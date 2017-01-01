فَعَآلية ~صيفنآ إبدآع في اللمة الجزائرية~

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017.

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  1. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
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    [​IMG]

    كيراكم فنفوناتي الكسولات توحشتكم

    وين راكم الغبرة ناضت في القسم جيت نوضكم شوية

    منها نمشوا يدينا منها نزينوا دارنا و منها نقتلوا الملل

    يعني "حج و حآجة "

    بما أننا في الصيف يعني غي الوقت الي كاين خير ما تفوتوه مع la tv نخدموا شوية صوالح

    بديت انا مع طاطاكم @Oum Loukmane نخدموا في شوية حوايج للجهاز

    ايا شمروا على يديكم و اخدموا معايا

    المتزوجات هادا الموضوع باش تزينوا دياركم و تتفكروا شوية يامات ما كنتوا عرايس و كان كل شي يلمع خخخخ

    و العازبات ولا المقبلات على الزواج ابداو تنقصوا شوية على رواحكم في الصوالح بالحاجة خير ما يقرب العرس و تولو تقولو يا ندامتنا كن غي درنا على هدهد

    المهم الموضوع هادا رح يكون فيه الأفكار و الصور و الفيديو التوضيحي الي ديت منه الفكرة و تقدروا حتى انتوما تحطولي حاجة اخرى خدمتوها المهم صوروا المراحل و اشرحولنا باش نخدموا كامل مع بعض

    ان شا الله تكونوا نتوما حاضرين و بقوة و تورولي تطبيقاتكم الزينة هاكا ندوا أفكار من بعضانا لأنه الأكيد الموضوع ما يحلاش بلا بيكم

    @"viola" @لؤلؤة قسنطينة @BLEU PEARL @Soumia hadj mohammed @secret de coeur @أم ياسمينdz @الورد الأحمر @سكون الفجر @yaso ياسمين @عاشقة الإحسان @دعاء الجنات @LINA LOLO @Djaouida @LINA NONA @بنقابي افتخر @لاريمان @حفيدة الخنساء @ميمي مرام @Snow pink @حيلتي في حسن نيتي @فعل الخير غايتي @عآشقة الجنـة

    و الي عندها صحبتها تجيبها و تجي ♥

    ان شا الله تلقى الفعالية التفاعل المطلوب نلتقي مبعد ان شا الله باش نبداو على بركة الله



     
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    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم
    ياعمري الموضوع جا في وقتو ربي يحفظك...
    انا نتفرج برك لإني عندي مشكل مانقدر نحمل الصور... بصح نقدر نفيد بالكتابة برك
     
    الشآعرة الفرنسية, MAROUA HAIBER, yaso ياسمين و 4 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 جويلية 2017
    #2
  3. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلآم حبيبة

    هه اواه شوفي كيفاه تديري و وريلنا نشوفو لازم :d

    هايا الكسولات وينكم
     
    الشآعرة الفرنسية, Snow pink, MAROUA HAIBER و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #3
  4. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    16,229
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    Nëvêr Lànd
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    مرحبا مرحبا بصح ادخلوا معانا ما تقعدوش تشوفو من بعيد

    الحاجة اللولة الي غادي نبداو بيها هي هاد les napperons

    للإشارة الصور الي راهم في المرفقات مشي هوما االي خدمتهم انا بغيت نوريكم المودال الي خدمت عليه برك

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    [​IMG]


    هايا وين راكم باش نبدداو
     

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    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #4
  5. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم و رحمة الله
    يعطيك الصحة ختيتي و الله الواحد راه يضيع في وقتو فهذا الصيف برك اوموا كشما نستفادو
    راني نتبع معاكم انا برك خخخ و كشما يبانلي نبدا معاكم
    بارك الله فيك ^^
     
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    "viola", ‏3 جويلية 2017
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلا حبيبتي يا ريت توريلنا أفكار أنا نحب الأشغال اليدوية والوحدة وقت تعبي فكرة مبعد تقدر تبدلها وتبدع فيها ع حسب إبداعها ... راني في المتابعة ;)
     
    Snow pink, Lovely ღ smile, yaso ياسمين و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏3 جويلية 2017
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا لك على الفكرة الرائعة حبيبتي
    يعطيك الصحة
    في المتابعة ان شاء الله​
     
    Lovely ღ smile, yaso ياسمين, Oum Loukmane و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏3 جويلية 2017
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    جزر القمر
    السلام عليكم
    فكرة جميلة اختي
    ان شاء الله نقدر نشارك معاكم
    و بالتوفيق
     
    Lovely ღ smile و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏3 جويلية 2017
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    هذي خدمتها اختي
    من قبل شهر خدمتها
    بالبنفسجي وخدمتها بسيطة
    برك كانت تجرب
    دخلت
    مكانش علبالي
    دوك نصورها
     
    Lovely ღ smile, Oum Loukmane و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏3 جويلية 2017
    #9
  10. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو مَلكِي ::

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    Incheon.SK
    حاجة هايلة
    مرسي بسمة محبة ع الفكرة
    متابعين ان شاء الله برك نخرجو ونجيبو لحوايج لازمين افيدينا بالفيديو جزاك الله خير اختي
     
    Oum Loukmane, عآشقة الجنـة و Lovely ღ smile معجبون بهذا.
    secret de coeur, ‏3 جويلية 2017
    #10
  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    فكرة شااابه بزاف
    راني معاكم ان شاء الله
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏3 جويلية 2017
    #11
  12. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلام عليكم

    الله يبارك راكم نشيطات تسلمولي الزيناات نشكركم كل وحدة باسمها ربي يخليكم

    المهم نحطلكم المودال كيما خدمته انا

    باسم الله

    أولا نحتاجوا المواد التالية

    مسدس شمع. استراس فضي ولا ذهبي كيما تبغوا . شبيكة فضية ولا ذهبية . و هادوك الفصوص . و مقص برك

    [​IMG]

    نقطعوا الشبيكة حسب الشكل لي باغيين نخدموه انا خيرت شكل القلب "و يا عيني على القلوب الي رسمتهم معوقين كثر من قلبي خخخخ "

    [​IMG]

    نبداو بتلصاق الفصوص ابداو من منتصف القلب و دورو

    ملاحظة : حطو حاجة تع بلاستيك ولا باش ما يلصقلكمش الشمع في الطابلة و يغبنكم باش يطير "الي شفت الفيديو تاعها خدمت على ورق الزبدة الي نستخدموه في الطبخ"

    [​IMG]

    حتى تكملو القلب كامل

    [​IMG]

    و مبعد تقصو صفين تع الإستراس و تبداو تلصقو فيه غييي بالشوية مشي تطلوه كامل على بالي تبغوا تكملو بالخف

    [​IMG]

    هنا كملنا القلب كامل

    [​IMG]

    و عاودت درت الفصوص مرة اخرى

    [​IMG]

    من بعدها نخدمو papillon صغيرة بالاستراس

    نقطعوا قطعة منه و نديرو فيها لاكول في المنتصف و نزيرو بيدنا حتى الي تتشكللنا هاكاا

    "نسيت ما صورتلكمش هاد المرحلة "

    [​IMG]

    و نديرو فوقها فص و نلصقوها على الnapperon تااعنا

    هنا راهم 2 فوق بعضاهم

    [​IMG]



    و هنا la série كاملة درت 8 كل 2 عندهم نفس الحجم

    [​IMG]


    هاكا نكون كملتلكم أول مودال كاش استفسار راني هنا نجاوبكم

    مستنية تطبيقاتكم و أفكاركم حنوناتي

    في أمان الله



     

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    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #12
  13. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    يعطيك الصحة هايليييين مجربهم ان شاء الله
    نكمل كراكوا راني نخدم فيه ونجربهم عجبوني بزاف
    يعطيك الصحة
     
    كارلا, عآشقة الجنـة, Oum Loukmane و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏3 جويلية 2017
    #13
  14. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    الله يسلمك حبيبتي

    ااه حبسي مليكة حبسي عندنا وحدة تخدم الكاراكو و انا حاصلة معناتها نحتاجك تعاونيني .. ماما كاراكوها مازال شباب و جديد شاهي خصه شوية تعمار راحت للحانوت لقات les piéces يتباعوا بصح خصنا افكار تع كيفاش نركبو باش ما يجيش مفروش و مشي شباب
    Help plz
     
    Snow pink, عآشقة الجنـة, Malika Tlm و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #14
  15. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    احم احم توضيح و بالخط الأحمر العريض

    يا جماعة الخير الخدمة هادي ما خدمتهاش وحدي أم لقمان خدمتها معايا وباش نكونو حقانيين هي الي بدات و انا تبعتها و نقلت عليها راهي كي شافت المشاركة زعفت ههههههه قاتلي كيفاه انا نخدم و انت تصوري و تحطي

    هاه ماما هاكا مليح ولا نززيد نشكرك شوية كثر :p
     
    كارلا, Snow pink, Oum Loukmane و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #15
  16. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
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    اوك راني هنا حبيبتي دوك نصورلك ونحطلك تشوفي الافكار اوك
    راني هنا ختي اي حاجه نعاونك
     
    Lovely ღ smile و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏3 جويلية 2017
    #16
  17. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    ايوا هاداك ماني محتاجة و اكيد رح نكسرلك راسك بالأسئلة

    خسارة الكاراكو ماوش عندي ضروك بصح كي نجيبه نصورهلك تشوفيه هاكا باه تعطيني أفكار على حسابه ♥
     
    عآشقة الجنـة و Malika Tlm معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #17
  18. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
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    اوك حبيبتي راني هنا اي حاجة نعاونك
    وجيبي الكراكوا وصوريلي ونعاونك
    تحياتي
     
    عآشقة الجنـة و Lovely ღ smile معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏3 جويلية 2017
    #18
  19. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    تيارت
    أيا خلاص راني رضيت ما تعاوديش تغلطي
     
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    Oum Loukmane, ‏3 جويلية 2017
    #19
  20. Oum Loukmane

    Oum Loukmane :: نجمة اللمة ::

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    تيارت
    مساء الخير على الحلوين
    أيا شويه تفاعل
    راني جيت نحي في الغبره أيا أيا تحركوا
     
    Malika Tlm, Snow pink و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Oum Loukmane, ‏3 جويلية 2017
    #20
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