قلم للحواجب وكحل للعيون-تجربتي

نبدالكم بقلم اسود من EVER BEAUTY



نستعملو لتعديل الحواجب دون الضغط عليه بقوة

يعني كون نضغط عليه بقوة يبين الحواجب لونهم اسود للغاية

وانا شعري ميخرش على هذا اللون

لذلك نفضل نعدل بيه فقط كي نعود بالخيمار غير شوي .

ممكن وحدة خلاف شعرها اسود غامق يخرج عليها.

وتجربتو كحل افضل لانو يحدد مليح العيون.

السعر حوالي:38 الف نسيت الصراحة .











قلم اخر من TOUCH FINE

لونو اسود غامقنستعملو لتعديل الحواجب دون الضغط عليه بقوةيعني كون نضغط عليه بقوة يبين الحواجب لونهم اسود للغايةوانا شعري ميخرش على هذا اللونلذلك نفضل نعدل بيه فقط كي نعود بالخيمار غير شوي .ممكن وحدة خلاف شعرها اسود غامق يخرج عليها.وتجربتو كحل افضل لانو يحدد مليح العيون.السعر حوالي:38 الف نسيت الصراحة .قلم اخر من



من جيهة يرسم ومن جيهة يحدد

نستعملو من دون الضغط بقوة

رايي فيه جيد لكن دون الحصول على اللون الغامق

انا منفضلوش يبان بقوة .

ميحددش العيون بشكل جيد.ماطاحش عليا.

السعر :حوالي 40 الف

منزيدش نشريه مرة أخرى.



لون بنيمن جيهة يرسم ومن جيهة يحددنستعملو من دون الضغط بقوةرايي فيه جيد لكن دون الحصول على اللون الغامقانا منفضلوش يبان بقوة .ميحددش العيون بشكل جيد.ماطاحش عليا.السعر :حوالي 40 الفمنزيدش نشريه مرة أخرى.



نجيبكم لهاذا لي افادني ونفضلو من بين لي فاتو لي هو

كحل وراسم عيون من EVER BEAUTY