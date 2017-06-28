السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هلال عيد الفطر السعيد واستبشر المسلمون به خيرا وانطلقت جموع المسلمين للمساجد لصلاة العيد ثم بدأوا بالمباركة على بعض فالكل يبارك والكل يهنيء ثم انقضت ايّام العيد وانتهت المباركات والزيارات وأخذ كل منا يفكر كيف يقضي بقية ايّام عطلة العيد .... بالنسبة لي اتفقت وشلة من الزملاء للذهاب للمزرعه لقضاء بقية الاجازه ولا مانع فيما لو زدنا أيامها بضعة ايّام وحبيت ان نزودكم ت ببعض الصور لتشاركونا بهالرحله ولو من بعيد من خلال التعايش مع الصور فالصورة احيانا تكون اصدق مافي الواقع وتنقل مالم يستطع القلم نقله ... وسأحاول ان انقل لكم بعض منها فيما لو استطعت لانها المره الاولى الذي أشارك من خلال التيلفون وانا بالتليفون غشيم وجدا فالتمسوها لي العذر فيما لو ظهر شيئا لم يعبر عما اردته له ... شكرًا