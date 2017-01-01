تطبيقاتي لام وليد *متجدد بإذن الله*

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة اعميري فاطمة, ‏14 ماي 2017 على 19:59.

  1. اعميري فاطمة

    اعميري فاطمة :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم
    هاذا اول موضوع ليا بما اني مشاركة جديدة فيالمنتدى حبيت نحط تطبيقاتي الي درتها من عند ام وليد ربي يخليها ويحفضها
    اول حاجة القلاصاج تاع الشيكولة خرجلي هايل
    هاذي الوصفة

    [​IMG]
    وهاذا تطبيقي

    [​IMG]
    التطبيق الثاني
    خبز الدار بدون تعب

    هاذي الوصفة

    [​IMG]
    وهاذا تطبيقي
    [​IMG]
    اسمحولي على الاسم لانو اسمي في منتدى ثاني وسجلت الصورة مباشرة وراحت الصورة الاصلية بدون اسم

    بطاطا كوشة
    خرجتلي هايلة حتى واني ما استعملتش الفرماج لكن الطعم رووووووووووووووعة
    هاذي الوصفة


    [​IMG]
    هاذا تطبيقي



    بطاطا سوتي
    ممممممممممممممم ولا اروع

    الوصفة

    [​IMG]

    تطبيقي

    [​IMG]
    نتمنى يعجبوكم
    ومزلت نطبقلها وكل ما نطبق حاجة راح نحطهالكم بإذن الله
    [​IMG]
     
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    اعميري فاطمة, ‏14 ماي 2017 على 19:59
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليك
    ماشاء الله عليك اختي لا قوة الا بالله
    ربي يبارك فيك وبارك الله في الخالة ام وليد
    بصحتكم
    ربي يزيدكم من فضله
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏14 ماي 2017 على 20:02
    #2
  3. اعميري فاطمة

    اعميري فاطمة :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك وفي الرد الطيب ربي يخليك حبيبتي
     
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    اعميري فاطمة, ‏14 ماي 2017 على 20:03
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي
    ما شاء الله روووعة
     
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    عبير الغرام, ‏14 ماي 2017 على 20:30
    #4
  5. اعميري فاطمة

    اعميري فاطمة :: عضو منتسِب ::

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    انتي الاروع بردك ربي يحفظك
     
    اعميري فاطمة, ‏14 ماي 2017 على 20:32
    #5