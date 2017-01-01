سامحوني لقد جف قلمي إلى اللقاء

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏3 جويلية 2017.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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      وسام شكر وعرفان يسلم في اطار الحضور المميز للعضو في منتدى واش راك تهدر


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    أكيد بعد كل هته المسيرة :cry:
    و بعد كل هته المواضيع:cry:
    و بعد كل هته الردود:cry:
    لابد للقلم أن يجف:cry:
    كم كتبت:cry:
    و كم شاركت:cry:
    و كم ساهمت:cry:
    و كم ضحكت:cry:
    و كم بكيت:cry:
    و كم سعدت:cry:
    و كم حزنت:cry:
    و حان الوقت أن أرفع قلمي :cry:
    لأن حبره جف:cry:
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    إلى اللقاء راني جيعان و الحبر في كرشي كمل نروح نتعشى
    و نعمر الحبر و نرجع
    خخخخخخخخخخخخخخ
    :p:p:p:p:p:p
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    بعد العشـــا نتلاقاو
    هههههههههههههههههه
     
    ميسم منصور, yaso ياسمين, صمت المشاعر و 7 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏3 جويلية 2017
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    الله يعطيك الخير
    راني نقول واش بيه هذا واسم عندو
    بصحتك بالصحة والراحة
    بعدا عرضنا نتعشاو معاك واسم هذا هههه
    تحياتي اخي
     
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    Malika Tlm, ‏3 جويلية 2017
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    كشما كاين بلاصه معاك نعمرو حتى حنا الحبر معاك ولا مافيهاش هههههه
     
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    يزيد 05, ‏3 جويلية 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    بالصحة و العافية نريد غداء للعقل ايضا و بشكل مختلف و مميز.و فيه تنافس كبير مع المرح ننتظر مائدتك
     
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    ميلينا, ‏3 جويلية 2017
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
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    الحاجة اللي تعجبني فيك خويا محمد انك زهواني رغم كل شيء ههه
    كاين شي ناس غي يتزوج تقول مندبة يرجع سيريو في كل شيء
    مي انت ماشاء الله ساعة ضحك ساعة سيريو ساعة حزن هه ربي يدومها قوسطو
     
    الامين محمد, لاريمان, ماجدة لربها ساجدة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏3 جويلية 2017
    #5
  6. لاريمان

    لاريمان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المرشحين للإشراف

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    والله خليعتني قلت بعد هادي المسيرة والبا ح ناشط الله يبارك كيف جف الحبر بصح راني نعاينك على الاوسمة والنياشين بصحتك خويا
     
    الامين محمد معجب بهذا.
    لاريمان, ‏3 جويلية 2017
    #6
  7. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ههههه:LOL: والله غير درتها :(:cry::p
    يعطيك الصحة
    وصح عشاكم لحباب:Love: عمرو الحبر هههه:p
     
    yaso ياسمين و الامين محمد معجبون بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏3 جويلية 2017
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههههه تعيشو و تاكلوا غيرها هههههههههههههه
    اليوم كان الحبر مليح و فيه الدسم تعرفوا راه عندي نسيبتي لعزيزة
    معنتها الحبر مليح و أصلي
    لكن في اوقات أخرى يكون الحبر بيريمي ممكن شوربا او كسكس باللحظة ههههههههههههه
    هاذاك النهار نعرضكم كامل خويا لعزيز @يزيد 05 و انت الاول
     
    Malika Tlm, ماجدة لربها ساجدة و يزيد 05 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏3 جويلية 2017
    #8
  9. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    هههههههههعه
    انا قلت جف تاع الصح خخخ
    بصحتكم ويعطيك الصحة
     
    *amani*, ‏3 جويلية 2017
    #9
  10. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اخي محمد راك خلعتنا صح هههههه
    وبصحتنا نعيشو وناكلو غيرها هههه
    وبصحتك انت الحبر لمرة لجاية اعرضنا برك
     
    صمت المشاعر, ‏4 جويلية 2017
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    اعقل فيها تخلعنا ياك ههه
    ياو نجيبولك حبر جديد
    المهم بقا معانا هه
    يعطيك الصحة اخي
    ربي يحفطلك غفران
     
    yaso ياسمين, ‏4 جويلية 2017
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    الجلفة
    هههههه
    الامين يا خويا وش هذا
    هههه
    انا قلت السيد ديميسيونا
    ههه
    بصح راك وليت تزاgز فيا في الفكاهة
    ههههه
    اجبد روحك
    هههههههههههه
    شكرا خويا امين على المقلب
     
    habchisalaheddin, ‏4 جويلية 2017
    #12
  13. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههه
    الله غالب الحبر كمل كان لازم نروح نعمر ههههههههههههه
    خويا صلاح أنا تلميذ في مدرستك يا مجرم الفكاهة انت ههههههههههههه
    ربي يخليكم
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏4 جويلية 2017
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    خفولي بالحبر و الله راني جيعان ههههههههههههه
     
    الامين محمد, ‏28 جويلية 2017 على 12:05
    #14

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