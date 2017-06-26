جزيرة بورا بورا أرض الأحلام

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏26 جوان 2017.

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  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم ورحمة الله

    جزيرة بورا بورا (Bora Bora) تلك القطعة من الجمال التي شكلت من البراكين الخامدة الملقاة وسط المحيط الهادي حيث يرتفع

    بها قمة الجبلين 'باهيا ' و ' أويتمانو' بطول 727 متر و تنتمي الجزيرة إلى أرخبيل بولينيزيا الفرنسية الذي يتكون من جزر ليوارد

    وتبعد عن العاصمة بابيتي ب230 كيلومتر شمال غرب ويعيش فيها 9000 نسمة من السكان . هذا المكان الساحر الذي جلب إليه

    الكثير من السياح من مختلف بقاع الأرض يعد جنة من الطبيعة الخلابة بمياهها الصافية الذي يحيط بها حاجز الشعاب المرجاني

    وكثافة الأخضر من النخيل و الأشجار وما يميز هذا المكان أن المناخ الذي يسود فيه هو دافيء و لطيف على مدار السنة .

    أترككم مع بعض الصورة المختارة التي تتكلم عن نفسها وتصف لكم هذا المكان الساحر

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    خووخه, Snow pink, MAROUA HAIBER و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏26 جوان 2017
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    واو جزيرة روووعة
    صور خلابة للطبيعة
    سبحان الله
    مشكور اخي على صور ابدعت
     
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    مشاغب, ‏26 جوان 2017
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    واش ياخويا حبيت نقولك
    شفتها تفكرت بلادنا الله يبارك فولة وانقسمت على زوج خخخخخخخ
    علاه هكذا علاه محسوب حنا رانا ملاح هنا فلبلاد هذي تاعنا باش تورينا صور هكذا ههههه
    انا شفتها قريب دخت يامحاينك
    الله يبارك جنة فوق الارض من المناظر الخلابة
    وتانيت شوف لجناس كيفاه يخدموها هذوك لوتالات واش من طوابل ومن غرف ومن حدائق وليبيسين وخلي وخلي
    بريزيتني مي معليش هههههههه
    يعطيك الصحة خوو
     
    Snow pink و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏26 جوان 2017
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    تبارك الرحمن يعطيك الصحة راك عرفتنا بهاذ الجزيرة الجميلة ..
     
    Snow pink و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏27 جوان 2017
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    صور ولا اروع
    مشكور اخي
     
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    Malika Tlm, ‏27 جوان 2017
    #5
  6. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    صور تسحر العين بجمالها سبحان الله وماشاء الله..بوركت على الجولة الممتعة
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    *amani*, ‏27 جوان 2017
    #6
  7. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    سبحان الله
    الجزر النائية تقريبا كلها تمتاز بجمال خلاب بسبب نقص السكان فيها وانعدام الاسباب التي تؤدي الى التلوث
    شكرا لك على الصور الجميلة
     
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    يزيد 05, ‏27 جوان 2017
    #7
  8. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    واو هايلة بززاف تمتعت كي شغل راني ثم
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏27 جوان 2017
    #8
  9. _دحمان_

    _دحمان_ :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    طبيعةةخلابة روعه ما شاء الله تبارك الله
    واختيارك روعةاخي يعطيك الصحه
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    _دحمان_, ‏27 جوان 2017
    #9
  10. HAMZA USMA

    HAMZA USMA :: عضو بارز ::

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    عين المكان
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انجاز رائع وموضوع مميز وابداع راقي
    سلمت وسلمت الايادي التي شاركت وساهمت في هذا الطرح الجميل
    بارك الله بك ولا تحرمنا من ابداعاتك وتميزك المتواصل
    واصل في كل ما هو جديد ومفيد لديــــــــــــــك
    فنحن بانتظار جديدك الرائع والجميــــــل
    في منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    تحياتـــي الحــاره
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    HAMZA USMA, ‏28 جوان 2017
    #10
  11. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أخي مشاغب

    فعلا أماكن خلابة تأخذ العقل

    سبحان الله الذي خلق فأبدع

    تسلم
     
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #11
  12. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    وعليكم السلام

    مرحبا أخي مالك

    تشبه لبلادنا شوي هم جزر و حنا جزائر قاويين عليهم في كل شيء ههههه

    ماعليش خاطينا هذي لبلاصة بصح الأرض تاع ربي سبحانوا والإعجاب بطبيعة الخالق و التعرف على الأماكن

    شيء جميل نزيدوها في الثقافة السياحية حتى نحن عندنا مناطق خيالية وأجمل من هذه بكثير لكن لأسف لم تلقى العناية

    بالنسبة للمنتجعات فعلا تعتبر فخامة بمعنى الكلمة لكن على قد الجمال و الراحة على قد إرتفاع التكلفة $$$

    لكن قضاء عطلة هنا أو شهر عسل ينسيك في إسمك

    تسلم
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #12
  13. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    صحيح حتى حنا عندنا اماكن جميله ومتنوعه تحتاج فقط لاهتمام وعنايه
     
    *amani* و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    يزيد 05, ‏1 جويلية 2017
    #13
  14. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي دعاء الجنات

    وفيك بارك الرحمن يسرني أن تتعرفي على هذا المكان الساحر

    تسلمي
     
    *amani* معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #14
  15. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    وعليكم السلام

    مرحبا أختي مليكة

    نعم صور تأخذ العقل وتأسر القلب

    كأن جمال الجزيرة من عالم الخيال

    سبحان الخالق

    تسلمي
     
    *amani* معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #15
  16. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    وعليكم السلام

    مرحبا أختي أماني

    سحر جزيرة بورا بورا فريد من نوعه لهذا تعتبر من أوائل في العالم

    يسرني أن تمتعك هذه اللوحات الحقيقية من الطبيعة الخلابة

    تسلمي
     
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    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #16
  17. الأزرق الملكي

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي يزيد

    صحيح الجزر النائية تحافظ على جمالها و بيئتها النظيفة لان البشر لم يعبثوا بها بالإضافة أن الأماكن السياحية مثل هذه لها توجه إقتصادي

    حيث يتم العناية بها بشكل خاص وتستثمر فيها أموال طائلة كي تستقطب السياح ويجدوا راحتهم التي يحلمون بها

    تسلم
     
    *amani* و يزيد 05 معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #17
  18. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي مروى

    يسرني أن تمتعك هذه الرحلة الخفيفة التي تقودونا إلى إحدى أجمل الأماكن الخلابة

    تسلمي
     
    MAROUA HAIBER معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #18
  19. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أخي دحمان

    هذا الجمال من الطبيعة و المنتجعات يأسر القلب الذواق

    سبحان الله الذي خلق فأبدع

    تسلم
     
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #19
  20. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    وعليكم السلام

    مرحبا أخي حمزة

    ممتن لإعجابك بهذا الطرح المتواضع

    وصف الأماكن الجميلة بالصور المنتقاة هو ما يزيد للموضوع بصمة خاصة

    من دواعي سروري أني آخذكم إلى هذه الرحلة القصيرة إلى أروع الجزر في العالم لتتمتعوا بمناظرها الخلابة التي ليست كباقي الأماكن

    تسلم
     
    الأزرق الملكي, ‏1 جويلية 2017
    #20
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