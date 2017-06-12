المللكه المغربيه تدخل على الخط الخليجي ..

ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات غذائية إلى قطر العرب - وكالات: الإثنين، 12 يونيو 2017 08:35 م 2 ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات غذائية إلى قطر. - ملك المغرب وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، "تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية" ونقلت cnn، عن الخارجية المغربية، محتوى تعميم صدر اليوم الاثنين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جاء فيه أن هذا القرار "لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى". بدورها أوضحت الخارجية المغربية عن أن موقف المغرب من الأزمة هو "عدم الانزلاق وراء المواقف المتسرعة، في الأزمة القطرية الخليجية، وتفضيل "الحياد البناء"، مؤكدة استعدادها لتشجيع الحوار الشامل من أجل تجاوز الخلافات.