الثقافة البائسة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة nadir-18, ‏14 ماي 2017 على 14:22.

  1. nadir-18

    nadir-18 :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الثقافة البائسة

    إذا اتصل بي ؟ أتصل به.
    إذا حضر عزيمتي ؟ أحضر عزيمته.
    حتى العزاء ! إذا عزاني أعزيه.
    يقول الطنطاوي رحمه الله :
    لا تعامل الناس في العواطف بمقياس البيع والشراء ولا بميزان الربح والخسارة ، بل عاملهم بالكرم والجود .
    اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك ، ومن يعرفك يدعو لك بالخير ، ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك ،
    فمن تعطر بأخلاقه لن يجف عطره
    قيل ليوسف في السجن ..!!
    " إنا نراك من المحسنين "
    وقيل له وهو على خزائن مصر ..!!
    " إنا نراك من المحسنين "
    المعدن الطيب ..!!
    لاتغيره المناصب ولا المصائب
    فكن محسناً ..
    حتى و إن لم تلق ٳحساناً من الناس ..
    كن محسناً ليس لأجلهم ..!!
    بل لأن الله يحب المحسنين
    في امان الله و حفظه
     
    حلم كبير و أم منيــــــر معجبون بهذا.
    nadir-18, ‏14 ماي 2017 على 14:22
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  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيك على الموضوع القيم
    هي ثقافة دخيلة ،ثقافة المعاملة بالمثل
    أما الاحسان فقليل هم المحسنون ولو بكلمة طيبة
    الله يهدي العباد ويقودهم الى الطريق المستقيم
    جعله الله في ميزان حسناتك
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏15 ماي 2017 على 12:46
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