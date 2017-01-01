سامحوني لقد جف قلمي إلى اللقاء

الحاجة اللي تعجبني فيك خويا محمد انك زهواني رغم كل شيء ههه

كاين شي ناس غي يتزوج تقول مندبة يرجع سيريو في كل شيء

مي انت ماشاء الله ساعة ضحك ساعة سيريو ساعة حزن هه ربي يدومها قوسطو ​