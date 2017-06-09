استفسار عن شروط الزواج من دركي

ب

بنت نورا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 جوان 2017
المشاركات
4
نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
28
محل الإقامة
عين تموشنت
السلام عليكم خاوتي حبيت نسقسيكم ربي يجازكم لعنده معوماات مؤكدة يعطيني رايه ويخلصني من حالة القلب لراني فيها
انا خطبني دركي بعد حب ولكن المشكلة في لونكاات رانا خاايفين مايبلوناش باسكو انا بابا اجنبي من اصل مغربي ولكن هو مطلق هو ماما هادي 20 سنة وانا مولودة في الجزاءر وعايشة هنا في دزاير وعندي الجنسية الجزائرية وماعندي حتى اتصال مع ابي كبرت هنا وزدت هنا
مشكلة انو الدفتر العائلي لعدنا مهوش جزائري يعني الدفتر مغربي واش نقدر ندخل بدون دفتر عايلي يعني ببطاقة التعريف او شهادة عائلة او ان الدفتر اجباري ربي يحفظكم فيدوني وردو عليا واش ممكن يقبلونا لونكات ولا مستحييل وشكرااا
 
وعليكم السلااام خيتي
معنديش معلومات في مواضيع هذووو مي لي نعرفوو انوو هو لازم دفترر عائلي ويديرو لونكات عليك وعلى كامل عايلتك...
 
ربي يسرلك ويكمل خيتي
 
السلام عليكم

مادمتي جزائرية وتقيمين داخل التراب فالمعني بالأمر هو المسؤول عن تربيتك بداخل الجزائر فعندما يكون صافي مع الحكومة فمبروك الزواج

لان لونكات هو إجراءات أمنية فقط وعلى الأغلب كان بالإمكان خطيبك أن يسأل وانتهى الأمر .
 
شكرااا اخي على ردك انا مربي
قال الأزرق الملكي:
السلام عليكم

مادمتي جزائرية وتقيمين داخل التراب فالمعني بالأمر هو المسؤول عن تربيتك بداخل الجزائر فعندما يكون صافي مع الحكومة فمبروك الزواج

لان لونكات هو إجراءات أمنية فقط وعلى الأغلب كان بالإمكان خطيبك أن يسأل وانتهى الأمر .
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ة عند جدي والحمد لله جدي صافي مع الحكومة ولكن ماجاوبتنييش اسكو احضار الدفتر العائلي اجباري وضروري
 
اظن شهادة عائلية مقنعة
والله اعلم
 
اظن ان الاقامة على تراب الجزائر لمدة تزيد على 5 سنوات كافي و طلبي من خطيبك يزيد يتاكد من المعلومة
 
قال بنت نورا:
السلام عليكم خاوتي حبيت نسقسيكم ربي يجازكم لعنده معوماات مؤكدة يعطيني رايه ويخلصني من حالة القلب لراني فيها
انا خطبني دركي بعد حب ولكن المشكلة في لونكاات رانا خاايفين مايبلوناش باسكو انا بابا اجنبي من اصل مغربي ولكن هو مطلق هو ماما هادي 20 سنة وانا مولودة في الجزاءر وعايشة هنا في دزاير وعندي الجنسية الجزائرية وماعندي حتى اتصال مع ابي كبرت هنا وزدت هنا
مشكلة انو الدفتر العائلي لعدنا مهوش جزائري يعني الدفتر مغربي واش نقدر ندخل بدون دفتر عايلي يعني ببطاقة التعريف او شهادة عائلة او ان الدفتر اجباري ربي يحفظكم فيدوني وردو عليا واش ممكن يقبلونا لونكات ولا مستحييل وشكرااا
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سلام اختي هل تم العقد
 
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