكن معي أحد و لا أحد يملك الحق ليلومني



ضيّعت شهادتي لكنها لم تضع أحلامي



تخليت عن أشياء لكنها لم تضع حياتي



كرهت ما تحبونه لي و أحببت ما تكرهون في



لن أصف معاناتي فأبسط شيء يقدمه لك الناس شفقاتهم



كرهت أن يسمعني الناس بآذان لا تفتح معها قلوبهم



كرهت أن يسمعني الناس بمشاعرهم فيقارنون حالي بأحوالهم



تعبت من وجعي و أوجاعهم

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لا أحد يعرف عنّي شيئا لذا فل يصمت



فلا أحد أعطيه الحق ليدقق في شخصيتي



فمثل كل البشر لست إنسانا كاملا



و لست أرغم أحدا على تحمّلي بكل عيوبي



لا أعجبك لا تخبرني أو اعتزلني



لا أنتظر من أحد أن يمدحني





لن يفهمني أي إنسان , و لا أطلب رأي أي أحد في شخصيتي



لن أتغيّر لأجلك سأتغير لأجل نفسي



"فطوم"















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