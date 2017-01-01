تطبيقاتي لام وليد *متجدد بإذن الله*

السلام عليكم هاذا اول موضوع ليا بما اني مشاركة جديدة فيالمنتدى حبيت نحط تطبيقاتي الي درتها من عند ام وليد ربي يخليها ويحفضها اول حاجة القلاصاج تاع الشيكولة خرجلي هايل هاذي الوصفة وهاذا تطبيقي التطبيق الثاني خبز الدار بدون تعب هاذي الوصفة وهاذا تطبيقي اسمحولي على الاسم لانو اسمي في منتدى ثاني وسجلت الصورة مباشرة وراحت الصورة الاصلية بدون اسم بطاطا كوشة خرجتلي هايلة حتى واني ما استعملتش الفرماج لكن الطعم رووووووووووووووعة هاذي الوصفة هاذا تطبيقي بطاطا سوتي ممممممممممممممم ولا اروع الوصفة تطبيقي نتمنى يعجبوكم ومزلت نطبقلها وكل ما نطبق حاجة راح نحطهالكم بإذن الله