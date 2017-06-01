اضحك و تفرهد

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة النجمة الذهبية, 1 جوان 2017.
هههههههه
صورة مضحكة صح
واصلي ...ههه
شكرااا على التشجيع
ان شاء الله في جعبتي المزيد
هههههههه
الاولى على @Djaouida
و الدوزيآم كون جآت عندنآ نديرهالكم ترتهجواا
@الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@Djaouida و @lahcine
نتآع الفقرةة هههه ندن مكآنش لي مدآرهاش
تآنكيوو ختي
هههههههههه صورة تضحك
مشكورة اختي
ههههههههههه ههههههههههه ههههه علاه اسيدي شاتساليني يا سهيلة خخخخخخخ @saho souhila لي يرهجك يا لمصفارة صار ديريهالنا ياك اوكي مخلوفة متخافيش هههههه
صحييتي حبيبة
خطأ مطبعي
هههههههههه هذا ما بقالك أوجه مرميطة ههههههههه
لم افهم اخي
ههههههه
سيفري كاينة منها.....
ههههه والله لوووول سيرتو تاع الفلفل الحار و الوضعية الإدماجية
هههههههههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).