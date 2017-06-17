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الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة {هِشام}, ‏17 جوان 2017.

  1. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]

    حين تحرسُ وزميلين أربعة طلّاب لمدّة أربع ساعات ونصف :p لا تملك إلاّ أن تحفّز عقلك بشيء

    من الشّعر يطرد الملل ويستحضر التّركيز.


    مــنْ كـانَ يـقـبِـضُ كفّه ×× عـــــن بــاسـطـيـه ســؤالَا
    أو كـــان يــكــنِــزُ مـالــه ×× ويـــرى الــزكـــاة خــبــالَا
    ماذا جنيتَ إذا القـضا ×× أفـضـى إلــيــكَ: تـــعـالَ
    وتــركـــتَ كــنــزَك كــلّـهٌ ×× لــــلـــوارثـــيـــــنَ حــــــــلالَا
    يــأتـي يـطـوّقــُك الّـــذي ×× كــم ذا جـمعتَ، وَبَـالَا
    لا بــــذلَ يُــفــقـرُ بـــاذلًا ×× بـل لـيـس يُـنـقــص مالَا
    فـابـــذلــه لا تـــبـخـلْ بـه ×× تَــســـعــدْ بــذلــكَ حــالَا
    يــــوم الــتـصـدُّقُ جٌــنَّــــةٌ ×× والـصّــدقُ يــنــفــــعُ آلَـه

    ~
    إذا القضا أفضى إليك تعال: أي جاء أجلك.
    يأتي يطوّقك، تلميحا إلى الآية : {سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة}. آل عمران / 180.
    الصّدق ينفع آله، تلميحا إلى الآية : {يوم ينفع الصّادقين صدقهم}. المائدة / 119.
    والقصيدة على مجزوء الكامل مقطوع الضرب.
     
    habchisalaheddin, حلم كبير, قمر الوادي و 4 آخرون معجبون بهذا.
    {هِشام}, ‏17 جوان 2017
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
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    قصيدة جميلة
    تحتوي عبر جمه اهمها الصدقة واثرها في تزكية المسلم
    والشح واثره في اليوم الآخر
    بارك الله فيك
     
    الأزرق الملكي و {هِشام} معجبون بهذا.
    hakim story, ‏17 جوان 2017
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم

    مشكور على هذا الشعر الأنيق

    ولو أنه كلام قليل فمعانيه غزيرة

    ما أعظم الصدقة وإن كنا ندرك خيرها لما توقفنا يوما عن تقديمها

    وأبسطها سقي مخلوق يدب على الأرض فذلك به أكبر صدقة

    وإطعام جائع أفضل من الحج وما أدراك كم هي درجة الرحمة

    تسلم .
     
    {هِشام} معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏19 جوان 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله

    جميل ما خطته اناملك أخي ،، (واعجبتني البداية رغم انها لا تدخل في القصيدة هههه

    لأنه حقا شعوور ممل جدا أن تحرس طلاب اربعة لمدة

    اربع ساعات ههههه الحيط و يكره ههخخخ

    تحياتي
     
    {هِشام} و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏19 جوان 2017
    #4
  5. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على المرور والرد

    وفيك بارك الله أخي حكيم​

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أحسنت أحسن الله إليك. والصدقة تجلب الشفاء وتطفئ الخطيئة وغضب الله وتدفع ميتة السوء

    كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم​

    وعليكم السلام ورحمة الله

    شاكر لك ردّك @الصحافية الساخرة

    بارك الله فيك.​
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    {هِشام}, ‏28 أوت 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    العفو ^^
    و فيك بارك الرحمن أخي الكريم @{هِشام}
     
    habchisalaheddin و {هِشام} معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 أوت 2017
    #6
  7. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    ولا تقبضنّ أناملَ حرفٍ...وابسِط بفيضهِ كل صبحٍ وأمسٍ...فما الحرف منكم بشاحِح اذا ما ذررتم للأنامل فوق السحر سحرٍ.....
    سلمتم (ظننت انني وحدي من تُلهمني ساعات الحراسة...طلع هوس الحرف اصاب البعض..)
     
    habchisalaheddin و {هِشام} معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏15 أكتوبر 2017
    #7
  8. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    موضوع الأوسكار رجّعني هنا p:

    ~​

    ~

    شاكرٌ ردّك. وبمناسبة الحديث عن قبض أنامل الحرف، يبدو أنّ شيطان شعري يمرّ بأزمة هوية

    الله يخرّجو منها ماردًا لا يغيب ههههه​
     
    قمر الوادي و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    {هِشام}, ‏1 جانفي 2018 على 15:18
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    مادام فيها 8 أبيات

    فلن أقول أبيات جميلة ...

    بل أقول ... قصيدة جميلة

    و فيها حكمة و كلام موزون

    بارك الله فيك على كلِمِك الطيّب

     
    {هِشام} معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 15:19
    #9
  10. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    بل هو مستيقظ لا ينام....
    وان تناسى وقتاً ..
    ( دعوة تنمّ عن تعلقّ)
     
    {هِشام} معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏1 جانفي 2018 على 15:25
    #10
  11. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    وفيك بارك صلاح الدين، شكرًا على المرور والردّ والإطراء.

    وتعجبني كي تعرف p:

    معكِ حق. والله يرزقنا فرحة - ولا صدمة غير صغيرة ههههه - تنوّضه ونكتب حاجة.

    وهو التعلّق فعلا، الله لا يحرمني منك يا شيطان :ROFLMAO:

    شاكرٌ تشجيعك وملاحظاتك المستمرّة =)
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    {هِشام}, ‏1 جانفي 2018 على 16:04
    #11

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