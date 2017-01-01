الأقلام وأصحابُها (من افصح المقلات العصرية و أفضلها)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏16 ماي 2017 على 12:24.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,012
    الإعجابات المتلقاة:
    6,116
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــم


    الأقلام ثلاثة أنواع :

    قلم كالسّهل الخصيب ، أصابه وابل ، فاهتزَّ و ربى و أنبت من كل زوج بهيج ، و آتى أُكُلَه ضعفين .
    و قلم كالسّبخة البور ، سواءٌ مُطرت أم قُحطت ، فهي دواما قفرٌ .
    و قلم كسفح جبلٍ و عرٍ ، لا يُنبِت إلا العضاه و الحنظل ، شديد المُرتقى حديدُ المَنْزَل .
    ـــــــــــــــــــــــــ
    و أصحابها ثلاثة كذلك :

    فصاحب القلم الأول : صاحب عقل و ذكاء ، و فطنة و زكاء ، تُمسكُ القلمَ أنامل قلبهِ ، و تُحرِّكه أعصابُ لُبِّه ، لحروفه رَوحٌ و ريحان ، كأزهار الأُقحوان و شقائق النُّعمان ، لها بريقٌ و لمعان ، تستجيبُ له المآقي بالدَّمَعان .
    قلمُ يَبُلُّ ريقُه شغف الفؤاد ، و يأخذُك سُكره أعمق الأبعاد ، قلمٌ ودود ولود ، يَصهر المعاني و يُشيُّد المباني ، و يَرصُف المناهجَ بديعاً و بيانا ، فيسترِقُّ البشرَ صُمّاً و عميانا
    قال تعالى (( و إن من الحجارة لما يشقَّقُ فيخرج منه الماء )) .
    و صاحب الأوسط : ضعيف الحال ، قليل النِّبال ، لا يَثبُتُ في النِّزال ، تُقَيِّدُ القلمَ أصابعُ أيْبَسُ من خُفِّ البعير ، و يَلعبُ به عقلٌ أثقل من يوم النّفير .
    حروفه كالفحم و بريقها كالوهم ، يَعتصرُ القلم اعتصارا ، فيرضخ له اضطرارا ، فيضعُهُ خداجاً مِصفارا .
    لا في العير و لا في النّفير ، لا بالقنطار و لا بالقِطمير .
    و الثَّالث : قد حوى ذكاء لكنه لم يُحصِّل زكاء ، و ألبس فطنته مكراً فأنتجت دهاء ، قلمُه بشِمال حِقدِه ، و تَخُطُّ به أيادي خُبثِه . حروفه جيفة الرِّيح ، تُسفِر عن كلّ قبيح ، ظالمةٌ مُظلمة ، لها على المسامع كوقع المطارق على السِّندان ، و رجم المَدافع للبلدان .
    حِرابٌ مسمومة ، و أنهارُ مردومة ، و مفاوز مشئومة .
    سُمُّ الأرواح و مُقسِّمُ الأقراح ، حرب للحقِّ سِلمٌ للباطل ، بديع و بيان يصيب المَقاتل و يصرع المُقاتل .
    ــــــــــــــــــــــــــ
    هـــمُ الثلاثة

    قلم باذل و قلم خامل و قلم قاتل

    فاختر لنفسك أيَّ الأقلام تختار ، و من أيِّ الأسواق تمتار
    فإمّا لك و إما عليك

    مامــن كاتــب إلا سيفـــــنى ................... ويُبقِي الدهرُ ماكتَبت يداهُ
    فلا تكتب بكفك غير شيء ................... يسرُّك في القيامة أن تراه


    بقلم : أبي عاصم مصطفى بن محمد
    السُّلميّ
    تبلبـــالة


     
    ابو ليث, ‏16 ماي 2017 على 12:24
    #1