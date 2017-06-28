بعد العيد

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aljentel, ‏28 جوان 2017.

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  1. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل هلال عيد الفطر السعيد واستبشر المسلمون به خيرا وانطلقت جموع المسلمين للمساجد لصلاة العيد ثم بدأوا بالمباركة على بعض فالكل يبارك والكل يهنيء ثم انقضت ايّام العيد وانتهت المباركات والزيارات وأخذ كل منا يفكر كيف يقضي بقية ايّام عطلة العيد .... بالنسبة لي اتفقت وشلة من الزملاء للذهاب للمزرعه لقضاء بقية الاجازه ولا مانع فيما لو زدنا أيامها بضعة ايّام وحبيت ان نزودكم ت ببعض الصور لتشاركونا بهالرحله ولو من بعيد من خلال التعايش مع الصور فالصورة احيانا تكون اصدق مافي الواقع وتنقل مالم يستطع القلم نقله ... وسأحاول ان انقل لكم بعض منها فيما لو استطعت لانها المره الاولى الذي أشارك من خلال التيلفون وانا بالتليفون غشيم وجدا فالتمسوها لي العذر فيما لو ظهر شيئا لم يعبر عما اردته له ... شكرًا
     
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    aljentel, ‏28 جوان 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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  3. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    نتمنى لك نزهة رائعة مع شلة الأصدقاء و ننتظر منك صور قوية و رائعة بل نريدها مذهلة و اذا فيها الصقر فهذه غيرة مني
     
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    ميلينا, ‏28 جوان 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    بصحتك خويا الجنتل وربي يهنيك نشالله
    ننتظر مزيدا من الصور
    احترامي
    حلم كبير
     
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    حلم كبير, ‏28 جوان 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    عطلة سعيدة ان شاء الله
    ننتظر باقي الصور
    بالتوفيق اخي
     
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    Malika Tlm, ‏28 جوان 2017
    #6
  7. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    جميلة هي الصور
    بصحتكم العطلة والتحواس
    عيدكم مبارك
     
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    السحاب العابر, ‏28 جوان 2017
    #7
  8. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    ماشاء الله...
    روووعة أخي..( الواحد يتمنى لو إنه هناك ) ^ ^
     
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    الأفق البعيد, ‏28 جوان 2017
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ماشاء الله تبارك الله
    و كأنها حلم ربي يسعدكم أخي
    تحياااتي أخي
     
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    الامين محمد, ‏28 جوان 2017
    #9
  10. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بصحتك خويا انت وشلة اللي معاك
     
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    فارس الروح, ‏28 جوان 2017
    #10
  11. لاريمان

    لاريمان
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    السلام عليكم
    بصحتكم العطلة وعيدكم مبارك
    لكن اخي الصور لكي تراها لابد من ادارة راسك بزاوية تكاد تلوى ههه:ROFLMAO:
    ماشاء الله المنظر جميل
     
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    لاريمان, ‏28 جوان 2017
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    بصحتك التحواس خويا الجانتل الله يجعل ايامك فرح
    احنا بعد العيدةنحوسو من صالون للكوزينة اكبر بلاد نزوروها هي البالكون واللي ما عندوش بالكون كاين التاقة ولازم تكون مفتوحة على الغابة يشوفوك الزواوش لا اكثر ولا اقل
    انا كي قبل العيد كي بعدو كيفكيف
    وانا نقول الراجل هذا شكون خطفو وانت حواس هههه بصحتك
    مشكور الصور مقلوبين وانا خاولت نعدلهم ما قدرتش
    مشكور وبصحتك
     
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    ليليا مرام, ‏28 جوان 2017
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    تسلمي يا طيبه ...
    الصور لم تطلع مثلما بغيت لكن وضعتها بالمرفقات ربما تكون افضل ...
    لا مو مال صقور ولا اعرف لها ..
    شكرا لمرورك ...
     
    ماجدة لربها ساجدة و ميلينا معجبون بهذا.
    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #14
  15. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    مرحبا حلم كبير الله يحييك
    تسلم يا طيب ...
    شكرا لمرورك
     
    حلم كبير و ماجدة لربها ساجدة معجبون بهذا.
    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #15
  16. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام
    مرحبا يا طيبه
    تسلمي وباقي الصور ما عرفت شلون ارفعها
    ربما تحتاج برنامج رفع .. لكن وضعتها بالمرفقات
    عله يفي بالغرض ...
    شكرا .
     
    ماجدة لربها ساجدة و Malika Tlm معجبون بهذا.
    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #16
  17. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    من العايدين الفائزين وكل عام وانت بخير
    تسلم ربي يوفقك
     
    ماجدة لربها ساجدة و السحاب العابر معجبون بهذا.
    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #17
  18. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    هههههه وين روعه شو شفتي منها لا مو روعه الا خرطي برطي
    ما قدرت ارفعها ... لاتتمني الله يحييك باي وقت فالمزرعه على حسابكم
    مشكوره ياطيبه
     
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    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #18
  19. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ربي يطول عمرك ويبارك فيك
    مشكور للحضور الجميل
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    aljentel, ‏29 جوان 2017
    #19
  20. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    روعة بالنسبة لي وللمكان اللي أنا فيه ههههه يعني اي مكان واسع ومافيه زحمة...يعني هادي...بالنسبة لي حلو و رووعة هههه
    تسلم أخي...^ ^
     
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    الأفق البعيد, ‏29 جوان 2017
    #20
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