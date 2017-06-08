مشكلتي احتاج استشارة قانونية في قضية طلاق.

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏8 جوان 2017.

  1. مشكلتي

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    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    سيدة ام طفلين،
    بعد طول شقاق و متاعب مع زوج متسلط بلسانه و يده،
    اضطرت لترك بيت الزوجية ،ثم اللجوء للقضاء في قضية خلع.
    المشكل انها تركت الطفلين في البيت مع والدهما،
    ارتأت ان بقاء الطفلين في بيتهم اكرم لهم،
    لانها ليس لها بيت اهل ،فقد لجأت بعد الخروج الى قريبة لها آوتها مؤقّتا. .
    بما ان العطلة القضائية تبدأ من أوّل جويلية،
    فسيتأخر الحكم النهائي و الفصل في الخلع الى سبتمبر.

    فهي تتساءل ، كيف يمكنها زيارة الطفلين او اصطحابهما بين الحين و الآخر؟؟

    و هل يمكن ان يستعمل الزوج هذا الغياب ضدّها كاهمال عائلي مثلا، رغم انها سجّلت قضيّة الخلع بعد مغادرة بيت الزوجية باسبوع؟؟؟

    شكرا مسبقا لكل من قرأ مشكلتي ،
    لمن دعى لي بظهر الغيب،
    و رجاءا رجاءا لا داعي لابداء آرائكم الخاصّة التي لا تجدي نفعا و لربّما جرحتني ،فالله أعلم أيّ ظلم عانيت لسنين طويلة،
    أنا هنا احتاج الاستشارة القانونية ،حيث ان المحامية
    التي اعتمد ، تقول ساهل ساهل... لكن اعلم ان هناك ثغرات في القانون قد ينفذ منها الزوج ،
    خاصّة انه هددني بالانتقام .
     
    yaso ياسمين, **laila** و _دحمان_ معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏8 جوان 2017
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    essemhili manich f domaine ta3 droit mais ndjawbek prc 3echt la situation hadi m3a khoya
    sah l khol3 tawel 4 wala 5 mois bach khredj l hokm mais l avocat awel hadja darha fi 15 jour djab الحضانة l mama bach bedelna l 9raya w men dik chaque week end l abb ta3na kan 3andou l ha9 ychoufna fel les week end w noss men les vacances, mais ana w khoya decidina manrohoch f les vacances
    doonc sa depant thani wladek kifeh rahom ychoufou fik prc des fois djibi wala madjibich l hokm mayfidekch

    w oui rah yahder fik radjlek nhar l djalssa men ترك البيت الزوجية w roh, yzid mm ykaber lehwayedj sghar, bss1h haada howa l khol3 madam ma3andekch preuve beli kan m3athbek raha takhessri bzef drahem( mais terebhi rahat l bal w sahtek ) w zidi sa9ssi mlih l avocat rahi teslek bach tfahmek mlih machi ta3 sahel sahel w nti makich fahma win rayha

    w khodhi hadhrek men radjlek la kan hab المنكر rah maalich thoti wladek fi 3ainik mais yroh yechki bik koun tedihom bla papier

    rabi yssabrek 3la wladek w bon courage
     
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    GI Joe, ‏13 جوان 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم
    اختي معندي حتى
    معلومة في هذ المجال
    وربي يصبرك ،ويلاقيك
    بولادك
     
    yaso ياسمين, ‏13 جوان 2017
    #3
  4. redouane27

    redouane27 :: عضو منتسِب ::

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    ما دام أنك قمت بطلب الخلع قبل خروجك فهذا سيأمن لك الكثير من الأمور

    أما في حالة تريدين رؤية أبناءك فعليك بطلب أو إستشارة المحامي (ة) في هذا الأمر


    أو إستعمال طرق أخرى مث طلب من أي شخص قريب لزوجك أو قريب لك يطلب إذن أن تحضني أولادك لساعة أو يبيثون عندك

    و الله أعلم فقط وجهة نظر
     
    redouane27, ‏15 جوان 2017
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    خيرا فعلتي لان رجلا تركت زوجته ام اولاده عاله على الناس وهو يعرف انه لايوجد لها اقارب ولا اهل لايستحقك البته ...
    نحن لانعلم اساس القضيه ربما تكوني انتي الملامة فيها ولايمكن لنا الحكم من فيكم على خطأ
    لكن طريقة زوجك بتركك تذهبي ولم يراعي العشره والاولاد ولو من باب الانسانيه هي ما جعلتني احكم انه لايستحقك ...
    اخلعيه واحذفي على دربه حصاه .. ولك واحد لايضيّع من احسن اليه عملا ...
     
    **laila** معجب بهذا.
    aljentel, ‏15 جوان 2017
    #5
  6. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    يا الله ربى معاك ختى و ربي يصبرك ...حنا الام تاعنا دارت خلع وتنازلت على الاولاد اسمحيلى ما عندى حتى معلومة و لكن المحامية تقدر تشرحلك كلش خاطر هنا مناش فاهمين القضية مليح ....ربي معاك و متسمحيش فى ولادك مهماااا كان ربي يحفظك ...اذا كشما حتجتى اتصلي بي فى الخاص و الله الحاجة لى نقدر عليها نديرها ...
     
    chr-ndj, ‏6 أوت 2017 على 14:01
    #6

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