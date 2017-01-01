الثقافة البائسة

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك على الموضوع القيم

هي ثقافة دخيلة ،ثقافة المعاملة بالمثل

أما الاحسان فقليل هم المحسنون ولو بكلمة طيبة

الله يهدي العباد ويقودهم الى الطريق المستقيم

جعله الله في ميزان حسناتك

تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير