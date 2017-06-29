نصائح منكم للعروسة دعاء جنات تنتظرها---

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏29 جوان 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ~~~~~~~~~~~~~~
    إلى حبيباتي..
    كتبت هذا الموضوع ليكون مساحة للنصائح تفيدني أنا وتفيد كل أخت مقبلة على الزواج...
    أردت نصائح من قلبكم الصافي لايهم في أي مجال سواءا في جهاز العروس أو في الحياة عامة..
    لأن فرحتي لا تكتمل إلا إذا شاركتموني إياها..
    خاصة أن عرسي لم يبقى له سوى شهر واحد.. وكل الضغوطات بدأت لهذا أتمنى أن أعيش مع حبيباتي في هذا المنتدى الطيب هذه اللحظات الجميلة والصعبة في نفس الوقت..
    ~~~~~~~~~~~
    أي نصيحة تخطر على بالكم خاصة المتزوجات تضعها هنا لعلها تفيدني
    -وشكرا مسبقا حبيباتي-

     
    Malika Tlm, Lovely ღ smile, ماجدة لربها ساجدة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏29 جوان 2017
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    الف مبارك لك عزيزتي..ربي تمملك على خير ان شاءالله.وربي هنيك
    وان شاءالله يفيدوكي الأخوات
     
    ماجدة لربها ساجدة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    *amani*, ‏29 جوان 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    اهلا اخيتي مروة ربي يحفظك ان شآء الله.. آمين جزاك الله كل خير
     
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    دعاء الجنات, ‏29 جوان 2017
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    دارنا
    ربي يهنيك حنونة
     
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    فيتامين سي, ‏30 جوان 2017
    #4
  5. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    بالبركة عليكي و ربي يكملكي بالخير
    انا ماني متزوجة ما والو بصح ننصحك نصيحة من لي راني شايفاتو
    احفظ الميم تحفظك
    ماشوفتش
    ما سمعتش
    ما نقولش
     
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    zohor kfz, ‏30 جوان 2017
    #5
  6. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    b9alek ghir chhar donc affaire trousseau c bon ma3andna man3awnouk
    nwassik ki tedokhli kouni toi mm kima fi darkom
    matesem3ich lebnat li ygololek kouni wa3ra w matesem3ich li ygololek kouni 3a9la bach terebhi ness darek
    w rabi ykemelek nchallah
     
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    GI Joe, ‏30 جوان 2017
    #6
  7. دعاء الجنات

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    بارك الله فيك والله صح حبيبتي قالوها ناس بكري وماغلطوش.. ربي يحفظك
     
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    دعاء الجنات, ‏30 جوان 2017
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    صح حبيبتي لي تبقا على طبيعتها احسن من الإصطناع.. وربي يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله فرحتيني بردك واصلا ردودك كامل مميزة شكراً ليك
     
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    دعاء الجنات, ‏30 جوان 2017
    #8
  9. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    الف الف مبروك ختي دعاء ربي يتتملك بالخير ان شاء الله
    ويهنيك في حياتك
    وان شاء الله يفيدوك الاخوات المتزوجات
    تحياتي :kiss::kiss::kiss:
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏11 جويلية 2017
    #9
  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    الف الف مبروك حبيبتي فرحتلك والله ربي يسعدك يارب يارب
    ايا املا رانا معروضين ياك
    ربي يسعدك
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏11 جويلية 2017
    #10
  11. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    ربي يكملك بالخير و يوفقك في زواجك ان شا الله ويباركلك فيه

    كوني قوية وقد المسؤولية الي رح ترفديها .. سرك مع زوجك من غرفتك ما يخرجش لا لأهلك لا لأهله .. و ما تخلي حتى طرف يدخل بيناتكم ♥

    ربي يهنيك حبيبة
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏11 جويلية 2017
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    بارك الله فيكم على المصائح.. دمتن وفيات^^
     
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 20:08
    #12
  13. Ľă Mîšš HîBă

    Ľă Mîšš HîBă :: عضو مُتميز ::

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    ربي يوفقك ويهنيك نصيحتي ليك طيعي زوجك وماتنسيش ولديك
     
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    Ľă Mîšš HîBă, ‏19 جويلية 2017 على 00:17
    #13

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