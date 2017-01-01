مشكلة الشعر الخفيف و المتساقط و علاج الشقيقة

و عليكم السلام



يعطيك الصحة حنونتي على االوصفة بصح انا ما نقدرش نديرها خاطر شعري chatain يعني لا درتله الحنة يرجع زرودية خخخخ



تسلمي و اان شا الله تفيد الأخوات ​