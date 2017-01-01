ادعوا لفرح بالرحمة و المغفرة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته فرح زهرة من ازهار عائلتي فقدناها مند يومين وقع الخبر على العائلة كالصاعقة فاجتمعت من كل مكان من اجل فرح عشرة ايام كانت كافية لتضع حدا لحياتها و هي ما زالت وردة من ورود الربيع ما قدر الله كان و ماشاء فعل رحلت فرح تاركة الحزن و الاسى و الالم في قلوب كل من احبها و عرفها رحلت و تركت فراغا كبيرا و حزنا يملأ كل اركان بيت والديها و اخدت معها كل افراحهما اللهم صبرهما و ارزقهما صبر ايوب فالمصيبة كبيرة و عظيمة استغفر الله العظيم انا لله و انا اليه راجعون اللهم تغمدها برحمتك الواسعة و مغفرتك و عفوك و عافيتك و الهم اهلها و ذويها الصبر و السلوان احبتي ادعو لفرح بالرحمة و لاهلها بالصبر