الديكورات والاثاث للمتزوجين

يجب اختيار نوع الاثاث حسب نوع ومساحة المنزل لكل المقبلين على الزواج بل ايضا وحسب لون الجدران واشكالها حتى يتناسب الشكل مع المضمون ويصبح هناك تناسق بين الالوان والديكورات والاثاث الموجودة في المنزل وهناك نوعين من الاثاث ، الاثاث المودرن والاثاث الكلاسيكي والاثاث الكلاسيكي يكون حجمة اكبر ووزنة اثقل بكثير من المودرن كما انه يمتاز بنقوش ورسومات على كل قطعه ويفضله الاشخاص الذين يبحثون عن الفخامة ويعطي للمنزل طابع الوقار ومن طرازات مختلفة ويوجد منه الطراز الامريكي والاوروبي والطراز الاوروبي يشتهر بالطراز الفرنسي والانجليزي اما الطراز الامريكي فهو خليط من حضارات مختلفة وبالنسبة للأثاث المودرن فهو اخف في الوزن واسهل في الحركة ومتعدد الاستخدامات وبه اللوان كثيرة ، وهو يمتاز بالبساطة والجمال ومن اهم طرق الحفاظ على الاثاث هي عند عملية نقل الاثاث لان عملية نقل الاثاث الخاطئة قد تعرض الاثاث الى الخدوش والتلفيات الكثيرة ، ولكن بالأعتماد على شركات نقل الاثاث المتخصصة في نقل الاثاث عن طريق سيارات مجهزة لحمل الاثاث ومثال على ذلك شركة الخيول السريعه وهي من كبر شركات نقل الاثاث بالهرم ، فهي تمتلك فريق عمل مدرب على نقل وتركيب وفك وتجميع الاثاث كما ان لديها اوناش رفع الاثاث الى اقصى الادوار