ادعوا لفرح بالرحمة و المغفرة

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة أم منيــــــر, ‏13 ماي 2017 على 17:25.

  1. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    فرح زهرة من ازهار عائلتي فقدناها مند يومين
    وقع الخبر على العائلة كالصاعقة فاجتمعت من كل مكان من اجل فرح
    عشرة ايام كانت كافية لتضع حدا لحياتها و هي ما زالت وردة من ورود الربيع
    ما قدر الله كان و ماشاء فعل
    رحلت فرح تاركة الحزن و الاسى و الالم في قلوب كل من احبها و عرفها
    رحلت و تركت فراغا كبيرا و حزنا يملأ كل اركان بيت والديها و اخدت معها كل افراحهما
    اللهم صبرهما و ارزقهما صبر ايوب فالمصيبة كبيرة و عظيمة
    استغفر الله العظيم
    انا لله و انا اليه راجعون
    اللهم تغمدها برحمتك الواسعة و مغفرتك و عفوك و عافيتك و الهم اهلها و ذويها الصبر و السلوان
    احبتي ادعو لفرح بالرحمة و لاهلها بالصبر

     
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    أم منيــــــر, ‏13 ماي 2017 على 17:25
    #1
  2. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    انّا لله و انّا اليه راجعون
    رحمها الله و أسكنها فسيح جنّاته
    و نسأل الله أن يمنح أهلها الصبر و السلوان
     
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    ميسم منصور, ‏13 ماي 2017 على 17:34
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    انا لله وان اليه راجعون
    اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واجعلها من اهل الجنة
    وامنح اهلها ووالديها جميل الصبر والسلوان
    ااامين
     
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    *amani*, ‏13 ماي 2017 على 17:44
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    انا لله وانا اليه راجعون
    كان مثواها الجنة والهم اهلها سلوان الصبر
    قدر الله وماشاء فعل ،عظم الله اجركم
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏13 ماي 2017 على 17:59
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    رحم الله زهرة العائلة
    انها لفاجعة كبيرة المت بالعائلة
    ولكن ماعسانا نقول قدر الله وماشاء فعل
    رحم الله فرح واسكنها فسيح جناته
    ورزق الله والديها الصبر يارب يارب
    تحياتي اختي ربي جازيك خي    ر
     
    Malika Tlm, ‏13 ماي 2017 على 18:17
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ان لله و ان اليه راجعون
    فرح هي عصفور الجنة و هي الأن مع سيدنا ابراهيم عليه السلام و هي التي ستقول لربنا اشتقت لوالدي فيدخلهما الجنة معها
    اللهم ارزقهم الصبر و السلوان
     
    ميلينا, ‏13 ماي 2017 على 18:23
    #6
  7. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    ربي يرحمها ويجعلها سبب لدخول والديها الجنة
     
    fadwa maria, ‏13 ماي 2017 على 18:26
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    لا إله إلا الله
    لطالما كانت الموت مرة مهما اختلفت الأزمان ولا يوجد غير الصبر والرضا ندعو لعائلتها بهما ربي يصبرهم ويرحمها آمين
     
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 18:28
    #8