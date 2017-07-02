قائق وعبر عن الغربة وسرعة انقضاء العمر ..نقولات عن أئمة السلف

*الفرق بين المداهنة والمداراة. للآجري

*أين يجد المرء راحة قلبه؟ و أين يجد المرء صلاح باله و انشراح صدره و راحة بدنه؟ للشيخ رسلان

*فَائِدَة قَول الله تَعَالَى {وَإِنْ من شَيْء إِلَّا عندنَا خزائنه}

*أساس كل خير أَن تعلم أَن مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن/ للشيخ رسلان