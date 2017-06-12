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المللكه المغربيه تدخل على الخط الخليجي ..

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الدولية' نشر بواسطة aljentel, ‏12 جوان 2017.

  1. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات غذائية إلى قطر
    العرب - وكالات:
    الإثنين، 12 يونيو 2017 08:35 م 2
    ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات غذائية إلى قطر. - ملك المغرب
    وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، "تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية"

    ونقلت cnn، عن الخارجية المغربية، محتوى تعميم صدر اليوم الاثنين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جاء فيه أن هذا القرار "لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".

    بدورها أوضحت الخارجية المغربية عن أن موقف المغرب من الأزمة هو "عدم الانزلاق وراء المواقف المتسرعة، في الأزمة القطرية الخليجية، وتفضيل "الحياد البناء"، مؤكدة استعدادها لتشجيع الحوار الشامل من أجل تجاوز الخلافات.
     
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    aljentel, ‏12 جوان 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    هذه اللهجه لاول مره تصدر من المغرب رغم العلاقه القويه مع السعوديه
    حينما جاء في البيان ( عدم الانزلاق وراء المواقف المتسرعه )
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    aljentel, ‏12 جوان 2017
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    ในหัวของฉัน
    أهلا بيك أخي حلم كبير .. صحّ فطورك
    --
    بخصوص الموضوع ، برأيي :
    أن ترسل طائرات محملة بالغذاء لدولة غنية مثل قطر لها كل البدائل و الخيارات لتجاوز وضع يعتبر بالنسبة إليها كنسمة هواء !!! ... و في نفس الوقت تحبس 40 سوريا و سورية بأطفالهم و عجزتهم لأشهر في العراء و في الصحراء تحت شمس لاهبة ، لا هم تركوهم يدخلون إليهم و لا هم تركوهم يدخلون للجزائر !!!
    أن ترى هذا فيكفي أن تحبس نفسك عن كل تحليل سياسي و تمحيص في الإستراتيجية الدبلوماسية ... فالأمر واضح جدا جدا جدا
    (قصة قطر ما هي إلا لعبة على الطاولة و تحت الطاولة الكل فيها متفقون على كل جزئياتها .. و المتحكم الوحيد فيها هو قطب الصهيوماسونية أمريكا و جروها المسعور الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين .. و الهدف المقصود محاصرته هو المقاومة في غزّة .. بعدها يأتي باقي المخطط)
    --
    إذا فتصرف نظام المخزن هذا لا يعدو إلا أن يكون حركة من الحركات الثانوية في هذه اللعبة.
     
    التعديل الأخير: ‏12 جوان 2017
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    rycerz, ‏12 جوان 2017
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    العفو يا أخي الجنتل .. هههه .. حسبتك حلم كبير .. لا بأس فأنتما أخواي
     
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    rycerz, ‏12 جوان 2017
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    اهلا بك اخي انا وحلم كبير واحد لافرق هههههه شو فطورك اليوم يا طيب
    نحن نعلم ان المملكه المغربيه تتلقى دعم غير محدود من السعوديه ولها نصيب وافر من ميزانيتها وقد استجابت لطلب السعوديه وخفضت التمثيل الدبلوماسي
    فمالذي غير ؟! هنا السؤال ؟!
     
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    aljentel, ‏12 جوان 2017
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ههههههههههههههههههههههههه
    طبعا كلنا اخوه ولاثمة داعي للأسف ...
     
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    aljentel, ‏12 جوان 2017
    #6
  7. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    لا يوجد مبادئ و لا ثوابت و بالتالي لا تغيير في شيء .. و إنما هو إتباع توجيهات قائد الأوركيسترا
    و الحقيقة أنني جاوبت عن هذا هنا :
    قصدي .. هي مسرحية كبيرة لإرضاء السيد (...) و في نفس الوقت يجب تضليل الأمة العربية و الإسلامية عن الحقيقة
     
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    rycerz, ‏12 جوان 2017
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    منذ فترة الدبلوماسية المغربية ناشطة
    و هذا موقف يحسب للمغرب
    و راح تستفيد منه فيما بعد الأزمة
     
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    الامين محمد, ‏12 جوان 2017
    #8
  9. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    بوسعادة
    العرب ديما متقاتلين فيما بيناتهم
     
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    حمزةusma, ‏12 جوان 2017
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    المغرب تغير نهجها واصبح نهجا شعبويا يساير توجهات الشعب بعدما كان نهجا سلطويا بعيدا عن رغبة الشعب
    لو لم تخفض التمثيل الدبلوماسي لكان موقفها اقوى لكن بعد التخفيض لااظن سيكون لها موقف اقوى مما اتخذته اليوم وعبرت عنه ببيانها القوي اللهجه ..
    شكرا .
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    aljentel, ‏13 جوان 2017
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    هذا واقع نسأل الله الفرج ...
     
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    aljentel, ‏13 جوان 2017
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    ربي يخليك اخي الجنتل وانت أخ كريم

    ربي يفك أزمة العرب كاملة يا رب ويرجعو لبعض إخوة شعب واحد وأمة واحدة ...

    هناك شيء ما يدور خلف الستائر الله وحده يعلم ما هو:unsure:

    الله لا تربح اللي كان السبب إن شاء الله وينتقم منو آمين
    احترامي إخوتي الكرام(y)
     
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    حلم كبير, ‏13 جوان 2017
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله ...
    العرب سبب ماهم فيه ومهما حاولوا ايجاد من يعلقوا الجرس عليه فلن يفلحوا لانهم سبب هوانهم وتمزقهم ...
    كل زعيم يحاول الحفاظ على كرسيه حتى وان قتل الشعب كله وعلى استعداد للتعاون مع الشيطان ضد شعبه في سبيل بقائه ..
    ولك في بشار مثالا يحتذى فقد اخلاء سوريا من اهلها في سبيل بقائه بالحكم ...
     
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    aljentel, ‏13 جوان 2017
    #13
  14. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو منتسِب ::

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    عين تموشنت
    ما دخل علاقة المغرب مع السعودية !!!

    السعودية أيضا ارسلت مساعدات لشعب قطر
     
    الفارس النبيل, ‏20 ديسمبر 2017 على 22:11
    #14

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