حين تحرسُ وزميلين أربعة طلّاب لمدّة أربع ساعات ونصف لا تملك إلاّ أن تحفّز عقلك بشيء من الشّعر يطرد الملل ويستحضر التّركيز. مــنْ كـانَ يـقـبِـضُ كفّه ×× عـــــن بــاسـطـيـه ســؤالَا أو كـــان يــكــنِــزُ مـالــه ×× ويـــرى الــزكـــاة خــبــالَا ماذا جنيتَ إذا القـضا ×× أفـضـى إلــيــكَ: تـــعـالَ وتــركـــتَ كــنــزَك كــلّـهٌ ×× لــــلـــوارثـــيـــــنَ حــــــــلالَا يــأتـي يـطـوّقــُك الّـــذي ×× كــم ذا جـمعتَ، وَبَـالَا لا بــــذلَ يُــفــقـرُ بـــاذلًا ×× بـل لـيـس يُـنـقــص مالَا فـابـــذلــه لا تـــبـخـلْ بـه ×× تَــســـعــدْ بــذلــكَ حــالَا يــــوم الــتـصـدُّقُ جٌــنَّــــةٌ ×× والـصّــدقُ يــنــفــــعُ آلَـه ~ إذا القضا أفضى إليك تعال: أي جاء أجلك. يأتي يطوّقك، تلميحا إلى الآية : {سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة}. آل عمران / 180. الصّدق ينفع آله، تلميحا إلى الآية : {يوم ينفع الصّادقين صدقهم}. المائدة / 119. والقصيدة على مجزوء الكامل مقطوع الضرب.