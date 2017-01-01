مشكلة الشعر الخفيف و المتساقط و علاج الشقيقة

السلام عليكم احببت اليوم ان اشارككم تجربتي لاني كنت نعاني من مشكل تساقط الشعر و شعري خفيف لدرجة ماتقدروش تتصوروها و في نفس الوقت نعاني مل الشقيقة الصداع النصفي قريت بلي الحناء تعالج الشقيقة وتخفف من نوباتها قررت باه ندير في شعري الحناء على اساس باه نعالج الم الراس ماما دارتلي خلطة الحناء و زادتلي مكونات اخرى قاتلي حنا بكري كنا نديروهم لشعرنا و الحمد لله النتيجة هايلة شعري تعمر و مابقاش يبان خفيف قوالي غاية و شعري ولا متين المكونات كالاتي 2 بكيات الحناء ولا 3 على حساب الحنةديرو بنت الريف و 2 مغارف كبار كمون لانة عندو فوائد بزاف للشعر و 2 مغارف كبار زيت زيتون و الماء تاع البصل حوالي 2 بصلات صغار و لا حبة كبيرة و التوم يلا كان شعرك خفيف بزاف كيفي خلوها كامل النهار لازم صبر للرائحة بصخ النتيجة روعة انا بانت فيا النتيجة مليح بعد 6 مرات مل الاستعمال و الشقيقة الحمد الله مازادتش حكمتني كيما كانت