السلام عليكم

بصحتك التحواس خويا الجانتل الله يجعل ايامك فرح

احنا بعد العيدةنحوسو من صالون للكوزينة اكبر بلاد نزوروها هي البالكون واللي ما عندوش بالكون كاين التاقة ولازم تكون مفتوحة على الغابة يشوفوك الزواوش لا اكثر ولا اقل

انا كي قبل العيد كي بعدو كيفكيف

وانا نقول الراجل هذا شكون خطفو وانت حواس هههه بصحتك

مشكور الصور مقلوبين وانا خاولت نعدلهم ما قدرتش

مشكور وبصحتك

