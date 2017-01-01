ادعوا لفرح بالرحمة و المغفرة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

فرح زهرة من ازهار عائلتي فقدناها مند يومين

وقع الخبر على العائلة كالصاعقة فاجتمعت من كل مكان من اجل فرح

عشرة ايام كانت كافية لتضع حدا لحياتها و هي ما زالت وردة من ورود الربيع

ما قدر الله كان و ماشاء فعل

رحلت فرح تاركة الحزن و الاسى و الالم في قلوب كل من احبها و عرفها

رحلت و تركت فراغا كبيرا و حزنا يملأ كل اركان بيت والديها و اخدت معها كل افراحهما

اللهم صبرهما و ارزقهما صبر ايوب فالمصيبة كبيرة و عظيمة

استغفر الله العظيم

انا لله و انا اليه راجعون

اللهم تغمدها برحمتك الواسعة و مغفرتك و عفوك و عافيتك و الهم اهلها و ذويها الصبر و السلوان

احبتي ادعو لفرح بالرحمة و لاهلها بالصبر ​