حلوة حبة القارص بصور

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة بيتي جنتي, ‏1 جويلية 2017.

  1. بيتي جنتي

    بيتي جنتي :: عضوية محظورة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذي الحلوة هايلة وتوالم الأعراس
    وفي نفس الوقت إقتصادية
    المقادير
    200غ زبدة
    4مغارف كبار سكر
    3مغارف زيت
    2صفار بيض
    مبشور الليمون تع 2حبات +العصير
    فاني +قرصة ملح+رشة خميرة الحلوة
    فرينة
    نخلط المكونات ولموها بالفرينة (كيما الصابلي )
    تحضير الحشوة
    كمية من جوز الهند نطحنوه شوية +ملون أصفر
    +3مغارف كبار سكر+مبشور الليمون
    ولموها ببياض البيض
    تحضير الطلاء
    كمية من سكر رطب +كأس شاي حليب +كأس شاي عصير الليمون ونخلطهم ونخلوها تريح
    والان نخليكم مع الصور التوضحية
    نأخذ كورة من العجين ونزنها 35 غ (لي معندهاش الميزان دير عينها مزانها المهم يكونو نفس الحجم ) 2017-06-26-21-32-20.jpg ونزن الحشو حوالي 15غ 2017-06-26-21-31-36.jpg
    ونضع الحشوة في قلب الكورة مثل الصورة 2017-06-26-21-30-51.jpg ونكورها مليح ونحولو نخرجو كامل النفس 2017-06-26-21-29-02.jpg ونشكلوها شوية افال 2017-06-26-21-28-22.jpg ونقرصوها من الجهاتين 2017-06-26-21-29-44.jpg ونستفوهم في الصنية ونخلوهم يريحو مليح قبل منطيبوهم هك بش يشد الشكل 2017-06-26-21-26-54.jpg بعد ميطيبو نخلوهم يبردو ثم نديرو الطلاء 2017-06-26-21-22-06.jpg بعد نديرولهم وريقات بعجينة السكر ونقدموها 2017-06-26-21-18-44.jpg ان شاء الله عجبتكم

     
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    بيتي جنتي, ‏1 جويلية 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

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    السلام عليكم
    وااو اختي تسلم ايديك ماشاء الله والله عجبتني بزاف حتى المكونات تاعها مليحة ومش غالية بزاف..
    شكرا ليك بإذن الله نجربها ونردلك بالخبر
     
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    دعاء الجنات, ‏1 جويلية 2017
    #2
  3. بيتي جنتي

    بيتي جنتي :: عضوية محظورة ::

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    بارك الله فيك
     
    بيتي جنتي, ‏1 جويلية 2017
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    صحة عيدك آختي
    يعطيك الصحة
     
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    آمِيْرَتُه, ‏1 جويلية 2017
    #4
  5. بيتي جنتي

    بيتي جنتي :: عضوية محظورة ::

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    وانت ايضا صح عيدك
    ومشكورة على مرورك
     
    بيتي جنتي, ‏1 جويلية 2017
    #5
  6. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    ماشاء الله راه يشهي
    يبان بنين واقتصادي
    يعطيك الصحة
     
    Only me, ‏1 جويلية 2017
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    ماشاء الله
    حلوة هايلة
    الله يبارك
    تلم دياتك
     
    yaso ياسمين, ‏1 جويلية 2017
    #7
  8. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اختي
    حلوة شابة وساهلة
     
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    صمت المشاعر, ‏1 جويلية 2017
    #8
  9. *amani*

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    السلام عليكم
    تبارك الله حلوى ساهلة واقتصادية
    يعطيك الصحة ..ومشكو رة
     
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    *amani*, ‏1 جويلية 2017
    #9
  10. omarwa

    omarwa :: عضو مُتميز ::

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    روعة اختي يعطيك الصحة
     
    omarwa, ‏16 جويلية 2017 على 12:32
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ما شاء الله شكلها النهائي رائع
    يعطيك الصحة و القارص راه طالع في السماء 500دج و مفقود أيضا يعني نصبروا شوي للتنفيذ
    شكرا
     
    ميلينا, ‏16 جويلية 2017 على 14:16
    #11
  12. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    روعة يعطيك الصحة
     
    Malika Tlm, ‏16 جويلية 2017 على 16:28
    #12

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