استفسارات لدوي الخبرة

السلام عليكم اخوتي بارك الله فيكم على المجهود الرائع والله مند مدة وانا تائه في عالم الدهانات واتابع الفديوات خصوصا المغاربة لكن المشكل انا اسامي الدهانات عندنا وعندهم مختلفة لهدا لم اعرف ولم اتجرا على القيام بمحاولة الى اليوم وجدت هدا المنتدى الرائع عندي بعض الاسئلة ارجو منكم ان تجيببوني عليها 1 في بعض فيدوات اجد مادة اسمها مات اصانص وهي دهان زيتي غير لامع ما اسمها عندنا في الجزائر 2 ما هو برنيق سيلولوزي الدي اجده كثيرا في محلات الجزائر عندنا 3 ما هو اللوكسومات و التوكسومات و وما معنى اكريليك 4 هناك اخت طلبت منك طريقة الدهن بستيكو لكن انت قلت لها لازمك 6 كيلو برلاتو و 6 كيلو ستيكو لمادا البرلاتو مع الستيكو 5 وكيف اقوم بدهن الهول بعجية الرخام فوق السيراميك 6 كيف اقوم بتطبيق البرلاتو رايت انك قلت يجب القيام بطبقة ستيكو بعدها برلاتو 7 واخيرا خصوص حمام داخل شمبرة عرسان ما رايك هل هي فكرة صائبة ام لا و ماهو احسن طلاء دكوري للحمام اطلت عليكم كثيرا اخي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم