حلوة حبة القارص بصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي الحلوة هايلة وتوالم الأعراس وفي نفس الوقت إقتصادية المقادير 200غ زبدة 4مغارف كبار سكر 3مغارف زيت 2صفار بيض مبشور الليمون تع 2حبات +العصير فاني +قرصة ملح+رشة خميرة الحلوة فرينة نخلط المكونات ولموها بالفرينة (كيما الصابلي ) تحضير الحشوة كمية من جوز الهند نطحنوه شوية +ملون أصفر +3مغارف كبار سكر+مبشور الليمون ولموها ببياض البيض تحضير الطلاء كمية من سكر رطب +كأس شاي حليب +كأس شاي عصير الليمون ونخلطهم ونخلوها تريح والان نخليكم مع الصور التوضحية نأخذ كورة من العجين ونزنها 35 غ (لي معندهاش الميزان دير عينها مزانها المهم يكونو نفس الحجم ) ونزن الحشو حوالي 15غ ونضع الحشوة في قلب الكورة مثل الصورة ونكورها مليح ونحولو نخرجو كامل النفس ونشكلوها شوية افال ونقرصوها من الجهاتين ونستفوهم في الصنية ونخلوهم يريحو مليح قبل منطيبوهم هك بش يشد الشكل بعد ميطيبو نخلوهم يبردو ثم نديرو الطلاء بعد نديرولهم وريقات بعجينة السكر ونقدموها ان شاء الله عجبتكم