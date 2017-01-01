السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الثقافة البائسة إذا اتصل بي ؟ أتصل به. إذا حضر عزيمتي ؟ أحضر عزيمته. حتى العزاء ! إذا عزاني أعزيه. يقول الطنطاوي رحمه الله : لا تعامل الناس في العواطف بمقياس البيع والشراء ولا بميزان الربح والخسارة ، بل عاملهم بالكرم والجود . اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك ، ومن يعرفك يدعو لك بالخير ، ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك ، فمن تعطر بأخلاقه لن يجف عطره قيل ليوسف في السجن ..!! " إنا نراك من المحسنين " وقيل له وهو على خزائن مصر ..!! " إنا نراك من المحسنين " المعدن الطيب ..!! لاتغيره المناصب ولا المصائب فكن محسناً .. حتى و إن لم تلق ٳحساناً من الناس .. كن محسناً ليس لأجلهم ..!! بل لأن الله يحب المحسنين في امان الله و حفظه