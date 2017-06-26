جزيرة بورا بورا أرض الأحلام

السلام عليكم ورحمة الله جزيرة بورا بورا (Bora Bora) تلك القطعة من الجمال التي شكلت من البراكين الخامدة الملقاة وسط المحيط الهادي حيث يرتفع بها قمة الجبلين 'باهيا ' و ' أويتمانو' بطول 727 متر و تنتمي الجزيرة إلى أرخبيل بولينيزيا الفرنسية الذي يتكون من جزر ليوارد وتبعد عن العاصمة بابيتي ب230 كيلومتر شمال غرب ويعيش فيها 9000 نسمة من السكان . هذا المكان الساحر الذي جلب إليه الكثير من السياح من مختلف بقاع الأرض يعد جنة من الطبيعة الخلابة بمياهها الصافية الذي يحيط بها حاجز الشعاب المرجاني وكثافة الأخضر من النخيل و الأشجار وما يميز هذا المكان أن المناخ الذي يسود فيه هو دافيء و لطيف على مدار السنة . أترككم مع بعض الصورة المختارة التي تتكلم عن نفسها وتصف لكم هذا المكان الساحر