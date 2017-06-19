نصآئح من أختكم دعآء الجنات إلى أخواتي في الله๑♡๑

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    -----الحمد لله وكفى
    والصلاة والسلام على النبي المصطفى...

    إلى كل أخت مسلمة... نصائح مني إليك...
    .

    إذا كنت مستعدة لقراءة هذه النصائح... اتركي كل تفكير جانبا وركزي معي:

    مستعدة!

    فلنبدأ
    (هذه النصائح بقلمي -دعاء الجنات- يمكن لكن نقلها لأي منتدى أو مواقع التواصل لتعم الفائدة وأجركن على الله)

    1-أنت عزباء:

    عزيزتي... أنت عزباء
    أكيد تدرسين.. أنت الآن في أجمل لحظات عمرك ، ركزي مع دراستك فهي مستقبلك الوحيد ، تعب الدراسة والسهر لا بد أن يزول يوما ما.. ويبقى النجاح هو الدائم لك..
    -توكلي على الله وكوني صالحة ، لا تتبعي رفيقات السوء فأكيد سيوقعن بك في حفر الرذيلة ويتركونك لوحدك..
    -لا تثقي في الشباب..الآن لديك دراستك فقط.. فمذا ستستفيدين من مكالمة الشباب؟ غير أنك عاصية وسيغضب الله عليك! وقد تخسرين شرفك في لحظة غباء...ثم لن يرحمك المجتمع...وحذاري من مواقع التواصل الإجتماعي... أي حذاري أن ترسلي صورك لشخص ما حتى وان كانت امرأة لا تعرفينها...
    -حافظي على صلاتك حتى وان كنت في ايام الامتحانات أو غيرها.-لاتنسي الله لكي لا ينساكي-
    -لا تسهري كثيرا مع الانترنت ثم تضيعي عليك صلاة الفجر أو قيام الليل..
    -لا تنشغلي بالدنيا كثيرا وتنسي دينك...
    _______________
    إذا كنت لا تدرسين ، تخرجتي من الدراسة أو لم تكملي لأي سبب من الأسباب..
    اشغلي نفسك بأمور تنفعك ، كتعلم الخياطة والأشغال اليدوية.. حاولي أن لا تبقي في فراغ دائم ، احفظي القرآن الكريم فهو السعادة الدائمة في الدارين وهو طوق النجاة والنور الذي نستنير به...
    ادعي الله أن يرزقك زوجا صالحا وذرية صالحة .. ولا تكوني ساخطة لقضاء الله كأن تقولي أن الله لم يرزقك بزوج وأنك كرهت الحياة...
    فالمسلمة ترضى بكل مايعطيها الله لها فهو يجربها.. وان صبرت سيبدل حياتها من عسر الى يسر دائم.


    2-أنت مخطوبة:
    معنى هذا أنك في فترة تعارف على شخص جديد ستعيشين معه كل حياتك...
    تجنبي كثرة الحديث مع خطيبك أو الخروج معه كثيرا. .حتى وإن عقدتما العقد الشرعي فهو لم يأخذك إلى بيته بعد ، وهذا لمصلحتك قبل مصلحة أي شخص آخر..
    تجنبي كثرة الحديث في الهاتف مع أهل خطيبك إلا في المناسبات..
    -لا تنشغلي كثيرا بتجهيزاتك وتنسي صلاتك وقرآنك.. وادعي الله دائما أن يعينك في أمر حياتك وأن يصلح بينك وبين خطيبك
    لا تتعبي والديك كثيرا في شراء الجهاز وركزي على الضروريات فقط.. هكذا لكي يرضوا عليك.
    لا تثقي في أي أحد واجتنبي الخلطة الكثيرة مع الجيران والناس من لا تثقين بهم لإن الحسد موجود بقوة..
    -اسبقي نيتك الحسنة في الزواج لكي يرضى عنك مولاك ويرزقك ذرية صالحة ويرزقك الخير كأن تنوي ان تعاملي حماتك معاملة حسنة واهل زوجك.. ليس كمن تنوي الشر من أول يوم هذه لن تنال الخير أبدا..
    .....

    (يتبع)

     
    ميلينا, الأميرة الخجولة و missing heart معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    3-أنت متزوجة :
    إذن أنت ستكونين عائلة كبيرة... ويوم كنت فرع (إبنة) فأصبحت الأصل (أم.. وزوجة) فكما قالت الأخت @ميلينا الحياة الزوجية ليست أحلام وردية بل هي واقع يجب أن تتقبليه بحلاوته ومرارته..
    لست هنا لكي تتدللي على زوجك وعائلته.. أنت الآن فرد منهم ، تحملي معهم الحياة بحلاوتها ومراراتها.. زوجك هو زوجك أنت ولن يسرقه أهله الذين كانو أهله من قبل وبالأصل.. لهذا إذا أردتي أن تكسبي قلب زوجك.. توددي وأحبي عائلته لوجهه هو.. وإذا كانت عائلته جد سيئة... فالمعاداة ليس حلا أبدا بل تمسكي بالله واصبري وتذكري أن     دوام الحال من المحال

    انشغلي بتربية أولادك تربية حسنة قبل أن تنشغلي بالمشاكل التافهة التي تحدث في العائلة في المطبخ مع حماتك... أولادك هم أمانة بين يديك وكل تلك المشاكل التافهة ستنتهي وتبقى تربية أولادك هي الأساس..

    زوجك.. أنت أقرب شخص إليه الآن شاء من شاء وكره من كره فلا تكترثي لأقوال الناس بل تقربي إليه وساعديه في كل أمور حياته خاصة أمور الدين ، ايقضيه لصلاة الفجر وذكريه بقراءة القرآن. . فإذا تمسك بدينه فلا تخافي عليه من أي شيئ آخر..

    لا تكثري على زوجك.. احضر لي واحضرلي وكأنه أصبح آلة لصنع حاجياتك فقط... بل ساعديه قدر المستطاع واذا كان شيئ يمكن الإستغناء عنه.. فاستغني عنه ولا تتعبيه كثيرا..

    حذاري ثم حذاري أن تحكي أسرارك الزوحية لأي كان فهي تبقى في الغرفة ولا تخرج... فهذا ذنب عظيم ولعنة من الله..
    -لا تتركي أحدا يتدخل في حياتك الزوجية ولا تستمعي لنصائح أحد... حتى وان كانت أمك... هذا هو الواقع المؤلم...
     
    التعديل الأخير: ‏23 جوان 2017
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    دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    (حجز المكان2)
     
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    دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    عزيزتي موضوعك رائع و نصائحك قيمة و طبعا تعلمين اني سيدة تغيرت حياتي نهائيا عن فترة العزوبة تفكير يتغير و احلام تموت و مسؤولية تكبر و ارضاء اهل الزوج لا ينتهي انسى نفسي لأجل عاىلتي لا وقت لدي للتلفاز و المنتدى استرقه لحظات فقط حتى أرفه عن نفسي و لا انسي العلم في حد ذاته ،العزوبة عالم من الامال و الأحلام و الزواج واقع مفروض مهما كان حلو ام مر لابد ان نعايشه ،الشيى الجميل ان الله عز و جل رزقني زوجا صالحا و ابناء حفظهم الله و هذه من اجمل النعم
     
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    ميلينا, ‏19 جوان 2017
    #5
  6. Mademoiselle carbone

    Mademoiselle carbone :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم
    ربي يحفظك
    نصائح في وقتها
    تعيشي ختي @دعاء الجنات
    ربي ينولك الخيييير
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Mademoiselle carbone, ‏19 جوان 2017
    #6
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    نعمات, ‏19 جوان 2017
    #7
  8. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله كل خير في الدارين
     
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    نعمات, ‏19 جوان 2017
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    وعليكم السلام شكرا اختي بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات, ‏23 جوان 2017
    #9
  10. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    موضوع في منته روعة أختي بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
     
    الأميرة الخجولة, ‏21 جويلية 2017 على 11:38
    #10

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