مشكلة الشعر الخفيف و المتساقط و علاج الشقيقة

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة peace 10, ‏3 جويلية 2017.

  1. peace 10

    peace 10 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    احببت اليوم ان اشارككم تجربتي لاني كنت نعاني من مشكل تساقط الشعر و شعري خفيف لدرجة ماتقدروش تتصوروها و في نفس الوقت نعاني مل الشقيقة الصداع النصفي قريت بلي الحناء تعالج الشقيقة وتخفف من نوباتها قررت باه ندير في شعري الحناء على اساس باه نعالج الم الراس ماما دارتلي خلطة الحناء و زادتلي مكونات اخرى قاتلي حنا بكري كنا نديروهم لشعرنا و الحمد لله النتيجة هايلة شعري تعمر و مابقاش يبان خفيف قوالي غاية و شعري ولا متين المكونات كالاتي
    2 بكيات الحناء ولا 3 على حساب الحنةديرو بنت الريف و 2 مغارف كبار كمون لانة عندو فوائد بزاف للشعر و 2 مغارف كبار زيت زيتون و الماء تاع البصل حوالي 2 بصلات صغار و لا حبة كبيرة و التوم يلا كان شعرك خفيف بزاف كيفي خلوها كامل النهار لازم صبر للرائحة بصخ النتيجة روعة انا بانت فيا النتيجة مليح بعد 6 مرات مل الاستعمال و الشقيقة الحمد الله مازادتش حكمتني كيما كانت
     
    peace 10, ‏3 جويلية 2017
    #1
  2. Lovely ღ smile

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    و عليكم السلام

    يعطيك الصحة حنونتي على االوصفة بصح انا ما نقدرش نديرها خاطر شعري chatain يعني لا درتله الحنة يرجع زرودية خخخخ

    تسلمي و اان شا الله تفيد الأخوات
     
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    Lovely ღ smile, ‏3 جويلية 2017
    #2
  3. peace 10

    peace 10 :: عضو منتسِب ::

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    مشكووورة اختي على مرورك العطر صح لي شعرها chatain ماديرهاش
     
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    peace 10, ‏4 جويلية 2017
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    merci kheti
     
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    Asseli Queen, ‏14 جويلية 2017 على 20:42
    #4
  5. Ľă Mîšš HîBă

    Ľă Mîšš HîBă :: عضو مُتميز ::

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    Ľă Mîšš HîBă, ‏18 جويلية 2017 على 23:47
    #5

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