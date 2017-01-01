الأقلام وأصحابُها (من افصح المقلات العصرية و أفضلها)

بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــم





الأقلام ثلاثة أنواع :



قلم كالسّهل الخصيب ، أصابه وابل ، فاهتزَّ و ربى و أنبت من كل زوج بهيج ، و آتى أُكُلَه ضعفين .

و قلم كالسّبخة البور ، سواءٌ مُطرت أم قُحطت ، فهي دواما قفرٌ .

و قلم كسفح جبلٍ و عرٍ ، لا يُنبِت إلا العضاه و الحنظل ، شديد المُرتقى حديدُ المَنْزَل .

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و أصحابها ثلاثة كذلك :



فصاحب القلم الأول : صاحب عقل و ذكاء ، و فطنة و زكاء ، تُمسكُ القلمَ أنامل قلبهِ ، و تُحرِّكه أعصابُ لُبِّه ، لحروفه رَوحٌ و ريحان ، كأزهار الأُقحوان و شقائق النُّعمان ، لها بريقٌ و لمعان ، تستجيبُ له المآقي بالدَّمَعان .

قلمُ يَبُلُّ ريقُه شغف الفؤاد ، و يأخذُك سُكره أعمق الأبعاد ، قلمٌ ودود ولود ، يَصهر المعاني و يُشيُّد المباني ، و يَرصُف المناهجَ بديعاً و بيانا ، فيسترِقُّ البشرَ صُمّاً و عميانا

قال تعالى (( و إن من الحجارة لما يشقَّقُ فيخرج منه الماء )) .

و صاحب الأوسط : ضعيف الحال ، قليل النِّبال ، لا يَثبُتُ في النِّزال ، تُقَيِّدُ القلمَ أصابعُ أيْبَسُ من خُفِّ البعير ، و يَلعبُ به عقلٌ أثقل من يوم النّفير .

حروفه كالفحم و بريقها كالوهم ، يَعتصرُ القلم اعتصارا ، فيرضخ له اضطرارا ، فيضعُهُ خداجاً مِصفارا .

لا في العير و لا في النّفير ، لا بالقنطار و لا بالقِطمير .

و الثَّالث : قد حوى ذكاء لكنه لم يُحصِّل زكاء ، و ألبس فطنته مكراً فأنتجت دهاء ، قلمُه بشِمال حِقدِه ، و تَخُطُّ به أيادي خُبثِه . حروفه جيفة الرِّيح ، تُسفِر عن كلّ قبيح ، ظالمةٌ مُظلمة ، لها على المسامع كوقع المطارق على السِّندان ، و رجم المَدافع للبلدان .

حِرابٌ مسمومة ، و أنهارُ مردومة ، و مفاوز مشئومة .

سُمُّ الأرواح و مُقسِّمُ الأقراح ، حرب للحقِّ سِلمٌ للباطل ، بديع و بيان يصيب المَقاتل و يصرع المُقاتل .

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هـــمُ الثلاثة



قلم باذل و قلم خامل و قلم قاتل



فاختر لنفسك أيَّ الأقلام تختار ، و من أيِّ الأسواق تمتار

فإمّا لك و إما عليك



مامــن كاتــب إلا سيفـــــنى ................... ويُبقِي الدهرُ ماكتَبت يداهُ

فلا تكتب بكفك غير شيء ................... يسرُّك في القيامة أن تراه





بقلم : أبي عاصم مصطفى بن محمد

السُّلميّ

تبلبـــالة