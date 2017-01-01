فَعَآلية ~صيفنآ إبدآع في اللمة الجزائرية~

كيراكم فنفوناتي الكسولات توحشتكم وين راكم الغبرة ناضت في القسم جيت نوضكم شوية منها نمشوا يدينا منها نزينوا دارنا و منها نقتلوا الملل يعني "حج و حآجة " بما أننا في الصيف يعني غي الوقت الي كاين خير ما تفوتوه مع la tv نخدموا شوية صوالح بديت انا مع طاطاكم @Oum Loukmane نخدموا في شوية حوايج للجهاز ايا شمروا على يديكم و اخدموا معايا المتزوجات هادا الموضوع باش تزينوا دياركم و تتفكروا شوية يامات ما كنتوا عرايس و كان كل شي يلمع خخخخ و العازبات ولا المقبلات على الزواج ابداو تنقصوا شوية على رواحكم في الصوالح بالحاجة خير ما يقرب العرس و تولو تقولو يا ندامتنا كن غي درنا على هدهد المهم الموضوع هادا رح يكون فيه الأفكار و الصور و الفيديو التوضيحي الي ديت منه الفكرة و تقدروا حتى انتوما تحطولي حاجة اخرى خدمتوها المهم صوروا المراحل و اشرحولنا باش نخدموا كامل مع بعض ان شا الله تكونوا نتوما حاضرين و بقوة و تورولي تطبيقاتكم الزينة هاكا ندوا أفكار من بعضانا لأنه الأكيد الموضوع ما يحلاش بلا بيكم @"viola" @لؤلؤة قسنطينة @BLEU PEARL @Soumia hadj mohammed @secret de coeur @أم ياسمينdz @الورد الأحمر @سكون الفجر @yaso ياسمين @عاشقة الإحسان @دعاء الجنات @LINA LOLO @Djaouida @LINA NONA @بنقابي افتخر @لاريمان @حفيدة الخنساء @ميمي مرام @Snow pink @حيلتي في حسن نيتي @فعل الخير غايتي @عآشقة الجنـة و الي عندها صحبتها تجيبها و تجي ♥ ان شا الله تلقى الفعالية التفاعل المطلوب نلتقي مبعد ان شا الله باش نبداو على بركة الله