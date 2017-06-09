استفسار عن شروط الزواج من دركي

السلام عليكم خاوتي حبيت نسقسيكم ربي يجازكم لعنده معوماات مؤكدة يعطيني رايه ويخلصني من حالة القلب لراني فيها

انا خطبني دركي بعد حب ولكن المشكلة في لونكاات رانا خاايفين مايبلوناش باسكو انا بابا اجنبي من اصل مغربي ولكن هو مطلق هو ماما هادي 20 سنة وانا مولودة في الجزاءر وعايشة هنا في دزاير وعندي الجنسية الجزائرية وماعندي حتى اتصال مع ابي كبرت هنا وزدت هنا

مشكلة انو الدفتر العائلي لعدنا مهوش جزائري يعني الدفتر مغربي واش نقدر ندخل بدون دفتر عايلي يعني ببطاقة التعريف او شهادة عائلة او ان الدفتر اجباري ربي يحفظكم فيدوني وردو عليا واش ممكن يقبلونا لونكات ولا مستحييل وشكرااا