سامحوني لقد جف قلمي إلى اللقاء

آخر نشاط: منذ لحظات تاريخ التسجيل: 7 أفريل 2015 المشاركات: 4,531 الإعجابات المتلقاة: 14,149 نقاط الجوائز: 391 نقاط التحذير: 0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منح: 6 ماي 2017 جائزة الأوسكار لأفضل مشرف في السنة السبب: أفضل مشرف لسنة 2016 منح: 5 ماي 2017 جائزة الأوسكار لأفضل عضو في السنة منح: 4 ماي 2017 وسام التميز يمنح في اطار التميز بعدد معتبر من المواضيع الحصرية في المنتدى العام منح: 4 ماي 2017 المركز الأول يسلم في اطار مسابقات منتدى واش راك تهدر منح: 4 ماي 2017 وسام شكر وعرفان يسلم في اطار الحضور المميز للعضو في منتدى واش راك تهدر منح: 2 ماي 2017 وسام الطاقم المميز يمنح لأفراد الطاقم الإداري المتابعين لمهامهم والمتفاعلين مع الأعضاء وفي المنتدى. منح: 2 ماي 2017 وسام العضو المتميز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 300 وموضوع كلها حصرية و 4,531 مشاركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكيد بعد كل هته المسيرة و بعد كل هته المواضيع و بعد كل هته الردود لابد للقلم أن يجف كم كتبت و كم شاركت و كم ساهمت و كم ضحكت و كم بكيت و كم سعدت و كم حزنت و حان الوقت أن أرفع قلمي لأن حبره جف ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلى اللقاء راني جيعان و الحبر في كرشي كمل نروح نتعشى و نعمر الحبر و نرجع خخخخخخخخخخخخخخ بعد العشـــا نتلاقاو هههههههههههههههههه