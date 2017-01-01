فَعَآلية ~صيفنآ إبدآع في اللمة الجزائرية~

إقتباس لمشاركة Malika Tlm: يعطيك الصحة هايليييين مجربهم ان شاء الله

نكمل كراكوا راني نخدم فيه ونجربهم عجبوني بزاف

يعطيك الصحة إضغط للتوسيع...

الله يسلمك حبيبتي



ااه حبسي مليكة حبسي عندنا وحدة تخدم الكاراكو و انا حاصلة معناتها نحتاجك تعاونيني .. ماما كاراكوها مازال شباب و جديد شاهي خصه شوية تعمار راحت للحانوت لقات les piéces يتباعوا بصح خصنا افكار تع كيفاش نركبو باش ما يجيش مفروش و مشي شباب

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