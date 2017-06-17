



حين تحرسُ وزميلين أربعة طلّاب لمدّة أربع ساعات ونصف لا تملك إلاّ أن تحفّز عقلك بشيء



من الشّعر يطرد الملل ويستحضر التّركيز. حين تحرسُ وزميلين أربعة طلّاب لمدّة أربع ساعات ونصفلا تملك إلاّ أن تحفّز عقلك بشيءمن الشّعر يطرد الملل ويستحضر التّركيز.

مــنْ كـانَ يـقـبِـضُ كفّه ×× عـــــن بــاسـطـيـه ســؤالَا

أو كـــان يــكــنِــزُ مـالــه ×× ويـــرى الــزكـــاة خــبــالَا

ماذا جنيتَ إذا القـضا ×× أفـضـى إلــيــكَ: تـــعـالَ

وتــركـــتَ كــنــزَك كــلّـهٌ ×× لــــلـــوارثـــيـــــنَ حــــــــلالَا

يــأتـي يـطـوّقــُك الّـــذي ×× كــم ذا جـمعتَ، وَبَـالَا

لا بــــذلَ يُــفــقـرُ بـــاذلًا ×× بـل لـيـس يُـنـقــص مالَا

فـابـــذلــه لا تـــبـخـلْ بـه ×× تَــســـعــدْ بــذلــكَ حــالَا

يــــوم الــتـصـدُّقُ جٌــنَّــــةٌ ×× والـصّــدقُ يــنــفــــعُ آلَـه