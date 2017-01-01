قلم للحواجب وكحل للعيون-تجربتي-

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏16 ماي 2017 على 00:52.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جبتلكم اليوم انواع قلم للحواجب او راسم للحواجب وكحل اليوم للاخوات لي مينمصوش الحواجب ويفضلو يرسمو عليهم فقط
    مع تقديم تجربتي ورأيي فيهم

    [​IMG]

    نبدالكم بقلم اسود من EVER BEAUTY

    لونو اسود غامق
    نستعملو لتعديل الحواجب دون الضغط عليه بقوة
    يعني كون نضغط عليه بقوة يبين الحواجب لونهم اسود للغاية
    وانا شعري ميخرش على هذا اللون
    لذلك نفضل نعدل بيه فقط كي نعود بالخيمار غير شوي .
    ممكن وحدة خلاف شعرها اسود غامق يخرج عليها.
    وتجربتو كحل افضل لانو يحدد مليح العيون.
    السعر حوالي:38 الف نسيت الصراحة .

    [​IMG]

    [​IMG]

    قلم اخر من TOUCH FINE

    لون بني
    من جيهة يرسم ومن جيهة يحدد
    نستعملو من دون الضغط بقوة
    رايي فيه جيد لكن دون الحصول على اللون الغامق
    انا منفضلوش يبان بقوة .
    ميحددش العيون بشكل جيد.ماطاحش عليا.
    السعر :حوالي 40 الف
    منزيدش نشريه مرة أخرى.

    [​IMG]

    نجيبكم لهاذا لي افادني ونفضلو من بين لي فاتو لي هو
    كحل وراسم عيون من EVER BEAUTY
    بني واسود
    رائع للحواجب وكحل منبدلوش ابدا
    ننصحكم بيه
    السعر:45 الف ان لم تخني الذاكرة
    ثابت بشكل جيد.
    [​IMG]

    هذه تجربتي مع هذه الاقلام نتمنى تفيدكم

    سلام ألبنات.

     
    صفاءdz و fadwa maria معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏16 ماي 2017 على 00:52
    #1
  2. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    مشكورة عالموضوع المفيد
    فيما يخص القلم اذا حبيتي تستعمليه لازملك العناية بالحواجب اولا
    باش ميكونش المظهر سيئ خاصة لى حواجبها قاويين
    من خلال التنظيف بغسلها بالماء الدافئ للتخلص من الغبار اليومي والزيوت الى تفرزها البشرة
    وقص الشعرات الطويلة...لا اقصد النمص هنا فقط الشعرات الطويلة تقص
    تقبلي مروري
     
    fadwa maria, ‏16 ماي 2017 على 00:58
    #2