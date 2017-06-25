استفسارات لدوي الخبرة

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة adel112, ‏25 جوان 2017.

  1. adel112

    adel112 :: عضو منتسِب ::

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    bloc 807 nezla
    السلام عليكم اخوتي بارك الله فيكم على المجهود الرائع والله مند مدة وانا تائه في عالم الدهانات واتابع الفديوات خصوصا المغاربة لكن المشكل انا اسامي الدهانات عندنا وعندهم مختلفة لهدا لم اعرف ولم اتجرا على القيام بمحاولة الى اليوم وجدت هدا المنتدى الرائع عندي بعض الاسئلة ارجو منكم ان تجيببوني عليها
    1 في بعض فيدوات اجد مادة اسمها مات اصانص وهي دهان زيتي غير لامع ما اسمها عندنا في الجزائر
    2 ما هو برنيق سيلولوزي الدي اجده كثيرا في محلات الجزائر عندنا
    3 ما هو اللوكسومات و التوكسومات و وما معنى اكريليك
    4 هناك اخت طلبت منك طريقة الدهن بستيكو لكن انت قلت لها لازمك 6 كيلو برلاتو و 6 كيلو ستيكو لمادا البرلاتو مع الستيكو
    5 وكيف اقوم بدهن الهول بعجية الرخام فوق السيراميك
    6 كيف اقوم بتطبيق البرلاتو رايت انك قلت يجب القيام بطبقة ستيكو بعدها برلاتو
    7 واخيرا خصوص حمام داخل شمبرة عرسان ما رايك هل هي فكرة صائبة ام لا و ماهو احسن طلاء دكوري للحمام
    اطلت عليكم كثيرا اخي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم
     
    adel112, ‏25 جوان 2017
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    ان شاء الله عمي @sami44 يجيبك على الاسئلة لي طرحتهم
     
    sami44 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏25 جوان 2017
    #2
  3. sami44

    sami44 :: عضو شرفي ::

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    sami44, ‏25 جوان 2017
    #3
  4. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    جزاك الله خير
     
    taleb2011, ‏1 أوت 2017 على 15:01
    #4

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