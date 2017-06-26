جزيرة بورا بورا أرض الأحلام

إقتباس لمشاركة Skor m@k: السلام عليكم

واش ياخويا حبيت نقولك

شفتها تفكرت بلادنا الله يبارك فولة وانقسمت على زوج خخخخخخخ

علاه هكذا علاه محسوب حنا رانا ملاح هنا فلبلاد هذي تاعنا باش تورينا صور هكذا ههههه

انا شفتها قريب دخت يامحاينك

الله يبارك جنة فوق الارض من المناظر الخلابة

وتانيت شوف لجناس كيفاه يخدموها هذوك لوتالات واش من طوابل ومن غرف ومن حدائق وليبيسين وخلي وخلي

بريزيتني مي معليش هههههههه

يعطيك الصحة خوو ​ إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام



مرحبا أخي مالك



تشبه لبلادنا شوي هم جزر و حنا جزائر قاويين عليهم في كل شيء ههههه



ماعليش خاطينا هذي لبلاصة بصح الأرض تاع ربي سبحانوا والإعجاب بطبيعة الخالق و التعرف على الأماكن



شيء جميل نزيدوها في الثقافة السياحية حتى نحن عندنا مناطق خيالية وأجمل من هذه بكثير لكن لأسف لم تلقى العناية



بالنسبة للمنتجعات فعلا تعتبر فخامة بمعنى الكلمة لكن على قد الجمال و الراحة على قد إرتفاع التكلفة $$$



لكن قضاء عطلة هنا أو شهر عسل ينسيك في إسمك



تسلم ​