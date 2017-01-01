فوائد الصّدقة في الدّنيا

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ميمي شمس, ‏7 جويلية 2017.

  1. ميمي شمس

    ميمي شمس :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]فوائد الصّدقة في الدّنيا[​IMG][​IMG]

    [​IMG]إنّ الصّدقة تطفىء غضب الرّبّ جلّ وعلا، فالإنسان في الدّنيا قد يعصي الله تعالى ويغضبه فتكون الصّدقة والبذل سببًا لدفع غضب الله سبحانه وتعالى عن العبد وحلول رضا الله عليه .
    [​IMG]إنّ الصّدقة تطفىء الخطيئة وتمحوها، فالمسلم حينما يتصدّق ويبذل ماله في سبيل الله فإنّ ذلك يكون سببًا لمحو الخطايا والذّنوب في سجل أعماله .
    [​IMG]إنّ الصّدقة تدفع البلايا عن المسلم، فالمسلم في الحياة الدّنيا يتعرّض إلى كثيرٍ من البلاء والمحن فتأتي الصّدقة لتدفع عنه تلك المحن والابتلاءات .
    [​IMG]إنّ الصّدقة ترقّق القلوب وتصفّي النّفوس والسّرائر وتحيي الضّمائر، فالمسلم الذي يتصدّق بماله تراه نفسه رقيقة تشعر بآلام النّاس ومعاناتهم وضنكهم، والمؤمن رقيق القلب أقرب إلى الله تعالى من قساة القلوب،

    [​IMG]إن الصدقة تعمل على تنقية النّفس من ضغائنها وآفاتها من شحّ وبخل وحسد وضغينة لإيمان المسلم أنّ ثمة حقّ في ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين .

    [​IMG]إنّ الصّدقة هي وسيلة تحقيق التّكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، فحينما ترى المسلمين يتنافسون على البذل والعطاء في الصّدقات ويتداعون إليها ترى المجتمع الإسلامي تسود فيه معاني التّراحم والتّكافل والتّعاضد فلا يترك مسكين ولا يهمل فقير، وإنّما يكون المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد والبنيان المرصوص .

    [​IMG]إنّ الصّدقة تطهّرالمال وتزيده وتبارك فيه؛ ففي الحديث الشّريف عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام (ما نقص مال من صدقة) . إنّ الصّدقة دواء للأبدان من عللها وأسقامها كما هي دواءٌ للنّفوس من آفاتها وشرورها .
     
    إلياس, *amani*, ميلينا و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ميمي شمس, ‏7 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    صحيح بارك الله فيك
     
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    يزيد 05, ‏7 جويلية 2017
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    جزاك الله خيرا
    اللهم اجعلنا من المتصدقين يارب
    تحيااتي
     
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    Malika Tlm, ‏7 جويلية 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    يجب البكور في الصدقة فانها تتصارع مع البلاء في السماء و تفتته حتى لا يأذي صاحبه
    بارك الله فيك
     
    ميلينا, ‏7 جويلية 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    كلامك جواهر ...جزاك الله خيرا
     
    إلياس و ميمي شمس معجبون بهذا.
    *amani*, ‏7 جويلية 2017
    #5
  6. ميمي شمس

    ميمي شمس :: عضو مُشارك ::

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    شكرا لمروركم الرائع جزيتم الفردوس الاعلى
     
    إلياس معجب بهذا.
    ميمي شمس, ‏7 جويلية 2017
    #6
  7. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُشارك ::

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    ليزالمون .عنابة .
    بارك الله فيك
    ربي يجعلنا من المتصدقين
     
    إلياس معجب بهذا.
    قيس 23, ‏10 جويلية 2017
    #7
  8. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:36
    #8

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