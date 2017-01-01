قلم للحواجب وكحل للعيون-تجربتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتلكم اليوم انواع قلم للحواجب او راسم للحواجب وكحل اليوم للاخوات لي مينمصوش الحواجب ويفضلو يرسمو عليهم فقط مع تقديم تجربتي ورأيي فيهم نبدالكم بقلم اسود من EVER BEAUTY لونو اسود غامق نستعملو لتعديل الحواجب دون الضغط عليه بقوة يعني كون نضغط عليه بقوة يبين الحواجب لونهم اسود للغاية وانا شعري ميخرش على هذا اللون لذلك نفضل نعدل بيه فقط كي نعود بالخيمار غير شوي . ممكن وحدة خلاف شعرها اسود غامق يخرج عليها. وتجربتو كحل افضل لانو يحدد مليح العيون. السعر حوالي:38 الف نسيت الصراحة . قلم اخر من TOUCH FINE لون بني من جيهة يرسم ومن جيهة يحدد نستعملو من دون الضغط بقوة رايي فيه جيد لكن دون الحصول على اللون الغامق انا منفضلوش يبان بقوة . ميحددش العيون بشكل جيد.ماطاحش عليا. السعر :حوالي 40 الف منزيدش نشريه مرة أخرى. نجيبكم لهاذا لي افادني ونفضلو من بين لي فاتو لي هو كحل وراسم عيون من EVER BEAUTY بني واسود رائع للحواجب وكحل منبدلوش ابدا ننصحكم بيه السعر:45 الف ان لم تخني الذاكرة ثابت بشكل جيد. هذه تجربتي مع هذه الاقلام نتمنى تفيدكم سلام ألبنات.