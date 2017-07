.... السلام عليكم ورحمة الله .... ناس اللمة وش راكم إن شاء الله لاباس كامل ... أنا شفت إنو ... لعبة من بالصورة ... حققت نجاح وتفاعل كبير ومازال مستمرة في تحقيقه ... على هكه قررت نجيب لعبة جديده ... ممتعه جدا .... تتمثل هذي اللعبة في وضع صورة لمعلم شهير وعلى الأعضاء معرفة في أي دولة يقع هذا المعلم .... اللعبة بسيطه ومفيدة .... نتمنى تعجبكم ... ^_^ .... وأرجو التفاعل لكي نتعرف على العديد من دول العالم ومعالمها ...ok guys ...thank you every one ...