ركن المدونات الإسلامية مهجور

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏17 ماي 2017 على 00:48.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد فتح الأخت @أم ياسمينdz لركن المدونات الإسلامية كان هناك إقبال
    _______
    لكنه الآن أصبح مهجورا
    ______
    أقولها صدقا وليس افتراءا هناك مدونات رائعة وتشرح الصدر عند قرائتها
    لكن؟ للأسف تنسى ثم تهجر
    ______
    لهذا أخواتي في الله لاتحرمونا من عطر كلماتكم التي أحس أنها نابعة من القلب ، ولا تحرمونا من صفاء نفوسكم
    _____
    فكم تعبنا من أشغال الدنيا وهمومها التي لا تنتهي ،لهذا دعونا نتفس قليلا وتنشرح صدورنا... مشاركتم تهمنا... ولا تحسبي يا أختي أن لا أحد يقرأ ما تكتبي فأنت مخطأة... فقد يقرأ اليوم أو بعد سنين شخص ما، وتكون قبل كل شيئ صدقة جارية
    __لكل أخت تملك مدونة إن لا تهجرها على الأقل تنشطها مرة على مرة
    __لمن لا تملك مدونة ، فهذه فرصتك لفتح مدونة جديدة فلا تبخلي علينا
    ___أما البقية.. على الأقل لا تبخلي علينا بقراءتك للمدونة.. فربما ستستفيدين من طيب كلامها ...
    أنا في الإنتظار والمتابعة -ان شاء الله-

     
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    دعاء الجنات, ‏17 ماي 2017 على 00:48
    #1
  2. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    للاسف اساس الحياة مهجورة غرفته
     
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    fadwa maria, ‏17 ماي 2017 على 00:56
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    وهو كذلك
     
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    دعاء الجنات, ‏17 ماي 2017 على 01:04
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    صدقت القول اختي الغالية
    الله يهدينا .ان شاءالله يعود المنتدى الى نشاطه
    بارك الله فيك على التذكير
    بالتوفيق ^^
     
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    جيهان جوجو, ‏17 ماي 2017 على 01:35
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    وفيك بارك أختي جيهان..ان شاء الله ربي يحفظك
     
    دعاء الجنات, ‏17 ماي 2017 على 01:38
    #5