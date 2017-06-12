المللكه المغربيه تدخل على الخط الخليجي ..

أهلا بيك أخي حلم كبير .. صحّ فطورك

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بخصوص الموضوع ، برأيي :

أن ترسل طائرات محملة بالغذاء لدولة غنية مثل قطر لها كل البدائل و الخيارات لتجاوز وضع يعتبر بالنسبة إليها كنسمة هواء !!! ... و في نفس الوقت تحبس 40 سوريا و سورية بأطفالهم و عجزتهم لأشهر في العراء و في الصحراء تحت شمس لاهبة ، لا هم تركوهم يدخلون إليهم و لا هم تركوهم يدخلون للجزائر !!!

أن ترى هذا فيكفي أن تحبس نفسك عن كل تحليل سياسي و تمحيص في الإستراتيجية الدبلوماسية ... فالأمر واضح جدا جدا جدا

(قصة قطر ما هي إلا لعبة على الطاولة و تحت الطاولة الكل فيها متفقون على كل جزئياتها .. و المتحكم الوحيد فيها هو قطب الصهيوماسونية أمريكا و جروها المسعور الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين .. و الهدف المقصود محاصرته هو المقاومة في غزّة .. بعدها يأتي باقي المخطط)

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إذا فتصرف نظام المخزن هذا لا يعدو إلا أن يكون حركة من الحركات الثانوية في هذه اللعبة.