ركن المدونات الإسلامية مهجور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد فتح الأخت @أم ياسمينdz لركن المدونات الإسلامية كان هناك إقبال _______ لكنه الآن أصبح مهجورا ______ أقولها صدقا وليس افتراءا هناك مدونات رائعة وتشرح الصدر عند قرائتها لكن؟ للأسف تنسى ثم تهجر ______ لهذا أخواتي في الله لاتحرمونا من عطر كلماتكم التي أحس أنها نابعة من القلب ، ولا تحرمونا من صفاء نفوسكم _____ فكم تعبنا من أشغال الدنيا وهمومها التي لا تنتهي ،لهذا دعونا نتفس قليلا وتنشرح صدورنا... مشاركتم تهمنا... ولا تحسبي يا أختي أن لا أحد يقرأ ما تكتبي فأنت مخطأة... فقد يقرأ اليوم أو بعد سنين شخص ما، وتكون قبل كل شيئ صدقة جارية __لكل أخت تملك مدونة إن لا تهجرها على الأقل تنشطها مرة على مرة __لمن لا تملك مدونة ، فهذه فرصتك لفتح مدونة جديدة فلا تبخلي علينا ___أما البقية.. على الأقل لا تبخلي علينا بقراءتك للمدونة.. فربما ستستفيدين من طيب كلامها ... أنا في الإنتظار والمتابعة -ان شاء الله-