نصآئح من أختكم دعآء الجنات إلى أخواتي في الله๑♡๑

-----الحمد لله وكفى

والصلاة والسلام على النبي المصطفى...



إلى كل أخت مسلمة... نصائح مني إليك...

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إذا كنت مستعدة لقراءة هذه النصائح... اتركي كل تفكير جانبا و ركزي معي:



مستعدة!



فلنبدأ

(هذه النصائح بقلمي -دعاء الجنات- يمكن لكن نقلها لأي منتدى أو مواقع التواصل لتعم الفائدة وأجركن على الله)



1-أنت عزباء:



عزيزتي... أنت عزباء

أكيد تدرسين.. أنت الآن في أجمل لحظات عمرك ، ركزي مع دراستك فهي مستقبلك الوحيد ، تعب الدراسة والسهر لا بد أن يزول يوما ما.. ويبقى النجاح هو الدائم لك..

-توكلي على الله وكوني صالحة ، لا تتبعي رفيقات السوء فأكيد سيوقعن بك في حفر الرذيلة ويتركونك لوحدك..

-لا تثقي في الشباب..الآن لديك دراستك فقط.. فمذا ستستفيدين من مكالمة الشباب؟ غير أنك عاصية وسيغضب الله عليك! وقد تخسرين شرفك في لحظة غباء...ثم لن يرحمك المجتمع...وحذاري من مواقع التواصل الإجتماعي... أي حذاري أن ترسلي صورك لشخص ما حتى وان كانت امرأة لا تعرفينها...

-حافظي على صلاتك حتى وان كنت في ايام الامتحانات أو غيرها.-لاتنسي الله لكي لا ينساكي-

-لا تسهري كثيرا مع الانترنت ثم تضيعي عليك صلاة الفجر أو قيام الليل..

-لا تنشغلي بالدنيا كثيرا وتنسي دينك...

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إذا كنت لا تدرسين ، تخرجتي من الدراسة أو لم تكملي لأي سبب من الأسباب..

اشغلي نفسك بأمور تنفعك ، كتعلم الخياطة والأشغال اليدوية.. حاولي أن لا تبقي في فراغ دائم ، احفظي القرآن الكريم فهو السعادة الدائمة في الدارين وهو طوق النجاة والنور الذي نستنير به...

ادعي الله أن يرزقك زوجا صالحا وذرية صالحة .. ولا تكوني ساخطة لقضاء الله كأن تقولي أن الله لم يرزقك بزوج وأنك كرهت الحياة...

فالمسلمة ترضى بكل مايعطيها الله لها فهو يجربها.. وان صبرت سيبدل حياتها من عسر الى يسر دائم.





2-أنت مخطوبة:

معنى هذا أنك في فترة تعارف على شخص جديد ستعيشين معه كل حياتك...

تجنبي كثرة الحديث مع خطيبك أو الخروج معه كثيرا. .حتى وإن عقدتما العقد الشرعي فهو لم يأخذك إلى بيته بعد ، وهذا لمصلحتك قبل مصلحة أي شخص آخر..

تجنبي كثرة الحديث في الهاتف مع أهل خطيبك إلا في المناسبات..

-لا تنشغلي كثيرا بتجهيزاتك وتنسي صلاتك وقرآنك.. وادعي الله دائما أن يعينك في أمر حياتك وأن يصلح بينك وبين خطيبك

لا تتعبي والديك كثيرا في شراء الجهاز وركزي على الضروريات فقط.. هكذا لكي يرضوا عليك.

لا تثقي في أي أحد واجتنبي الخلطة الكثيرة مع الجيران والناس من لا تثقين بهم لإن الحسد موجود بقوة..

-اسبقي نيتك الحسنة في الزواج لكي يرضى عنك مولاك ويرزقك ذرية صالحة ويرزقك الخير كأن تنوي ان تعاملي حماتك معاملة حسنة واهل زوجك.. ليس كمن تنوي الشر من أول يوم هذه لن تنال الخير أبدا..

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(يتبع)



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