السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سيدة ام طفلين، بعد طول شقاق و متاعب مع زوج متسلط بلسانه و يده، اضطرت لترك بيت الزوجية ،ثم اللجوء للقضاء في قضية خلع. المشكل انها تركت الطفلين في البيت مع والدهما، ارتأت ان بقاء الطفلين في بيتهم اكرم لهم، لانها ليس لها بيت اهل ،فقد لجأت بعد الخروج الى قريبة لها آوتها مؤقّتا. . بما ان العطلة القضائية تبدأ من أوّل جويلية، فسيتأخر الحكم النهائي و الفصل في الخلع الى سبتمبر. فهي تتساءل ، كيف يمكنها زيارة الطفلين او اصطحابهما بين الحين و الآخر؟؟ و هل يمكن ان يستعمل الزوج هذا الغياب ضدّها كاهمال عائلي مثلا، رغم انها سجّلت قضيّة الخلع بعد مغادرة بيت الزوجية باسبوع؟؟؟ شكرا مسبقا لكل من قرأ مشكلتي ، لمن دعى لي بظهر الغيب، و رجاءا رجاءا لا داعي لابداء آرائكم الخاصّة التي لا تجدي نفعا و لربّما جرحتني ،فالله أعلم أيّ ظلم عانيت لسنين طويلة، أنا هنا احتاج الاستشارة القانونية ،حيث ان المحامية التي اعتمد ، تقول ساهل ساهل... لكن اعلم ان هناك ثغرات في القانون قد ينفذ منها الزوج ، خاصّة انه هددني بالانتقام .