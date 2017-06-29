نصائح منكم للعروسة دعاء جنات تنتظرها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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إلى حبيباتي..

كتبت هذا الموضوع ليكون مساحة للنصائح تفيدني أنا وتفيد كل أخت مقبلة على الزواج...

أردت نصائح من قلبكم الصافي لايهم في أي مجال سواءا في جهاز العروس أو في الحياة عامة..

لأن فرحتي لا تكتمل إلا إذا شاركتموني إياها..

خاصة أن عرسي لم يبقى له سوى شهر واحد.. وكل الضغوطات بدأت لهذا أتمنى أن أعيش مع حبيباتي في هذا المنتدى الطيب هذه اللحظات الجميلة والصعبة في نفس الوقت..

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أي نصيحة تخطر على بالكم خاصة المتزوجات تضعها هنا لعلها تفيدني

-وشكرا مسبقا حبيباتي- ​